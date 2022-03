Rapid-Fans: „Es wird Zeit den Heimfluch abzulegen“

Heute wartet ein enorm spannendes Wiener Derby auf die Fußballfans, denn zum ersten Mal befinden sich beide Wiener Großvereine gemeinsam im Meisterplayoff. Zudem präsentierten...

Heute wartet ein enorm spannendes Wiener Derby auf die Fußballfans, denn zum ersten Mal befinden sich beide Wiener Großvereine gemeinsam im Meisterplayoff. Zudem präsentierten sich die Teams zuletzt in einer starken Verfassung und man darf eine intensive und attraktive Partie erwarten. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem großen Spiel sagen! Glauben die Rapid-Fans an den ersten Heimsieg in einem Wiener Derby im Allianz-Stadion?

schleicha: „Jeder Heimsieg wäre ein Traum. Ein Derby, wo eine Mannschaft drei und die andere fünf Siege in Folge feierte wird es wohl auch schon länger nicht mehr gegeben haben. Das könnte fußballerisch eines der besseren Derbys werden. Mein Tipp ist der Derby-Klassiker 1:1.“

Djfun78: „Schon länger her, dass ich mich so extrem auf ein Heimspiel gefreut habe.“

Patrax Jesus: „Das Derby kann in zwei Richtungen gehen. Entweder es wird das beste Derby seit langem oder die Teams, wo ich die Austria aufgrund der aktuellen Serie leicht im Vorteil sehe, neutralisieren sich wie so oft selbst.“

Grüner-Wiener: „Es wird Zeit den Heimfluch abzulegen. 2016 wurde das Stadion eröffnet.“

LiamG: „Ich wünsche mir einfach einen geilen Derby-Fight mit einigen Toren, kann auch gern rote Karten geben – ich tippe auf Stojkovic oder Aiwu bei uns und Grünwald oder Suttner bei den Violas. Ein volles Haus, bissl Spaß vor dem Stadion, Pyro, eine enorme Lautstärke und am Ende drei Punkte für uns. Schon lange habe ich mich nicht mehr so auf ein Derby gefreut. Scheiß auf die Dosen, Derbies sind die wichtigsten Spiele des Jahres, diesmal sogar im oberen Playoff.“

Silva: „Ich will gar keine Prognose abgeben, wie das Spiel verlaufen wird und halte das für unmöglich. Das wird generell bei Partien im oberen Playoff schwer sein, aber bei einem Derby ist das sowieso noch schwerer, weil da das Nervenflattern auf beiden Seiten schnell da sein könnte. Am Ende wird es Tagesverfassung und Glück sein.“

damich: „Ich sehe in diesem Derby jedenfalls keinen Favoriten, beide sind gut drauf, es wird ein spannendes, bestimmt enges und hitziges Spiel, wer es wirklich gewinnt will ich nicht vorhersagen, es kann wirklich alles passieren! Natürlich hoffe ich aber, dass wir endlich mal zuhause als Sieger vom Platz gehen, von der Leistung hätten wir es uns schon öfter verdient gehabt und es aber nie geschafft, freuen wir uns einfach alle auf ein Fußballfest am Sonntag in Hütteldorf!“

gw1100: „Ich wäre mit einem X zufrieden, Austria ist stark drauf, gewinnen wieder Spiele wo sie nicht wissen wieso, spielen aber auch ziemlich attraktiv und giftig.“

N1ce *nd Sl0w: „Leider haben wir vor so einer Kulisse in der Meisterschaft daheim im neuen Stadion noch nie was gerissen, ich bete und hoffe, dass sich das am Sonntag ändert. Wir müssen einfach gewinnen, wir MÜSSEN!“

b3n0$: „An einen Derbysieg im Allianz-Stadion glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Wie oft haben wir die Austria im neuen Stadion schon an die Wand gespielt und am Ende trotzdem nur ein X geholt, weil sie sich billig zu Toren gebrunzt haben? Von den Niederlagen ganz zu schweigen, jedoch liegt die letzte immerhin schon dreieinhalb Jahre zurück.“

Phil96: „Wird sicher eine mühsame Partie, Team Verteilerkreis ist leider recht gut in Form und die Heimderbies waren zuletzt immer ein kompletter Krampf. Ein ernudeltes 2:1 wäre aus meiner Sicht schon ein Erfolg. Aufstellung wird sich nicht groß verändern, denk ich, wirklich spannend wird nur, ob Arase, Schick oder Demir rechts im Mittelfeld starten und wen wir links hinten sehen.“

MarkoBB8: „Eigentlich super Vorzeichen, keine Sperren, wenige Verletzte, drei Siege in Folge, die Stammelf hat sich herauskristallisiert und funktioniert, die Gegner kommen auch mit breiter Brust, Stadion ziemlich wahrscheinlich ausverkauft.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Wiener Derby.

