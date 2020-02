Rapid-Fans: „Für einen Ausrutscher ist das Jahr noch zu jung“

Nachdem die Hütteldorfer das Auftaktspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 für sich entschieden, wartet heute der TSV Hartberg auf den SK Rapid. Was...

Nachdem die Hütteldorfer das Auftaktspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 für sich entschieden, wartet heute der TSV Hartberg auf den SK Rapid. Was erwarten sich die Fans vom Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

b3n0$: „Vorfreude ist jetzt schon da, die letzten Ergebnisse und der Auswärtsvorteil sprechen für uns, unsere Offensivabteilung ist in Form. Richtig überzeugt hat Hartberg am Samstag auch nicht und wir werden gewohnt kompakter als daheim auftreten – erhoffe mir so gesehen ein typisches 3:5 oder ähnliches Tennisergebnis.“

Indyinho: „Side Fact: Wenn wir in Hartberg gewinnen und die Austria am Abend gegen Red Bull verliert, dann sind wir die Mannschaft mit der aktuell längsten Serie ohne Heimniederlage – 3 Spiele mittlerweile. Von wegen Heimschwäche J“

Silva: „Das obere Playoff ist bereits fixiert, jetzt geht es darum so viele Punkte wie möglich in den verbleibenden Spielen zu sammeln, damit der 3. Platz gefestigt wird und man auch nach der Punkteteilung einen Vorsprung hat. Da muss bei Hartberg bei allem Respekt also der nächste Sieg eingefahren werden. Schön wäre es, wenn ein paar von den jungen Spielern auch wirklich eine Chance bekommen und auf die Bank dürfen. Wäre ärgerlich, wenn man im Herbst und Winter dauernd von den tollen Talenten spricht, nur um dann, wenn die meisten Spieler wieder fit, sind die wieder zu „ignorieren“.“

Jonny Weissmüller: „Nach der zuletzt dargebotenen Leistung bin gespannt wie viele Tore wir wieder eingeschenkt bekommen in Hartberg. Rechne fix mit zwei bis drei billigen Gegentreffern. Für mich der Angstgegner schlecht hin zurzeit. Positiv stimmt mich nur das wir auswärts spielen.“

LiamG: „30 Tore gab´s in den 5 Begegnungen mit Hartberg letztes Jahr – ich gehe also nicht von einem 0:0 aus.“

Schwemmlandla3: „Uns kommt zugute, dass auch Hartberg Punkte braucht und darüber hinaus schlecht ins Frühjahr gestartet ist. Also mit der kompletten Unbekümmertheit werden die dann auch nicht auflaufen. Sollte uns eigentlich helfen. Bin gespannt.“

Lichtgestalt: „Win-Win-Partie. Holen wir die drei Punkte – super. holen wir sie nicht – kann sich der Stadtrivale das obere Playoff de facto fix aufzeichnen. Bin entspannt.“

since-1899: „Der WAC sitzt uns im Nacken und hat Hartberg am letzten Wochenende mit 3:0 besiegt, Hartberg ist also die kurzfristige Messlatte im Kampf um Platz 3 mit dem WAC. Wir haben nun schon ein Pflichtspiel in den Beinen, wir sind mit einem Sieg gestartet und die zweite Hälfte sollte trotzdem Warnung genug sein, dass es egal gegen welchen Gegner, mit ein paar Prozent weniger einfach nicht geht. Dementsprechend gespannt bin ich auf das Auftreten im ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause und ob es Änderungen in der Startaufstellung gibt. Ich erwarte mir natürlich, dass man unsere klar höhere Qualität gegenüber Hartberg auf dem Platz auch sieht und wir die Partie für uns entscheiden. – Für einen Ausrutscher ist das Jahr noch zu jung.“

MiKa7*8: „Petrovic statt Grahovac, weil ich mir dadurch mehr offensive Aktionen erwarte. Außerdem braucht er jedes Spiel um rasch ins Mannschaftsgefüge integriert zu werden. Auch in Hinsicht auf das obere Playoff. Sonst gleiche Aufstellung wie letzten diesen Sonntag.“

