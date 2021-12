Rapid-Fans: „Gegen die Admira noch einmal alles raushauen“

Der SK Rapid trifft nach dem Erfolgserlebnis gegen Genk in der Meisterschaft auf die Admira und im Kampf um das obere Playoff würden drei...

Der SK Rapid trifft nach dem Erfolgserlebnis gegen Genk in der Meisterschaft auf die Admira und im Kampf um das obere Playoff würden drei Punkte den Hütteldorfern sehr helfen, zumal die Restauslosung in den verbleibenden Runden des Grunddurchgangs im Frühjahr relativ schwer ist. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel in der Südstadt erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Da Oage: „Nach so einer Europacup-Schlacht wird das wahrscheinlich ein zaches Spiel. Oder wir bekommen jetzt an Lauf? Egal, wird gewonnen. Siegestorschütze, Koya mit der Schulter.“

grubi87: „Irgendwie die drei Punkte mitnehmen, um dann alle Chancen im Frühjahr zu haben. Gemma.“

Doena: „Schei** aufs obere Playoff, wenn wir die Europa Conference League gewinnen sind wir auch international nächstes Jahr!“

Boidi: „Wichtiges Spiel. Die letzten Spiele (Ried, Austria, Genk) waren zumindest in der ersten Halbzeit schon ganz ansehnlich hier gilts anzusetzen. Gut wäre wohl ein Tor in der 1. Halbzeit um was mitzunehmen. Nach einem heroischen Sieg in der Europa League gibts normalerweise nicht viel zu holen für uns. Vielleicht macht das Feldhofer besser als seine Vorgänger. Einfach nochmal alles raushauen vor der Winterpause. WIchtig ist, dass einer von Taxi/Kara fit ist, sonst siehts eher schlecht aus. Strunz oder Koya können das nicht ersetzen.“

Stanley-Stiff: „Konzentriert rangehen, nochmal raushauen was drin ist und den wichtigen Dreier eintüten. Hoch Rapid und ich freue mich trotz aller widrigen Umstände auf Sonntag!“

Indurus: „Na da schauen wir doch mal wie unter Feldhofer so eine Dorfplatz-Après-EL-Partie aussieht. Ich bin gespannt, erwarte mir nichts, erhoffe viel.“

Silva: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach Ausfällen von Greiml, Wimmer und Dibon trotzdem weiterhin eine Qual bei der Auswahl der Innenverteidiger haben. Beeindruckend wie schnell Moormann hier Fuß gefasst hat und es schwer macht ihn für einen wiedergenesenen Hofmann auf die Bank zu setzen. Tendenziell würde ich, ohne Berücksichtigung von Fitness nach dem Spiel gegen Genk aber eigentlich nix ändern.“

Woody: „Hofmann mit Moormann in der Innenverteidigung wäre auch eine Option. Dann könnte uns Aiwu mehr physische Präsenz im defensiven Mittelfeld bringen. Wobei ich Petrovic gestern auch wieder leicht verbessert gesehen hab. Er ist weite Wege gegangen und die Formkruve zeigt klar nach oben.“

N1ce *nd Sl0w: „Drei Punkte bitte irgendwie. Um die Admira tuts mir leid, möchte sie ungern im Abstiegskampf im kommenden Jahr sehen. Aber aktuell dürfen wir keine Gefangenen mehr machen.“

