Rapid-Fans: „Gegen Hartberg ist auch ein 5:5 möglich“

Der SK Rapid hat einen Lauf und holte in den letzten drei Runden gegen den SK Sturm, den LASK und den Wolfsberger AC neun Punkte. Nun wartet die Auswärtspartie in Hartberg auf die Hütteldorfer. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten und haben uns dafür wieder im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

b3n0$: „Von der 3:4-Pleite bis zum 6:1-Auswärtskantersieg mit Taxi-Hattrick erscheint mir gegen die Hartberger wieder einmal alles plausibel, wobei ich uns höhere Siegchancen als sonst einräume. Wir sind in Form und Didis Spielanlage greift auswärts einfach besser, wo man auf die simple Siegtaktik Mannschaftsbus und Kontereffizienz bauen kann.“

schleicha: „Meiner Meinung nach werden beide Partien gegen Hartberg sehr schwierig. Im Grunddurchgang konnten wir Hartberg nicht besiegen – das sollte neben den Ausrufezeichen der Steirer gegen den LASK und WAC genug Warnung für unsere Mannschaft sein. Wenn sie aber weiterhin konzentriert und konsequent zu Werke gehen dann kann man auch gegen Hartberg drei Punkte holen und den vierten Sieg in Serie feiern, was als Rapidler ein absolut ungewöhnliches Gefühl ist, die letzten Jahre. Man fühlt sich direkt eigenartig sowas zu schreiben.“

valery: „Ein sehr wichtiges Spiel gegen die Steirer, bitte konzentriert weiterspielen und die drei Punkte mit nach Wien nehmen; wird wohl wie immer gegen Hartberg keine torarme Partie werden; ich tippe auf einen knappen Sieg von uns. In den letzten sechs Spielen fielen immer zumindest vier Tore.“

baeckerbua: „Mit Konzentration und ein wenig mehr Offensivideen bin ich komplett zuversichtlich.“

valderama: „Ich gehe davon aus, dass wir auch in Hartberg defensiv stark auftreten werden. Es ist absolut ok und klug. Mit Schwab bekommen wir einen Stabilisator zurück, der uns auch nach vorne wieder gut tun wird. So weit die Theorie in aller Kürze. Da es sich um Hartberg gegen Rapid handelt, ist jedoch jegliche Theorie nicht mehr als Schall und Rauch und man sollte von einem 5:5 ausgehen.“

Schwemmlandla3: „Bin hin und hergerissen, einerseits hat Hartberg riesige Probleme, wenn man offensives Pressing betreibt. Die machen ja reihenweise Fehler beim Rausspielen. Andererseits sind wir mit der aktuellen Taktik gerade dabei uns richtig einzuspielen. Zudem könnten wir so die gefährlichen Gegenstöße von Hartberg wohl am besten in den Griff bekommen. Deshalb tendiere ich eher dazu wenig bis gar nichts zu ändern von der Spielanlage her. Defensiv gut stehen, vorne eiskalt zuschlagen, mit drei Punkten heimfahren.“

grantel_bart: „Man könnt jetzt sagen: hinfahren, drüberfahren, heimfahren – wäre der größte Fehler, den man machen kann. Bitte, bitte zusammenreißen, Spiel ernst nehmen und aus dem Hartberg-Doppel mindestens (!) drei Punkte holen. Dass der WAC gegen Salzburg punktet ist sehr unwahrscheinlich, wäre also die perfekte Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen – dann könnte man schon einmal leise darüber nachdenken, wohin man denn in der CL-Quali fahren möchte.“

Boidi: „Nach den letzten Leistungen ist die Sperre von Dejan natürlich bitter, aber gegen Hartberg sollte es auch so gelingen zu gewinnen. Würde trotzdem beim 3-4-2-1 bleiben, das gibt der Mannschaft momentan die defensive Sicherheit. Normalerweise bin ich bei der Fraktion langsames Einbauen der Jungen, aber die Leistung von Demir mit dem ständigen Ball fordern verdient einen Startelfeinsatz.“

Da Oide Bimbo: „So schnell kann´s gehen. Noch nicht so lange her, dass wir mit Badji und Kvili im Sturm verzweifelt sind. Und jetzt mit Taxi als Torgarant, Koya in den Startlöchern zum Tore schießen, Arase als Neuentdeckung der Saison und natürlich Demir als Wunderkind einen Powersturm in Aussicht haben, der seinesgleichen sucht. Gegen Gegner wie Hartberg muss offensiv und spielerisch wieder mehr kommen. Ich gehe von sechs Punkten aus, Wolfsberg sollte nach dem Salzburg-Doppel weg sein. Und LASK hat nach dem Sturm-Doppel noch einmal Red Bull vor der Brust. Wenn alles gut läuft haben wir in drei Runden alles klar gemacht mit Platz 2. Und wer weiß, ob nicht Red Bull auch wieder mal schwächelt.“

LiamG: „Sechs Punkte aus den zwei Hartberg Spielen bitte und damit den dritten Platz mehr oder weniger fixieren. Ich gehe davon aus, dass wir in einem Spiel zumindest Punkte liegen lassen – wird uns am Ende aber auch nicht wehtun.“

