Rapid-Fans: „Greil wird wichtige Stütze im Mittelfeld werden“

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung von Patrick Greil bekannt. Nachdem wir den Spieler in einer ausführlichen Analyse bereits ganz genau unter die Lupe nahmen, wollen wir uns jetzt ansehen, was die Fans zu ihrem Neuzugang sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Floinger: „Ich freu mich auf ihn. Bei seinem letzten Auftritt in Hütteldorf, war er aus meiner Sicht der beste Mann am Platz!“

AC58: „Greil ist DER Spieler unter den Österreichern in der Liga, den ich am liebsten bei uns gesehen hätte. Schön, dass es geklappt hat. Er hat ein wenig „Bruder Leichtfuß“ von Knasi und von Schwab den genialen Pass. Aber ansonsten ist er einfach Greil. Er ist sehr effektiv im Strafraum und hat für einen Mittelfeldspieler einen guten Riecher wo er stehen muss. Manchmal geht er nicht die Wege die es vielleicht bei uns brauchen wird. Aber er ist keiner der aus der Distanz zusieht, wie uns der Gegner herspielt, der kann auch zulangen wenn nötig. Er sollte ein paar Wochen Eingewöhnungszeit bekommen, dann zeigt er sicher mehr Potential als man in Klagenfurt von ihm gesehen hat. Allerdings braucht er auch einen kompromisslosen Wasserträger rund um sich. Das hat mit Gemicibasi sehr gut funktioniert. Im Moment fehlt uns so jemand noch.“

Phil96: „Guter Transfer denk ich, hat mir bei Klagenfurt gut gefallen, passt vom Alter und ist im Mittelfeld durchaus an verschiedenen Positionen einsetzbar!“

chris843: „Herzlich willkommen. Mögest du ähnlich erfolgreich auftreten wie in Klagenfurt!“

Top_ League: „Er hat die Mentalität (die Knasi ganz klar nicht hat) und ich habe erfahren, dass er schon als ganz junger Spieler, ein sehr gutes Auge für den Mitspieler hatte. Ist mit Knasmüllner absolut nicht vergleichbar, dafür ist er zu ein großer Teamplayer und kann ein Spiel sehr gut lesen. Wichtig wäre ein Mitspieler für ihn, der ihm den Weg freihält, weil er dann noch besser seine Stärken ausspielen kann. Aber egal wer jetzt noch als Stürmer kommt, allein Zimmermann wird von ihm sehr profitieren. Hat man auch jetzt bei Klagenfurt gesehen, dass sogar Pink super eingesetzt wurde von ihm. Wäre er (Pink) nur etwas schneller, hätte er noch mehr Tore gemacht. Deshalb bin ich echt gespannt, mit ihm kommt auf alle Fälle wieder mehr spielerische Lösungen, was wir ja schon seit langer Zeit nicht wirklich hatten. Könnte eine ganz wichtige Rolle einnehmen, weil er auch nach einer guten Saison nicht gleich wieder weg sein wird (und wenn, muss man ordentlich was hinblättern). Mich würde es nicht wundern, wenn er eines Tages die Kapitänsbinde trägt bei uns. Soll laut Umfeld ein Spieler sein, der nicht so ruhig und zurückhaltend ist, wie es am ersten Eindruck scheint, ein absoluter Siegertyp( Winner-Mentalität), der auf alle Fälle das Zeug hat, um ein wichtiger Führungsspieler zu werden.“

buffalo66: „Herzlich willkommen Patrick! Bin guter Dinge, dass er einen positiven Impact auf unser Spiel haben wird.“

Starostyak: „Seas Patrick. Spieler, die gerne zu uns kommen wollen und alles geben, sind immer willkommen!“

Stanley-Stiff: „Habedere in Hütteldorf! Ich denke auch, dass das eine sehr gute Verpflichtung sein kann (wenn unser nächstsaisonales Mittelfeld natürlich weiter verstärkt wird, wovon auszugehen ist) und freue mich Herrn Greil bald im grün-weißen Zwirn kicken und Siegen zu sehen. Hoch Rapid!“

schleicha: „Meine Hoffnung bei Greil ist, dass er eine der gesuchten langjährigen Stützen wird. Im September wird er doch schon 26, eventuell kann er ja einen ähnlichen Weg wie Schwab gehen nur halt mit einer entsprechenden Verlängerung am Ende statt dem PAOK-Wechsel.“

wurb: „Wenn ich es richtig gesehen habe hat Greil seit der Saison 18/19 nur einen Spieltag verletzt gefehlt und einen weiteren durch grippalen Infekt, hoffen wir das es weiterhin so bleibt.“

derfalke35: „Alles Gute, denke das ist ein sehr guter Transfer.“

LaDainian: „Ich erwarte mir einiges von Greil, alleine wird er es natürlich nicht reißen können. Für mich ist das Mittelfeld die größte und wichtigste Baustelle – ich will bei Rapid endlich wieder ein Mittelfeld sehen welches dem Klub gerecht wird. Ein Typ wie Gemicibasi dazu wäre optimal.“

Patrax Jesus: „Gute Verpflichtung und hoffentlich der erste Baustein für eine stabilere Zentrale.“

Homegrower: „Herzlich willkommen, ich denke das ist ein wesentliches Puzzleteil um eine unserer Problemstellen zu entschärfen.“

