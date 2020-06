Rapid-Fans: „Greiml und Demir bereiten viel Freude“

Der SK Rapid prolongierte mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen Hartberg seine starke Serie und holte damit aus den letzten vier Partien zwölf Punkte. Wir wollen...

Der SK Rapid prolongierte mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen Hartberg seine starke Serie und holte damit aus den letzten vier Partien zwölf Punkte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die im Gegensatz zu den letzten Wochen viele Chancen ungenützt ließ. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MS6: „Wichtiger Auswärtssieg – mit der zweiten Hälfte kann ich leben. Man kann nicht immer so effizient sein wie die Wochen zuvor. Vor allem die Jungen gefallen – Greiml wieder ein Wahnsinn hinten und Demir bitte mit Vertrag bis 2026 vergolden – der Junge ist wirklich special.“

Ernesto: „Wir waren in allen Belangen deutlich überlegen. Hinten wieder souverän und vorne vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Chancen. Gartler hat mir gut gefallen, aber er wurde kaum geprüft. Er hat aber einen guten selbstbewussten Eindruck gemacht. Da hat man keine Angst wenn der im Tor steht. Angenehm ist es, dass er weitgehend gute Abschläge drauf hat. Kitagawa war heute sehr unglücklich, aber man sieht dass er zu sehr vielen Chancen kommt und irgendwann wird er regelmäßig treffen. Er hat für mich absolut das Potential Fountas dauerhaft zu ersetzen.“

capitano55: „Warum müssen sich drei Spieler verletzen, bis man Greiml eine Chance gibt. Verdammt stark bis jetzt. Wahnsinn was der Junge wegräumt!“

TomTom90: „Ich bin begeistert, wenn mir vor zwei Wochen nach den Verletzungen jemand sagt, dass wir vier Siege in Folge feiern werden, darunter gegen zwei Angstgegner, dann hätte ich einen Lachkrampf bekommen. Ein sensationelles Playoff bis jetzt und ich bin optimistisch, dass mit einem Sieg am Sonntag der Kas bzgl. Europa und Top 3 gegessen ist, dann kann man Mission 33 angehen.“

Jonny Weissmüller: „So dominiert haben wir Hartberg noch nie. Anstelle eines 5:0 zittert man sich zum Sieg. Man of the Match: Der Hartberg Goalie, Greiml und Demir.“

valderama: „Dem Sonderlob an Greiml möchte ich mich anschließen. Staubtrocken im allerbesten Sinne. Und Demir hat etwas Zauberhaftes. Ich würde heulen, wenn ich diesen Burschen nicht im Stadion bewundern dürfte. Wie ein Schlosshund würde ich heulen.“

Guardiola16: „Nicht einmal wir können uns stoppen!“

Hugo_Maradona: „Der Ärger über Kitagawa ist berechtigt, weil er heute viele Chancen vergeben hat. Grundsätzlich ist er aber ein sehr Guter und wenn ihm der Knopf aufgeht knipst er regelmäßig! Bissl Geduld, meine ungestümen Freunde der grün weißen Herrlichkeit!“

valery: „Greiml für mich der Mann des Spiels, der Sieg hätte aber höher ausfallen müssen.“

LaDainian: „12 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, 8 auf den dritten – mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Wir haben uns mit den vergebenen Chancen das Leben selber schwer gemacht, noch dazu ein völlig neben sich stehender Schiedsrichter am Platz der durch das Pfeifferl geatmet haben muss. Unsere Innenverteidigung mit einer Weltpartie.“

rabbitmountain: „Sieg freut mich sehr und hätte auch deutlich höher ausfallen müssen. Demir beim Kicken zuschauen zu dürfen macht einfach Spaß. Nimmt in den richtigen Situationen das Tempo vernünftig raus, feine Ballbehandlung und super Übersicht. Der war ab seiner Einwechslung DIE zentrale Anspielstation in unserem Offensivspiel.“

Hollywood: „Jawohl, wieder ein Sieg und wieder – vor allem in Anbetracht der Umstände – ein sehr gutes Spiel von uns! Hartberg war zwar in den ersten fünf bis zehn Minuten aus dem Spiel heraus gegen uns gefährlicher, als beispielsweise der WAC im ganzen Spiel, aber nach der Umstellung auf die Dreierkette waren wir für die restliche Spielzeit defensiv auch wieder sehr stabil. Offensiv in der ersten Hälfte wieder sehr effizient, in der zweiten Hälfte leider überhaupt nicht. So, gab es halt nur ein 1:0 statt einem 4 oder 5:0.“

Kambiz: „Demir ist ein Wahnsinn. Jeder Ballkontakt ein Genuss. Wenn der so weiter macht, wird er ein neuer Hofmann aber leider dann nicht bei uns.“

Coops: „Schön zu sehen, dass mit Greiml und Demir zwei Nachwuchsspieler ihre Chance so nutzen. Ich hoffe die beiden können dauerhaft an ihre starken Leistungen anknüpfen.“

