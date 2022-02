Rapid-Fans: „Gut gekämpft, alles gegeben, aber spielerisch zu wenig“

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich Rapid am Freitagabend Red Bull Salzburg mit 1:2 geschlagen geben. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian...

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich Rapid am Freitagabend Red Bull Salzburg mit 1:2 geschlagen geben. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

MS6: „Diese RB Spiele nehme ich schon relativ emotionslos zu Kenntnis. Braver Kampf.. manche hier haben ja schon bei 0:3 von einem guten Ergebnis gesprochen. Die wichtigen Spiele kommen jetzt.“

ppg: „Gute gekämpft. Aber: Leider verdiente Niederlage. In den entscheidenden Momenten schwach 1:1 verteidigt und offensiv außer Grüll gähnende Leere.“

katnikpauer: „Schade. Wäre mehr drinnen gewesen. Weniger wegdreschen und in Strafraumnähe etwas ruhiger und konzentrierter sein.“

buffalo66: „Kämpferisch sehr ok, spielerisch gar nix. Punkt wäre zwar drinnen gewesen, aber leider wieder vor dem 1:2 ein individueller Fehler.“

LaDainian: „Ich hab in der 23. Minute aufgedreht und außer Ball unkontrolliert nach vorne zu dreschen kam nicht viel von uns. Da war es mir klar, irgendwann picken sie uns einen rein und den zweiten gleich hinterher. Kämpferisch erste klasse, offensiv dafür erschreckend. Nach den Wechseln erst recht.“

hooluna: „Alles gegeben und hat trotzdem nicht gereicht. Tritt man gegen die nächsten drei Gegner in der Liga genauso auf ist das obere Playoff aber ziemlich wahrscheinlich.“

Oachkatzlschwoaf: „Ich hab das Spiel heute nicht so schlecht gefunden. Klar, teilweise war’s offensiv eher mau, aber Salzburg hatte eine ganze Halbzeit keine Torschuss und wir haben großteils durchaus ansehnliches Pressing gespielt. Schade, dass es nicht für Punkte gereicht hat.“

teamplayer78: „Schade, nicht belohnt für eine kämpferische Leistung. Unser Gegenpressing und unser Verschieben war sehr passabel. Leider passieren individuelle Fehler, was aber kein Wunder ist. Dass Demir so spät kam, kann ich mir nicht erklären. Wenn er Power für höchstens 10 Minuten hat, dann setz ich ihn gar nicht auf die Bank. Fazit: Von diesem Spiel möchte ich gerne mehr sehen. Dosen sind halt Status quo nicht erreichbar.“

AntiPessimist: „Gratulation an die Jungs und das Trainerteam. Das war eine echt gute Leistung. Taktisch geschlossen, hohe Intensität, extrem leidenschaftlich – und das über 90min, dafür steht Rapid. Wir haben zum ersten Mal seit der 120min Cup-Partie Salzburg taktisch alles abverlangt und waren verdammt knapp an einem Punktegewinn gegen eine der besten RBS-Mannschaften aller Zeiten. Chapeau an Feldhofer der trotz Ausfällen die Mannschaft top eingestellt hat und eigentlich auch alle Wechsel gut getroffen hat. Vielleicht hätte er Ljubicic etwas früher bringen müssen, um zwischen 60-75min spielerisch für mehr Entlastung zu sorgen. Das hat heute generell gefehlt, eine Schaltzentrale die die Umschaltmomente ruhiger aufbaut, das wird Ljubicic sein.“

Ugmo: „Beherzter Auftritt, die individuelle Klasse hat das Spiel entschieden. Schiedsrichter ausnahmsweise ganz okay. Mund abputzen und am Donnerstag einen noch verunsicherteren Gegner schlagen.“

Hütteldorfer94: „Wir waren heute extrem nah dran, haben am Ende aber verdient verloren. Nicht nur wegen individueller Fehler in der Defensive, sondern vor allem, weil das offensiv über weite, weite Strecken einfach zu wenig war. Unser Konzept bestand vielfach einfach darin, den Ball nach vorne zu dreschen.“

Da Oide Bimbo: „Einsatz, Verteidigung und Defensivraute sehr ok. Aber gegen Sturm möchte ich endlich Feldhofers Idee für die Offensive sehen. Auch wenn es fad klingt: Demir muss in die Startelf. Und auch wenn es schon gesagt wurde: baut Fountas nach der Kündigung seine Urlaubstage ab? Auswärtsfans trotz 2000er Beschränkung finde ich einen Affront gegenüber tausenden Abonnenten, die zu Hause bleiben mussten.“

roman1972: „Bester Mann am Platz heute Schüttengruber – muss auch einmal gesagt werden… Vielleicht hätte er einen Bullen, aufgrund der Kritik früher verwarnen können, aber ansonsten eine tadellose Leistung von ihm.“

Barnstormer: „Uns fehlt leider einfach die Qualität so Spiele über die Runden zu bekommen. Das 1:0 eine Standardsituation wie aus dem Bilderbuch, die Taktik für das Spiel fand ich generell gut, da wir nicht direkt ins Messer gelaufen sind.. Danach ist halt nur Ball wegdreschen zu wenig, aber da fehlt es einfach an Material vorne.“

tottinese: „Schade, war einfach zu wenig von uns um denen was abzuknöpfen. Soll so sein, aber wir haben’s zumindest probiert und niemand hat sich heute was vorzuwerfen. Kampfgeist hat gestimmt.“

P200E: „Der Mannschaft will ich nichts vorwerfen, sie haben bis zum Schluss alles gegeben. Dem Trainer würde ich gegen 10 andere Mannschaften vorwerfen, dass es ein Kühbauer Gedächtnis Kick mit blindem Ball wegschießen vom Feinsten war, gegen Salzburg ist das nicht unbedingt das falscheste. Gegen die anderen angesprochenen 10 Mannschaften in unserer Liga muss das aber schon deutlich anders aussehen. Also auch hier vorerst noch keine Kritik. Ein Defensivkonzept, das bis zum Ausgleich mit Kampf erfüllt durchgezogen wurde, und das wurde wirklich sehr gut umgesetzt. Dann hast das Spiel mit einer Führung soweit unter Kontrolle dass es kaum mal lichterloh brennt…, bis zu den Wechseln. Die Salzburger schmeissen mal mit den ersten beiden Wechseln 19 Millionen Marktwert aufs Feld, bei uns ein kürzlich erkrankter Ljubicic und ein Arase. Ein Schick, mit 60 Minuten Top Leistung muss dem Tempo Tribut zollend durchhalten, ein Moormann räumt, dem Mangel an Routine geschuldet, den Gegenspieler leider nicht um sondern lässt ihn ziehen.“

schleicha: „Mir hat der Auftritt heute gefallen. Karten gegen Vitesse sind gekauft. Eine Mannschaft die mental noch gegen Hartberg zusammengebrochen ist und dann aber so gegen RB dagegen hält und auftritt, habe ich heute noch nicht erwartet. Hätte uns da noch etwas weiter hinten vermutet. Mir gefällt der Weg von Feldhofer. Hoffentlich folgen nun die kommenden Wochen die dringend notwendigen Resultate.“

El_aurare: „Oswald hat alles um sich in der Kampfmannschaft durchzusetzen – hat mich letztes Jahr schon bei Rapid II überrascht, ich hoffe er kann das bestätigen.“

