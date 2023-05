Rapid-Fans: „Hatten Chancen für drei Spiele…“

Der SK Rapid kam gestern gegen den LASK nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einem frühen Führungstreffer von Guido Burgstaller, der im Laufe der...

Der SK Rapid kam gestern gegen den LASK nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einem frühen Führungstreffer von Guido Burgstaller, der im Laufe der Partie noch einen Elfmeter verschoss, kam die Kühbauer-Elf in der 85. Minute durch einen Treffer von Goiginger zum Ausgleich. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

AntiPessimist: „Vor der Partie hätte ich jeden Punkt genommen. Nach den 95 Minuten wäre der Sieg klar verdient gewesen. Ich finde das war heute eine überzeugende, starke Leistung. Die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig. Aber man kam immerhin zu den Chancen. Hinten hat man kaum was zugelassen. Und das mit diesem Rumpfzentrum. Lob geht raus an Oswald, der das gut gemacht hat heute. Druijf war dann einfach zu viel, aber wen willst sonst bringen? Der konnte einem echt leidtun, war klar überfordert. Für mich war das heute ein Leistungsnachweis für den Zoki-Verbleib. Man muss aber klar sagen, dass das heute kein Zoki-Zaka war. Man hat hier klar versucht LASK zu spiegeln.“

Doena: „Die vielen vergebenen Chancen waren natürlich lachhaft und das darf man natürlich kritisieren, ich fand das Spiel von uns über weite Strecken trotzdem ganz okay, endlich ist man in Hälfte 2 mal nicht eingebrochen, sondern konnte sich sogar steigern. Gereicht hats halt trotzdem nicht.“

Woody: „Einen viel besseren Spielverlauf kann man eigentlich nicht haben. Mit 1:0 gestartet, dann das Abseitsglück auf unserer Seite. Dann einen Elfer und dann lädt uns noch der LASK noch zu unzähligen Konter ein… Was will man eigentlich mehr? Wenn man es dann nicht schafft den Deckel drauf zu machen, dürfen wir uns nicht beschweren!“

baeckerbua: „Man muss es einsehen – die Mannschaft ist Mittelmaß und fast durchwegs nicht intelligent genug.“

Fox Mulder: „Das war heute seit langer Zeit wieder mal Rapid. Leider hat man viel zu viele Chancen nicht verwertet. So kann man auf dem Niveau nicht gewinnen.“

Ernesto: „Prinzipiell ein gutes Spiel von uns, in dem wir einen Sieg auch verdient hätten. Da wir richtig tolle Chancen auf ein 2:0 hatten. Wollte nicht sein und so müssen wir mit dem Punkt leben. Aber ich gebe den 4. Platz noch nicht auf. Eventuell kann es sich mit einem Sieg in der letzten Runde ausgehen, dass wir die Austria noch verdrängen.“

Sbg_joker: „Absolut selbst das Ei gelegt – die Chancen für drei Spiele hatten wir. Aber eines möchte ich schon sagen: Das war mit Abstand die beste Leistung der Meistergruppe. Bitte fürs Sturm Match Oswald – Greil in der Zentrale.“

baeckerbua: „Rapid ist so beschissen unterwegs wie länger nicht und trotzdem kommen 19.000 Leute … und man schafft es einfach nicht diesen Verein irgendwie aufzupäppeln.“

MaSTeRLuK1899: „Oswald muss man wirklich positiv rausheben. Das war heute eine richtig gute Leistung von ihm, wahrscheinlich sogar seine beste im Rapid-Dress. Man ist heute rein an der Chancenverwertung gescheitert.“

DerOnkel: „Ein Sieg in der Meistergruppe sagt alles. Peinliche Truppe. Wirklich schwach, einfach traurig. Ich hoffe es kommt irgendwann der Turnaround, so macht das Zusehen definitiv keinen Spaß. Danke für nichts.“

Strichpunkt: „Vielleicht sollten sich auch manche Fans hier hinterfragen. Denn es ist sicher besser zusammenzuhalten und Aufgaben geeint anzugehen, als jedes Mal, wenn ein Fehler passiert, die eigenen Spieler im Geiste zu massakrieren. Dann hätte man als Fan auch die Klasse, die man von den Spielern des eigenen Clubs immer erwartet. Ja, ihr opfert eure Zeit aber die Spieler am Platz opfern ihre Knochen und die wollen genauso gewinnen wie wir.“

ImmerWiederRapidWien: „2. Halbzeit stark meiner Meinung nach , da war man besser als der LASK. Schade, dass man die Chancen (allen voran den Elfer) nicht nutzen konnte. Mit der Greil-Verletzung ist wie erwartet das Zentrum auseinandergefallen, das hat man leider nicht mehr über die Zeit bringen können.“

Nummer 33: „Es ist keine Enttäuschung mehr, es war nichts anderes zu erwarten! Aber die Gefühlsachterbahn bei uns in Form einer einzigen Abwärtsfahrt war heut besonders gut herausgespielt, muss man ihnen lassen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden des SK Rapid gegen den LASK.