Rapid-Fans: „Heute spricht nicht viel für uns“

Nach der doch überraschenden Niederlage gegen Hartberg trifft der SK Rapid heute in der österreichischen Bundesliga auf Tabellenführer RB Salzburg. Trauen die Rapid-Fans ihrer Mannschaft einen Punktegewinn zu? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört.

schleicha: „Bin gespannt ob wir körperlich etwas entgegensetzen können. Das sah gegen Hartberg schon sehr nach Zahnfleisch aus. Erwarte mir eine relativ deutliche Niederlage. Die Kombination aus englischen Wochen, Verletzten und einer Mannschaft die sich erst in einem Aufbauprozess befindet wird meiner Meinung nach zu viel um Red Bull gefährden zu können. Man muss die Meistergruppe im Normalfall gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Das ist zwar für die Nerven nicht gut, aber nach dem Hartberg-Aussetzer muss die Mannschaft diese Suppe nun gegen Sturm, LASK und WAC auslöffeln. Man könnte lediglich hoffen, dass der WAC einen Selbstfaller gegen Sturm produziert, dann wäre der Druck endgültig nur mehr auf dem WAC.“

Boidi: „Stabil stehen und vorne auf Taxi oder Arase hoffen (die einzigen beiden die momentan cool vor dem Tor bleiben) und einen Punkt mitnehmen.“

Silva: „Heute hat man nichts zu verlieren, das ist der einzige Punkt der für uns spricht. Alles andere spricht klar gegen uns, angefangen von der Anzahl der Ausfälle, der Breite des Kaders, der individuellen Qualität und auch die spielerischen Leistungen. Das ist nicht das Spiel, bei dem man einen Sieg erwarten kann, umso mehr ärgert die Niederlage gegen Hartberg. Ohne dieser wäre das heute deutlich weniger schlimm gewesen, wenn das erwartbare Resultat am Ende herausschaut.“

Ernesto: „Gegen Salzburg sollten weder Knasmüllner noch Demir beginnen – die prallen an der Körperlichkeit der Salzburger ab. Demir traue ich aber zu, dass er in der Schlussphase, wenn alle müde sind, etwas bewegen kann. Das Ziel muss für Mittwoch lauten, dass man solange wie möglich keinen Gegentreffer bekommt. Wie das geht weiß man ja grob, man muss halt individuelle Fehler vermeiden.“

since-1899: „In den letzten Spielen haben wir Red Bull immer gefordert und die Spiele nur knapp, teils unglücklich und meistens sehr spät (endgültig) verloren. Es wird aber auch irgendwann wieder einmal eine sang- und klanglose Niederlage gegen Red Bull setzen, das ist leider die Realität. Von daher ist wie immer gegen Red Bull von einer klaren Niederlage bis zu einem knappen Überraschungserfolg alles möglich. Erhoffen kann man sich ja vieles, erwarten oder gar fordern gegen Red Bull halt nie etwas, das ist so. Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Hartberg werden, wohl auch personell. Hoffentlich werden Fountas und Arase fit, mit ihnen haben wir einfach mehr Dynamik, Tiefe und somit Torgefahr. Knasmüllner braucht dringend eine Pause um sich zu sammeln. Bei Ulmann ist der Tank langsam aber sicher auch leer, diesen Pass vor dem 0:1 gegen Hartberg spielst du nicht so, wenn du wach und konzentriert im Kopf bist. Wobei ich ihn nominell natürlich lieber sehe als die einzige Alternative Auer.“

Rapid_Wien: „Fakt ist, dass wir aktuell defensiv sehr gut stehen und in dieser Hinsicht auf jeden Fall in der Lage sind, dass wir Red Bull so auch weh tun können, wenn alles passt. Mitspielen braucht in Österreich sowieso keine Mannschaft mit denen.“

P200E: „Nach dem Dämpfer von Sonntag würde ich nicht mal mehr bei einem 7:0 Meistergedanken haben, aufgrund der Stärke Salzburgs und unserer Situation in Bezug auf die Verletztenliste rechne ich nicht mit viel Zählbarem, ein Unentschieden wäre eigentlich schon aller Ehren wert von der Papierform und der Ausgangssituation her.“

MiKa7*8: „Ich habe keine großen Erwartungen an die heutige Partie. Spielen sollen die, die zu 100% fit sind und bitte keine neuen Verletzten.“

jungerMann: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir heute was reißen. Salzburg hat jetzt zweimal Unentschieden gespielt. Die brennen auf einen Sieg.“

