Rapid-Fans: „Hinten stabil stehen und gut umschalten“

Der SK Rapid trifft am Mittwochabend auf Serienmeister Red Bull Salzburg. Die Salzburger gewannen am Freitag souverän den Cup gegen Austria Lustenau und sind dank des LASK-Urteils des Senats 1 nun der neue Tabellenführer. Was erwarten sich die Rapid-Fans von dieser Partie? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Woody: „Mir fällt leider nicht allzu viel ein, was in diesem Fall für uns spricht. Im März hätte ich uns definitiv bessere Chancen ausgerechnet. Bis vor kurzem dachte ich noch, dass die Pause und die resultierende Unsicherheit die Chancen der Außenseiter verbessert. Wenn ich mir aber die Ergebnisse der deutschen Bundesliga ansehe, wird dies aber nicht zu 100% bestätigt. Aber ich denke, ich bin mittlerweile in Sachen Rapid als Pessimist voreingenommen. Egal – wir haben grad gegen die Bullen auswärts öfters gezeigt, dass wir unabhängig von der Papierform das Spiel offen gestalten können. Wenn die Leidenschaft stimmt, dann ist auch dort was drinnen! Freu mich aufs Spiel – auch wenn die Umstände Vorort wohl erbärmlich sein werden.“

Da Oide Bimbo: „Gegen Red Bull werden wir wohl noch kleinere Brötchen backen müssen, aber ein Punkt ist durchaus drinnen. Und wer weiß, was diese verrückte Saison für uns noch bereithält?“

Fox Mulder: „Ein Punktegewinn ist möglich, wenn wir hinten stabil stehen und gut umschalten. Dazu brauchen wir einen Fountas und einen Murg in Topform.“

sulza: „Aktuell fehlen uns leider die richtigen Offensivspieler, um Salzburg zu schlagen. Analysiert man deren Stärken und Schwächen wird man schnell feststellen, dass es viel zu gefährlich ist, mit kurzen Pässen aus der Abwehr hinaus aufzubauen. Allerdings halt ich die Salzburger Innenverteidigung in Anbetracht des Gesamtniveaus der Mannschaft für unterdurchschnittlich besetzt. Auch körperlich sind zumindest Ramalho und Wöber doch ein gutes Stück davon entfernt, herausragende Innenverteidiger darzustellen. Deshalb wäre ein robuster Stürmer wie Joelinton, Kvilitaia oder auch Pavlovic wichtig, um vor allem die weniger konteranfälligen, hohen Bälle auch der Abwehr zu sichern. Offensive Unterstützung müsste der Mittelstürmer dann von schnellen Flügelspielern erhalten, die aktuell eher verletzt als vorhanden sind. Es gilt jedoch die Devise, hinten kompromisslos zu agieren und etwaige Spielereien in der Abwehr gar nicht erst entstehen zu lassen. Will man gegen Salzburg gewinnen, darf man kein allzu schönes Spiel erwarten.“

Patrax Slater: „Endlich wiedermal etwas Action und noch dazu ein Livespiel. Meine Hoffnung: ein ebenbürtiges spiel ohne Angsthasen-Mentalität.“

schleicha: „Ich hoffe, dass wir nicht komplett überfahren werden. Das geht relativ schnell, wenn RB schon besser eingespielt ist und wir schläfrig auftreten wie so manch andere Mannschaft nach Corona wo man merkte, dass es einfach noch einigen zu schnell ging und viel zu viele Eigenfehler eingebaut wurden. Wenn wir uns aber solide präsentieren (wovon ich eigentlich ausgehe) ist denke ich alles drin. Es ist so wie es Zoki sagte – zehn Finalspiele. Alle müssen das Ziel haben jedes einzelne zu gewinnen. In Hartberg genauso wie in Salzburg oder in Pasching. Dann ist nach vorne alles drinnen. Gleichzeitig muss aber auch allen klar sein, dass auch nach hinten alles drinnen ist.“

Ernesto: „Ich denke unser Spielstil ist leichter umzusetzen als jener vom LASK, Salzburg oder WAC. Weil hier nach Argumenten gesucht wird, die für uns sprechen. Wir brauchen weniger Kraft, weil wir nicht durchgehend pressen und unser Stil ist sehr vertikal, da wird rasch umgeschalten und in die Spitze gespielt. Das sitzt schneller als das kombinatorische spiel der Salzburger.“

Silva: „Das Spiel wird wohl den Verlauf der restlichen oberen Playoff-Saison festlegen. Eine Niederlage und wir werden mit den CL-Plätzen nichts mitzureden haben. Ein Sieg wäre wichtig, wenn man tatsächlich ein Wort um die vorderen Plätze mitreden und nicht mit dem WAC um Platz 3 kämpfen will.“

LiamG: „Vor den letzten Begegnungen gegen RB Salzburg war ich eigentlich immer schwer motiviert und hab mir durchaus Hoffnungen gemacht. Diesmal weder das eine noch das andere.“

havara: „Unglaublich, langsam kommt gerade so etwas wie Vorfreude, ein leichtes Kribbeln, auf. Hätte ich länger nicht für möglich gehalten, die letzten Wochen über. ´Hoffe heute sind alle voll motiviert und – im Rahmen – aufgezuckert.“

N1ce *nd Sl0w: „Wahrscheinlich gibt´s eine auf den Deckel, aber vielleicht (wirklich nur vielleicht) leiten wir morgen ja die Trendwelle am Weg Richtung Titel ein.“

steveme: „Ich bin sehr positiv, ich glaube, dass uns die Pause gutgetan hat. Bei der Chancenauswertung waren wir im Herbst nicht wirklich glücklich, da könnte sich das Blatt wenden. Das defensive Mittelfeld könnte unser Prunkstück sein, ich hoffen das Dejan Petrovic alles wegräumt und unser Neuzugang mit one-touch-Bälle in die Tiefe glänzt.“

