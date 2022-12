Rapid-Fans: „Hoffentlich verheizen wir Steffen Hofmann nicht“

Der SK Rapid gab gestern mittels einer Presseaussendung Steffen Hofmanns neue Rolle bekannt. Der 42-Jährige wird „Geschäftsführer SK Rapid“ und trägt damit auch die...

Der SK Rapid gab gestern mittels einer Presseaussendung Steffen Hofmanns neue Rolle bekannt. Der 42-Jährige wird „Geschäftsführer SK Rapid“ und trägt damit auch die Gesamt-Verantwortung für die sportliche und strategische Ausrichtung des Vereins. Eine seiner ersten Aufgaben wird die Bestellung des neuen Geschäftsführer Sport sein. Was sagen die Fans zu dieser Beförderung und was erwarten sie sich vom Ehrenkapitän? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

Zidane85: „Hofmann hätte auch einfach seinen Legendenstatus ausleben und mit guten Tipps von außen, wie viele andere, seinen Senf dazugeben können, ohne irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Insofern hat er einiges an seinem Ruf zu verlieren, wenn es nicht aufgeht. Dass er das nicht umsonst macht sollte eigentlich logisch sein. Lasst ihn einmal seine Vorstellungen umsetzen und arbeiteten. Wenn dann in ein paar Jahren alles schlimmer ist als jetzt, kann man dann noch immer sagen, dass man es eh immer gewusst hat.“

Da Oage: „Find ich gut…auf geht’s Steff, mit dir in eine erfolgreiche Zukunft.“

El_aurare: „Ich traue dem Steff diese Rolle auf jeden Fall zu – vor allem glaube ich zu wissen, dass er auch mit einer gewissen Demut an diese Aufgabe herangeht.“

Grambamboli: „Eine glorreiche Rapid-Vergangenheit reicht nicht aus, um diese Position zu besetzen. Aber viele haben wieder die grün-weiße Brille auf und haben Schmetterlinge im Bauch (wie frisch Verliebte) und sind dann schockiert, wenn es nicht so läuft wie man es sich erhofft bzw. erwartet. Ich habe langsam von dem Ganzen echt die Schnauze voll, dass bei uns die Legenden verheizt werden. Rapid ist ein Millionenunternehmen, dass so auch geführt werden muss und nicht wie ein Hobbyverein. Für einen Verein wie Rapid müssen Leute her die die Qualifikationen haben. Solange dies nicht passiert, wird Rapid lange nicht erfolgreich sein.“

Ernesto: „Ich stelle mir das jetzt nicht so schwierig für Hofmann vor. Er weiß ja was es braucht bei Rapid um erfolgreich zu sein und gleichzeitig hat er ja seine Spezialisten im Bereich Wirtschaft, die ihm genau sagen was finanziell machbar ist. Im Übrigen glaube ich nicht, dass der Abteilung Sport bzw. Wirtschaft jeweils ein Geschäftsführer vorgesetzt ist, sondern dass wir in Zukunft nur Hofmann als Geschäftsführer haben werden. Macht ja keinen Sinn da noch zwei Geschäftsführer mitzunehmen, die eigentlich ja kein Bestimmungsrecht haben und am Ende eigentlich nur eine beratende Funktion innehaben. Die Letztentscheidung wird nun immer bei Hofmann liegen. Da brauchts keine drei Geschäftsführer.“

ImmerWiederRapidWien: „Wie bereits erwartet nähert sich unsere Führungsstruktur damit der der Bayern. Dort gibt es den Vorstandsvorsitzenden Kahn und darunter Vorstände für Sport, Finanz und Marketing.“

Doena: „Nur hat Kahn halt vorher schon ein Jahr sich auf diese Aufgabe vorbereiten können und hat von seinem Vorgänger lernen können. Ich will den Steffen jetzt nicht schlecht reden und halte auch sehr viel von ihm aber auch ich hoffe dass so eine Aufgabe für ihn nicht etwas zu früh kommt.“

WorkingPoor: „Hoffentlich verheizen wir ihn da nicht. Die Aufgaben auf diesem Posten sind nicht zu unterschätzen.“

Lucifer: „Dass Steffen nun die Gesamtverantwortung übernimmt war für mich irgendwie dann schon klar, da er ja Trainer nicht will und aufgrund des von ihm initiierten Präsidiums einen höheren Posten einnehmen musste. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist das Katzer in der Pole Position steht, dieser Umstand macht mich eigentlich ein wenig sprachlos da wir wieder im eigenen Pool fischen anstatt endlich die Augen und Türen zu öffnen…“

Woody: „Ich wünsch mir total, dass das mit Steffen Hofmann als Geschäftsführer funktioniert. Vielfach habe ich in der Diskussion hier jedoch das Gefühl, es werden die Argumente zurechtgebogen, nur weil es sich bei Hofmann um eine Vereinslegende handelt. Wenn es nicht unser Fußballgott wäre, würde man dann wohl anders argumentieren. Frag mich auch, ob Anstellungen von unerfahrenen Mitarbeitern im Verein auch an anderen Stellen so entspannt gesehen würden. Würde mich echt total freuen, wenn meine Bedenken komplett umsonst sind und Steffen Hofmann hier einen Bombenjob erledigt. Aber ich würde die Wahrscheinlichkeiten bei jemandem, der schon mehr Managementerfahrung hat, deutlich größer sehen.“

N1ce *nd Sl0w: „Ich werde mit dieser Entscheidung irgendwie überhaupt nicht warm, ich weiß auch nicht ob sich der Steff selbst einen Gefallen tut sich in diese Position zu begeben. Vielleicht unterschätze ich ihn auch massivst, als hoffnungsloser Fußballromantiker gäbe es wohl nichts Schöneres, als durch diese Umstrukturierung im Klub mit dem Steff in ein neues erfolgreicheres Zeitalter zu schreiten. Alleine der Glaube daran fehlt mir, ich sehe viel mehr das Risiko die nächste Legende zu verheizen. Der Steff sitzt nun auf einem Schleudersitz, das muss ihm bewusst sein. Bin sehr gespannt wie sich die Gesamtsituation im Club entwickelt, wenn es – das vermute und befürchte ich – sportlich einfach so weitergeht wie bisher. Mecki Katzer, ich mein ernsthaft? So hat sich keiner den Beginn des sportlichen Wiederaufstieg vorgestellt. & SHFG trägt die Verantwortung. Komisches Gefühl.“

