Rapid-Fans: „Im Rückspiel ist noch alles möglich“

Der SK Rapid verlor gestern das Hinspiel im EL-Playoff gegen den SC Braga mit 1:2, erwischte dabei aber einen kuriosen und katastrophalen Start in die Partie. Zunächst verstolperte Beljo alleine vor dem Tor, kurz darauf wurde Grgic mit einer roten Karte vom Platz geschickt, sodass die Hütteldorfer fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl absolvieren mussten. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans im Austrian Soccer Board zu diesem Spiel sagen und fassen für euch die besten Kommentare zusammen. Hier könnt ihr übrigens nachlesen, welche Auswirkungen die Europa-League-Reform hat und wie nun die Unterschiede zur Conference League aussehen.

pironi: „Bärenstarke Leistung nach dem katastrophalen Start. Im Rückspiel ist alles noch möglich.“

MarkoBB8: „ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft, im Rückspiel ist noch was möglich, was viele leider vergessen, der Gegner heißt immer noch Braga, der Beginn war eine Ankündigung der Apokalypse, es ist erst das Hinspiel und ohnehin ein Bonusspiel.“

Tirnweth: „Schlimmer kann ein Spiel kaum beginnen mit einer 100% vergebenen und gleich darauf die Rote bekommen. Danach ein starkes Rapid das sogar 1:0 in Führung geht. Natürlich schade das man am Ende 2:1 verloren hat, aber mit dem Spielverlauf absolut in Ordnung und daheim kann man das sicher noch drehen.“

Patrax Jesus: „Das Spiel war schon verloren bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Angesichts der Umstände kann man da nur den Hut ziehen. Im Rückspiel ist noch alles offen.“

LaDainian: „Mehr als 90 Minuten einen Mann weniger und trotzdem bärenstark dagegengehalten. Bei Gott nichts für das man sich schämen müsste, mit etwas Glück und einem besseren Schiri wäre da heute auch etwas gegangen. Zuhause muss das Dachl wegfliegen damit die Portugiesen mit einer Niederlage und einem Tinnitus heimfliegen. Kopf hoch Rapidler, dass war groß.“

dingo: „Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft. Noch vor kurzem wären wir nach so einem Start auseinandergebrochen. Die Art, in Unterzahl so zu kombinieren und nicht alles planlos rauszudreschen – Chapeau. In Wien ist auch ohne Grgic noch alles drinnen.“

Adversus: „Statt, dass man in Führung geht, ist man plötzlich fast das gesamte Spiel in Unterzahl. Und dafür hat man einen sehr starken Kampf geboten und ging sogar in Führung, darauf kann man definitiv aufbauen.“

grubi87: „Unglaublich viel Pech heute, dann eine kämpferische Herkules-Leistung. Daheim mit zwölf Mann wird das ein ganz anderes spiel. Und Beljo wird uns zum Sieg schießen.“

Schwemmlandla3: „Unfassbare starke Rapid-Elf. Trotz völlig krankem Spielverlauf wo alles gegen einen läuft, hat das gesamte Team eine super Leistung abgeliefert und ein Ergebnis erreicht, das wohl 90% oder mehr mit Handkuss genommen hätte. Bravo Rapid!“

ern3st: „Ungetrübte Zuversicht nach dieser Leistung. Da mach ich mir gar keine Sorgen, dass wir die zerreißen im Rückspiel.“

schleicha: „Tolle Leistung der Mannschaft die somit die Chance am Leben gehalten hat daheim einen großen Favoriten zu Fall zu bringen. Es macht einfach Spaß unseren Burschen zuzusehen. Da rennt einer für den anderen. Vorne wird jede gute Aktion genauso gefeiert wie hinten und bei Fehlern wird nicht der Kopf hängen gelassen, sondern man gibt noch mehr Gas. Freu mich auf das Rückspiel. Und davor kommt BW Linz, das wird auch sehr schwierig.“

hyks: „Alles noch möglich. Die Rote hat weh getan, aber zu Hause vor voller Kulisse werden wir alles geben. Alle ins Stadion!“

Hugo_Maradona: „Das war eine unglaublich starke kämpferische und auch mentale Leistung nach den Tiefschlägen in den ersten Minuten.“

SandkastenRambo: „In Anbetracht des Spielverlaufs ein sehr gutes Ergebnis für uns. Schade, dass Burgstallers zweites Tor abseits war. Wäre ein Traumtor gewesen.“

Starostyak: „Richtig gutes Spiel aller Akteure in Anbetracht der sehr unglücklichen Anfangsphase. Die ersten 30 Minuten waren enorm abgeklärt, zweite Halbzeit wie zu erwarten war eine Abwehrschlacht. Ich denke, dass bei Elf gegen Elf heute sehr viel mehr noch drin gewesen wäre, die Portugiesen erschienen hinten sehr anfällig. Das wird ein heißer Tanz nächste Woche, ich gebe uns eigentlich ganz gute Aufstiegschancen. Mit solchen Leistungen würde man in der Conference League aber mit Sicherheit massiv punkten, also auch kein Beinbruch, sollten wir es nicht schaffen. Hoffentlich wird Grgic nur ein bis zwei Spiele gesperrt, und wir haben für Sonntag nicht zu viele Kräfte gelassen.“

Cosa_Nostra: „Stark gekämpft bei maximal unglücklichem Spielverlauf in den ersten zwei Spielminuten. Da ist noch alles drin und ich glaube wir werden nächste Woche eine magische Nacht in Hütteldorf erleben.“

narya: „Braga hat gegen zehn Rapidler massive Probleme gehabt. Jetzt sollen sie zeigen, was sie gegen 12 ausrichten werden.“

