Rapid-Fans: „In Linz erwartet uns ein heißer Tanz“

Der SK Rapid trifft nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Braga heute auf den FC Blau-Weiß Linz. Die Partie in Portugal, die die Grün-Weißen...

Der SK Rapid trifft nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Braga heute auf den FC Blau-Weiß Linz. Die Partie in Portugal, die die Grün-Weißen quasi die gesamte Zeit in Unterzahl bestreiten mussten, kostete viel Kraft. Wir waren daher neugierig, was sich die Rapid-Fans von dieser Begegnung erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gargamel_1899: „Voller Fokus auf Blau-Weiß Linz. Es wird ein hartes, mühsames Spiel, in dem wir uns aber durchsetzen sollten. Beljo und Grgić können und müssen beide spielen, die sind ausgeruht. Sonst sollte doch etwas rotiert werden. Wird schon werden, ich habe da Vertrauen und bin mir sicher, die Burschen zeigen am Sonntag einen Willenssieg.“

dortmund_borussia: „Die Linzer sind ja ganz gut in die Saison gestartet. Ich glaube, auf uns wartet dort auch ein heißer Tanz. Volle Konzentration und voller Fokus, dann fahren wir mit drei Punkten nach Hause. Leicht wird es dort garantiert nicht, aber diese Mannschaft packt das.“

revo: „Der vierte Sechser wird jedenfalls zum Spielen kommen, denke ich. Sangaré wird man wohl schonen und Oswald auch irgendwann austauschen. Kerschbaum oder Kaygin, wer wird es werden?“

orßit: „Das Spiel gegen Braga war extrem hart. Blau-Weiß Linz ist gut drauf – könnte mit einem Punkt gut leben. Bis auf Hofmann, Oswald und vielleicht noch Böckle hat mich die zweite Garnitur bisher aber noch überhaupt nicht überzeugt. Von Schaub ist noch gar nichts gekommen, Lang spielte bisher sehr wenig, Kaygin ist Opfer vom Ösi-Topf und was Klauß in Dursun sieht, bleibt auch ein Rätsel – hoffentlich ist Bischof bald fit!“

Schwemmlandla3: „Die Aufstellung erwarte ich fast ident zu Klagenfurt, wo unter anderem auch Sangaré geschont wurde.“

Phisch1981: „Ich freue mich auf eine starke und selbstbewusste Rapid bei Blau-Weiß Linz … und einen Auswärtssieg.“

Tobal12345: „So blöd es klingt, ich glaube, der Spielverlauf in Braga setzt jetzt noch einmal ganz andere Kräfte frei, und man rückt im Team noch näher zusammen und frisst Blau-Weiß hoffentlich auf! Leicht ist kein Bundesliga-Spiel, aber wenn die so brennen wie ich heute im Homeoffice auf das Match, dann gewinnen wir die Partie.“

Ernesto: „Das wird sehr schwierig in Linz. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir Punkte liegen lassen würden.“

Sehen wir uns noch einige Kommentare der Blau-Weiß Linz-Fans an:

der rex: „Hoffen wir, das Spiel zu zehnt hat Rapid ordentlich Kräfte gekostet. Jedenfalls ist das mein kleiner Hoffnungsschimmer.“

Auwiesen_BWL: „Bin schon sehr gespannt auf das Spiel und vor allem, wie Rapid zwischen den beiden Playoff-Spielen aufstellen wird. In deren aktueller Verfassung wird es für uns natürlich sehr schwer. Aussichtslos ist es allerdings nicht, auch wenn da viel zusammenpassen muss, damit man etwas mitnimmt.“

MarioAUT: „Das wird unheimlich schwer. Wenn Rapid aber ein wenig durchrotiert, gibt es durchaus eine reelle Chance. Wenn Rapid jedoch einen guten Tag erwischt, wird es unabhängig von unserer eigenen Verfassung wohl nichts zu holen geben. Jedenfalls liegt der Druck nach dem GAK-Spiel nun bei uns.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid– und Blau-Weiß-Linz-Fans.