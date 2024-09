Rapid-Fans: „Jansson ist einfach ein Wahnsinn“

Der SK Rapid gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 3:2 und geht damit mit einem wichtigen Erfolg in die Länderspielpause. Wir wollen...

Der SK Rapid gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 3:2 und geht damit mit einem wichtigen Erfolg in die Länderspielpause. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Wir empfehlen euch außerdem dieses Kurier-Interview mit Steffen Hofmann.



Lichtgestalt: „Verdienter Sieg, der sogar höher hätte ausfallen können. Die Dosen 15 Minuten übermenschlich stark, danach hatten wir die Geschichte großteils im Griff, in Summe die besseren Chancen und wenn Kaygin das 4:2 macht sparen wir uns auch das Zittern bis zum Schluss. Wieder einmal beeindrucken mich Einstellung, Willen und Kampfgeist dieser Truppe.“

narf: „Ich pack´s nicht, was für ein Team wir da gerade haben!“

bongbert: „God Save Robert Klauß”

BuchiRapid: „Isak Jansson – Ablöse 250.000 Euro. Unfassbar.”

MarkoBB8: „Wie überraschend kommt dieser Sieg bitte, das Weststadion wird langsam aber sicher zur Festung. Gratulation an den kompletten Verein vom Platzwart bis zum Präsi.“

LiamG: „Sieg gegen die Dosen und wieder Platz 2 macht viel gut, was in den letzten zwei Runden nicht so lief. Danke Burschen für den Sieg. Gute Besserung an Burgi und Beljo. Gibts ja nicht, dass uns wieder die Spieler ausgehen.“

Senat: „Geile Partie von allen Beteiligten! Heute kannst gar niemand hervorheben.“

Hugo_Maradona: „Wer hätte gedacht, dass der Name Grüll niemals in den Mund genommen wird (und ich habe ihn geliebt). Unfassbar, was unser Schwede da heute auf den Platz gebracht hat. Unfassbar, wie wir heute im Mittelfeld um jeden Ball gekämpft haben. Keinen Millimeter hergegeben haben. Die Bullen haben 15 Minuten brutal dominiert und sind dann doch am Ende als verdienter Verlierer vom Platz. Meine Damen und Herren. Ich sage es mir Demut und Freude gleichermaßen: Die Rapid Wien ist wieder da!“

Rene1987: „Super Spiel. Wahnsinn was da noch an Kräfte freigemacht wurden nach all den englischen Wochen. Jetzt mal die verdiente Pause.“

Adversus: „Was für ein geiles Spiel, zu Jansson muss man wohl wirklich nicht mehr viel sagen, er ist einfach ein Wahnsinn. Auch für Auer freut es mich das er getroffen hat. Einziges Manko die Gegentore, die waren insgesamt nicht gut verteidigt.“

Starostyak: „“Die Rapid Wien ist wieder da!“ Diesen Gesang hat man – heute erstmals wieder – seit vielen Jahren nicht mehr gehört, aber vielleicht, wirklich nur vielleicht, stehen wir jetzt endlich auf und entsteigen dieser Grube, in der wir seit 10-15 Jahren sitzen. Der Saisonstart lässt jedenfalls auf das hoffen, wenn schon sonst nicht viel zu Jubeln war die letzten Jahre. Es wäre so unglaublich viel Potential in diesem Verein.“

Bojack: „Muss ich ehrlich sagen, damit war nach den ersten 15 Minuten nicht zu rechnen. Hut ab vor dieser Mannschaft!“

ContractChiller: „Was für ein Herzkasperl-Spiel. Diese Mannschaft macht einfach Spaß, daran können auch die kleinen Rückschläge der letzten Spiele nichts ändern. Die Leistung stimmt einfach so gut wie immer und ich hatte schon viele Saisonen lang nicht mehr so viel Freude am Rapid-Fußball. Sangaré und Jansson einfach unfassbar gut, und die Topvorstellungen von Raux-Yao und Bolla möchte ich da auch nicht unerwähnt lassen. Vielleicht nicht fair da einige herauszupicken, weil eigentlich fast alle auf sehr gutem Niveau agiert haben bisher. Trotzdem stechen da noch manche heraus. Gratulation an die Mannschaft und den Trainerstab. Wird eine extrem spannende Saison. Bitte den Sonntag immer so ausklingen lassen.“

AntiPessimist: „Man kann schon mal die Maße bei Sangaré nehmen, dieser Mann verdient sich bald eine Statue in WIEN. WEST. HÜTTELDORF.“

hyks: „Man merkt, wie wichtig es ist, dass die Einsergarnitur spielt. Jetzt die Konstanz in die Liga reinbringen, dann kann es echt eine geile Saison werden. Die Mannschaft macht Spaß. Jansson natürlich Man of the Match. Wahnsinn wie er die ach so teuren Verteidiger der Bullen alt aussehen hat lassen. Hoffentlich fallen Beljo und Burgi nicht lange aus. Das wäre bitter.“

Waldi_SCR: „Wahnsinn, so eine beherzte Leistung von der gesamten Mannschaft nach dem Rückschlag am Donnerstag, einfach nur geil, das ist Rapid! Jansson einfach nur ein Überflieger, mehr gibts da nicht zu sagen.“

erzgruener: „What a way to come back! Ganz großer Kampf! Es ist unglaublich wertvoll nach den letzten Enttäuschungen mit einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen. Es gibt kein Kopf hängenlassen mehr. Es wird einfach weitergekämpft. Mehr will man als Anhänger nicht. Das ist eine Mannschaft auf die man stolz sein kann. Jansson ein Traum!“

filippinho: „Großartiger und verdienter Sieg nach extrem anspruchsvollen Wochen! Drei wunderbare Tore (und zwei unnötige Gegentore) und herausragende Leistung von defacto der ganzen Mannschaft. Rapid gewinnt endlich wieder gegen die „Großen“ der Liga und v.a. auch daheim. Wunderbar.“

Phil96: „Jansson überragend. Cvetkovic, Sangaré, Grgic, Bolla ebenfalls brutal stark, Auer mit einem Traumtor, Hofmann & Oswald nach ihren Einwechslungen in ein paar Situationen extrem wichtig.“

