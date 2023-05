Rapid-Fans: „Jede Chance auf Platz 4 nutzen“

Der SK Rapid trifft heute auf den SK Sturm. Während es für den Vizemeister in den letzten zwei Runden tabellarisch um nichts mehr geht,...

Der SK Rapid trifft heute auf den SK Sturm. Während es für den Vizemeister in den letzten zwei Runden tabellarisch um nichts mehr geht, will der SK Rapid noch Vierter werden. Trauen die Fans der Mannschaft einen Sieg gegen den SK Sturm zu? Hat sich der Klub überhaupt eine Teilnahme am Europacup in der kommenden Saison verdient? Das sind die Fragen, die die Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, vor dieser Partie beschäftigen.

Kitz3006: „Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Wir müssen jede Chance auf Platz 4 nutzen. Keine Lust auf zwei weitere Spiele diese Saison.“

irgendeiner: „Hoffen wir das Pejic fit wird, wenn ja, wäre es fein, wenn wir Pejic/Oswald spielen lassen. Vorne Greil oder Strunz. Wenn man hart spielt und ordentlich Dampf macht, kann es schon sein, dass Sturm die letzten paar Prozent nicht mehr rausquetschen kann.“

mmarkhar: „Aufstellung: völlig egal. Resultat: klare Niederlage, Sturm ist ein bis zwei Klassen stärker und trotz geplatztem Double-Traum 100x hungriger als unsere Truppe. Zoki nach dem Spiel: „Das Positive ist, dass wir Chancen kreieren, auf dem können wir aufbauen.“

Silva: „Ich bin übrigens der Meinung, dass ein 6. Platz nicht wesentlich schlimmer ist als der 5. Man kann mit zwei Spielen weniger und früher in die Sommerpause gehen, erspart sich bis zu sechs zusätzliche Qualifikationsspiele (also die ersten 5 BL-Runden), bei denen man trotzdem keine Planungssicherheit bzgl. Gruppenphase hat, und kann sich von der ersten Runde voll auf die Bundesliga konzentrieren und vorbereiten. Beim 4. Platz hat man zwar auch die Planungssicherheit nicht, aber es sind zumindest drei Wochen weniger zusätzliche Belastung. Natürlich will ich den größtmöglichen Erfolg und daher soll man die letzten beiden Spiele einfach gewinnen. Aber viel Unterschied machen die möglichen Platzierungen für mich einfach nicht mehr.“

dermax: „Das große Problem beim 6. Platz ist halt, dass wir dann unserem Koeffizienten beim Sinken nur zuschauen können… Und wenn ich mir die Setzlisten anschaue, gibts sowohl in der EL, als auch in der ECL wenig mögliche Lose für die Ungesetzten.“

schleicha: „Völlig wurscht – Rapid muss einfach Dritter werden und sich direkt für eine Gruppe qualifizieren. So haben es die anderen auch gemacht. Gerade jedoch Rapid hat als Ungesetzter schon sehr oft gezeigt was möglich ist im Europacup. Da brauchen wir uns vor wirklich wenigen Mannschaften verstecken.“

futi1899: „Nach dieser Saison haben wir uns keinen internationalen Platz verdient meiner Meinung nach.“

Adversus: „Wir gewinnen, dazu fliegt Emegha vom Platz. Punkt. Ende.“

Ripperljohn: „Wäre wieder genauso eine Partie wie das X gegen Salzburg. Geht um wenig, Motivation (bei mir) 0, Perfekt für den Zoki-Arbeitsplatz-Garantie-Sieg.“

