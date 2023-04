Rapid-Fans: „Jeder Gegner freut sich auf Spiele gegen uns!“

Die Rapid-Fans sind nach dem blutleeren Auftritt beim 1:3 gegen den LASK konsterniert. Einige fordern sogar schon wieder Änderungen auf dem Trainersektor. Wir haben...

Die Rapid-Fans sind nach dem blutleeren Auftritt beim 1:3 gegen den LASK konsterniert. Einige fordern sogar schon wieder Änderungen auf dem Trainersektor. Wir haben die Fanmeinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Zuckerhut: „Schlechte Aufstellung, schlechte Wechsel, schlechte Leistung. Wird gegen die beiden Austrias ein Schneckenrennen um Platz 4 & 5.“

mrneub: „Barisic bricht uns wenn er nicht aufpasst doppelt das Genick. Zuerst als Sportdirektor diesen Kader zusammengebastelt, danach als Trainer Spiel um Spiel vercoacht.“

rabbitmountain: „Unsere Leistung schmerzt sehr, leider überrascht es mich aber nicht. Unsere Bilanz gegen die Top 4-Teams ist einfach verheerend und genau das bekommen wir im oberen Playoff präsentiert. Ich will nicht zum x-ten Mal den Kader kritisieren, weil jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Ich erwarte mir aber von Zoki, dass wir endlich diese haarsträubenden Defensiv-Patzer auf Schülerliga-Niveau abstellen. Runde für Runde der selbe Topfen. Und ich erwarte mir auch, dass wir Lösungen für erwartbare Situationen in petto haben. Dass der LASK ab Minute 1 anpresst, ist so sicher wie das Amen im Gebet. Genauso wie es Salzburg, Sturm und Austria machen. Und trotzdem wirken wir immer komplett überrascht und heillos überfordert. Zoki schafft es zwar im Spiel umzustellen und nachzubessern, da ist es aber oft schon zu spät.“

Fox Mulder: „Die entscheidende 1. Halbzeit war leider erneut eine absolute Katastrophe! Jetzt kann es wirklich keine Schönredner mehr geben und ich erwarte nun auch mal eine klare Ansagen von Katzer und Zoki, was der Plan ist und was sich die Zuschauer heuer noch erwarten dürfen. Wenn das Restprogramm nur noch als „Training“ für nächste Saison dienen soll, und so werden im Moment die „taktischen Ausrichtungen“ meiner Meinung nach gewählt, dann soll man das bitte auch so kommunizieren. Ich hätte mittlerweile auch kein Problem mehr damit, aber so wie es jetzt ist, verarscht man die Zuschauer und Fans einfach nur noch und das ist nicht fair.“

fuck forever: „Dreiviertel dieser Mannschaft gehören ausgetauscht. Das hat nichts mehr mit Qualität zu tun. Wen wundert’s, wenn man nur Spieler von Absteigern oder Abstiegskandidaten holt!“

dingo: „Rapid 2023 ist… wenn ich (erstmals!!!) die letzten zehn Minuten zur Austria umschalte, da ich mir nur dort noch etwas für uns Positives erwartete.“

Gschropp: „If you pay peanuts, you get monkeys. Wir sind schon dort, wo wir hingehören. Biederes Mittelmaß.“

Waldratte: „Wenn man so schwach spielt, in den Zweikämpfen nur halbherzig reingeht, in allen Situationen geistig langsamer agiert und dann 2 Tore herschenkt, wird’s halt bissl schwer, etwas mitzunehmen.“

harry1312: „Platz 6 ruft. Barisic der nächste Trainer, der unmittelbar nach der Vertragsverlängerung rausgeschmissen werden muss. Selbst wenn er wundersamerweise dem Cup holen sollte. Er hat’s nicht geschafft, diese Truppe zu stabilisieren, ganz im Gegenteil. Wir bekommen extrem viele Tore nach irren Eigenfehlern. Die Transferpolitik die diese Truppe verschuldet hat geht auch auf seine Kappe. Heut hat er mit der Auswechslung von Druijf jeglichen Druck auf die Linzer umgebracht.“

LaDainian: „Zu gut für das untere Playoff, zu schlecht für das obere Playoff. Der Kader eine Frechheit und das löffeln wir jetzt beinhart aus. Die Linzer eine Klasse stärker, agiler, bissiger, schneller. Diese Eigenfehler, diese Pässe wie von Bajic (indiskutabel da hinten so einen Pass zu spielen), dass fehlen der Automatismen, der Spielaufbau des Grauens. Die zweite Halbzeit verbessert, aber nicht gut genug um da heute etwas mitzunehmen. Das ist viel zu wenig, von allen Seiten.“

TomTom90: „Bei uns spielen Leute die maximal auf der Bank was zu suchen hätten. Es verlassen uns die Ljubicic-Brüder und ein Schwab, nachbesetzt werden sie mit den Kapazundern Pejic, Kerschbaum und Greil. Es ist einfach so unfassbar lächerlich, Kühbauer wusste was kommen wird im Sommer 2021 und musste dann gehen. Bin gespannt, wie lange es dauert diese Fehlplanung zu korrigieren.“

wossuidos: „Man sollte vom Ist-Stand ausgehen. 11 Niederlagen sind nicht Pech. Man steht verdient auf Platz 4-6. Punkt. Analysieren. Handeln.“

Stanley-Stiff: „Für mich die Lichtblicke: Ganz guter Wiederbeginn und Koscelnik gar nicht so übel für’s erste Spiel nach fünf Monaten.“

schimli: „Wir haben kaum Spieler die wirklich schnell sind oder richtig sprinten können. Nahezu jeder in diesem Kader verliert bei Laufduellen regelmäßig mehrere Meter auf den jeweiligen Gegenspieler. (sogar Grüll) Fast jeder Spieler in diesem Kader ist beliebig durch irgendeinen Durchschnittskicker zu ersetzen. Davon nehme ich nur Burgstaller, Hedl, Querfeld, Kühn, Druijf, Grüll und Schick aus. Rapid ist fußballerisch schlecht und macht einfach keinen Spaß. Im Cupfinale sehe ich uns ziemlich auf verlorenem Posten.“

little beckham: „Leider war in den letzten 2,5 Jahren weder am Transfermarkt, noch am Feld irgendeine konkrete Strategie zu erkennen. Was dazu geführt hat, dass man mittlerweile weit weg von den Top-3 ist. Das ist auch völlig leistungsgerecht, Rapid hat an einem guten Tag die viertbeste, an einem schlechten die sechstbeste Mannschaft in Österreich. [..] Barisic hat im Sommer kräftig eingekauft (damit die böse Doppelbelastung nicht so ins Gewicht fällt, haha), nahezu keiner davon bringt Leistungen, die über einen längeren Zeitraum zufriedenstellend sind.“

wossuidos: „Mit dem Festhalten an ‚Legenden‘ nimmt man sich konstruktive Selbstkritik. Bequem. Kurzsichtigkeit. Köcheln im eigenen Saft.“

Mici: „Jeder freut sich zu Hause gegen uns zu spielen. Wir verteilen Geschenke, da könntest schon glauben wir haben die Spiele „verkauft“. Sechs Tor haben wir jetzt schon aufgrund individuellen Fehlern hergeschenkt. Zwei in Graz, zwei im Derby und zwei heute in Linz. Mir ist schon klar, dass keiner absichtlich solche Pässe spielt, aber die mangelnde Qualität ist bei einigen offenkundig. Alles in allem war das nix, Kader ausmisten, bitte bitte den Cup gewinnen und dann nächstes Jahr angreifen.“

WorkingPoor: „Sechs Tore in zwei Partien kassiert. Sollte ein Weckruf sein.“

pironi: „Ein Kerschbaum, Sollbauer, Pejic und Co. können halt nicht mehr. Ein Wunder, dass wir das obere Play-Off erreicht haben. Rapid muss den Anspruch haben, jedes Jahr zumindest unter dem ersten drei sein. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt.“

Gschropp: „Als halbwegs objektiver Beobachter hätte man schon vor der Saison feststellen können, dass unsere Probleme mit diesem Füllhorn aus Mittelmaß nicht lösbar sein werden. Ganz im Gegenteil, nicht einmal den Abgang des schwächeren Ljubicic-Bruder hat man damit auffangen können. Dementsprechend wurden unsere Probleme noch größer. Wie es mit den ganzen Jungen im oberen Playoff so laufen kann, hat man ebenfalls letztes Jahr gesehen. Trotzdem: Jegliche Kritik daran ist als Sudern abgetan worden, „in Barisic i trust“ und „Ferdl moch wos“ hats geheißen. Vielleicht ist das dem einen oder anderen einmal eine Lehre und sie lassen sich nicht weiterhin von irgendwelchen schönen Worten, ala „die Rapidfans können sich auf die neue Saison freuen“ oder biederen Transfers besänftigen. Denn so lange das so ist, und weiterhin Tür und Tor eingerannt wird, um diesen Klassekickern bei ihrer „Profession“ zuzusehen, wird sich nichts ändern.“

Schwemmlandla3: „Es ist für mich der Gedanke hinter dem 3er Mittelfeld Pejic – Kerschbaum – Oswald schleierhaft. Das will mir nicht und nicht einleuchten was man sich dabei denkt. Es kann doch nicht das Motto sein „uns fehlt ein richtig guter im Zentrum, deshalb nehmen wir gute Spieler an anderen Positionen raus und versuchen die mangelnde Qualität mit mehr Quantität zu kompensieren“. Ich check’s einfach nicht. Dann geht es gegen die Austria komplett in die Hose und heute versucht man es genau wieder so.“

flanders: „Die ersten 3 absolut außer Reichweite. Nachdem wir im Grunddurchgang schon gegen die besseren schlecht ausgeschaut haben, war es irgendwie auch klar dass sich das im oberen Playoff so weiterziehen wird. Der Kader ist einfach zu schlecht. Burgstaller hat uns am Leben gehalten. Sonst ist das biederer Mittelmaß, der auch in der Tabelle irgendwo im Platz 4-5 hingehört. Danke Zoki, als Belohnung gab es natürlich einen Trainervertrag. Und an alle glauben, dass es da den radikalen Umbruch geben wird im Sommer. Wohin sollen den die alle hingehen mit laufenden Vertrag? Natürlich werden die das aussitzen.“

Schwemmlandla3: „Und da man bei zurecht viel Negativität auch positives hervorstreichen soll: Die Leistung von Koscelnik war ein absoluter Lichtblick heute. Hatte Nakamura weitgehend im Griff und hat zudem offensiv immer wieder Akzente gesetzt. Sehr weite Wege gegangen und die rechte Seite fast im Alleingang bearbeitet. Das macht Lust auf mehr.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.