Rapid-Fans: „Jetzt stehen wir brutal unter Druck“

Der SK Rapid verlor auch das zweite Pflichtspiel nach der Winterpause und musste sich im Wiener Derby der Austria auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Ich weiß, das mag nur so mittelpopulär sein, aber das war kein schlechtes Derby von uns. Die Austria hatte keinen Schuss aufs Tor aus dem Spiel heraus, geschweige denn eine herausgespielte Torchance. Wir hätten – wie so oft schon heuer – zur Pause mindestens 2:0 führen müssen, stattdessen gibt’s einen Witzelfer und direkt nach Wiederanpfiff diesen unnötigen Freistoß. Obwohl die Leistung okay war, wird es für Klauß langsam ein bissl enger. Der Frühjahrsauftakt ist verschissen worden, gegen den LASK fehlen Beljo und Sangaré und die seit dem Herbst sichtbaren Schwächen bestehen weiterhin. Bin ein bissl ratlos.“

Fox Mulder: „Trotz allem ein verdienter und erwartbarer Sieg der Austria, den ich nach letzter Woche vergleichsweise emotionslos zur Kenntnis nehme. Sie waren uns spielerisch überlegen, ohne aus dem Spiel groß gefährlich zu werden, und in Wahrheit, was mich schon ärgert, auch taktisch und kämpferisch. Was ist der Plan?“

Starostyak: „Wie immer: Danke für nichts, Rapid. Ja, es war unglücklich – FAK hat aus sehr wenig bis nichts das Maximum gemacht. Aber: Wie man sich zum wiederholten Male so dumm – diesmal auch vor dem Tor – verhalten kann, taktisch, im Zweikampf, in Umschaltmomenten… es fehlen einem die Worte. Auer, Bolla und am Ende auch mehrfach Oswald kann man negativ hervorheben. Knackpunkt war die Szene, als Beljo unglücklich das 2:0 verhindert hat. Nie im Leben wäre die Austria da heute zurückgekommen – im Gegenzug gibt’s das 1:1 und wie bei uns üblich fällt dann alles auseinander. Die Saison kannst schmeißen, davon erholt man sich nicht mehr. Das Strohfeuer im Sommer und Frühherbst war genau das – ein Strohfeuer.“

Ernesto: „Die nächste Katastrophenleistung. Ich bin schwer enttäuscht. Jetzt stehen wir brutal unter Druck.“

tomstig: „Bravo an den Verteilerkreis. Aus 0 Chancen musst 2 Tore machen. Wir fetzen uns auf den eigenen Schädel und stehen irgendwie im Abseits. Ein Spiegelbild der bisherigen Saison, für beide Mannschaften.“

marsh23: „Dieses Spiel zu verlieren war eine Kunst, aber momentan sind wir Picasso.“

mrneub: „Man macht erneut mit zu vielen Eigenfehlern den Gegner stark, das Spiel war in Teilen ganz in Ordnung. Austria im Ganzen komplett ungefährlich, keine direkte Torchance.“

schleicha: „Man sollte einen Trainer suchen. Das ist einfach für diesen Kader in allen Belangen zu wenig. Defensiv unfähig. Offensiv unfähiger. Und es wird seit Monaten derselbe Stiefel runtergespielt. Ja, hätten wir gewinnen können. Fakt ist, wir haben es – wie so oft – nicht gewonnen, sondern auch gleich verloren. Sollte der LASK nicht besiegt werden, muss man sich überlegen, ob man reagiert. Ansonsten müsste man kommunizieren, was der Plan ist.“

ppg: „Wir waren viel besser als letzte Woche, und ohne unsere verfluchten Fehler hätte die Austria nie gewonnen. Verhext.“

derfalke35: „Beljo verhindert das 2:0 und Oswald das 2:2, dazu ein Elfer, der nicht zu geben war, dann zig gelbe Karten wegen Kleinigkeiten bekommen – am Ende gehst als Verlierer nach Hause.“

grubi87: „Die erwartete Niederlage durch eine Fehlentscheidung und einen 1000-Gulden-Schuss. Dennoch bleibt es eine Niederlage und bestätigt, dass die Wintervorbereitung schlecht war und Klauß ratlos ist und nichts zu verbessern vermag.“

AntiPessimist: „Wenn’s läuft, dann läuft’s. Und bei uns läuft’s einfach nicht. Klauß hat heute meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Klar überlegene Mannschaft, gute Wechsel, mutige Umstellungen mit Seidl und Dreierkette zum Schluss. Es ist einfach traurig, mit wie wenig die Austria Tore macht.“

LaDainian: „Man kann darüber reden, ob der Sieg der Austria verdient ist oder nicht, man kann über die Schiedsrichterleistung reden – aber eigentlich muss man wieder einmal darüber reden, wieso wir 1:0 führen, spielen locker, als würden wir 2:0 oder 3:0 führen, kassieren einen unfassbaren Elfer und foulen fetzendeppert am eigenen Sechzehner, wo man eh weiß, wie gut Fitz schießen kann. Selbst dann: Wir sind nur ein Tor hinten und spielen ohne Punch? Ohne Tempo? Der Druck, den wir aufbauen, ist nicht nennenswert. Wir haben zwei Lange vorne drinnen und spielen durch die Mitte. Muss man nicht verstehen. War sicher nicht unser schlechtestes Derby, aber furchtbar zum Ansehen.“

Underdog1899: „Wenn wir in Linz nicht gewinnen, wird die Luft für Klauß dünn. Komplett fahrlässig, was wir vorm Tor aufführen. Die komplette Saison binnen 2 Spielen hergeschenkt. Frusttraining erledigt und jetzt spiel ich Barbie mit meiner Tochter. Bis nächste Saison, Rapid… du raubst mir den letzten Nerv.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans nach der 1:2-Derbyniederlage.