Rapid-Fans: „Knoflach war Rapidler durch und durch“

Nach Kapitän Stefan Schwab verkündete mit Tobias Knoflach der nächste Rapid-Spieler seinen Abgang, da zwischen ihm und dem Verein keine Einigkeit über die Vertragsverlängerung...

Nach Kapitän Stefan Schwab verkündete mit Tobias Knoflach der nächste Rapid-Spieler seinen Abgang, da zwischen ihm und dem Verein keine Einigkeit über die Vertragsverlängerung erzielt werden konnte. Was sagen die Fans zum Abgang des Spielers, der die grün-weißen Farben selbst auf der Ersatzbank mit viel Leidenschaft verkörperte? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

gw1100: „Zuerst mit Stefan Schwab einen verloren, der mehr als alle anderen Rapid verkörpert und dann einen, der so viel Rapid im Herzen hat wie kein anderer.“

Boidi: „Sowohl sportlich als auch mit seinem Gehabe abseits des Platzes konnte ich wenig anfangen. Dennoch war er Rapidler durch und durch und wohl fürs Mannschaftsklima nicht unwesentlich. Ich bin froh, dass er weg ist – dennoch alles Gute im Ausland.“

gw1100: „Ich tue mir schwer. Zoki will den Verein finanziell retten und ihm bleibt wahrscheinlich nicht viel über. Trotzdem haben wir jetzt den Kapitän und eine Stimmungskanone, die ein sehr gutes Standing in der Mannschaft hat, verloren. Ich kann die Beweggründe verstehen, kann mir aber nicht vorstellen, dass man ein gesundes Teamgefüge oder so etwas wie eine Hierarchie am Platz hat.“

Wachtelmeister: „Ein bissl einen Wahnsinn kann man ihm sicher unterstellen, aber gerade das hat ihn auch ausgemacht neben seiner hundertprozentigen Identifikation mit dem Verein. Danke Knofi!“

steveme: „Ich glaube, dass bei den Entscheidungen von Zoki eine glasklare Kalkulation dahintersteckt, wobei das Finanzielle nicht in erster Linie entscheidend, aber dann ausschlaggebend für die Klarheit in der Kaderzusammenstellung ist. Er hat sicher aus der Vergangenheit gelernt, es gibt keine Dankbarkeit in dem Geschäft, er hat gespürt wie schnell es wieder vorbei sein kann, wenn die Unterstützung im Verein weg ist. Einfach gesagt, ich glaube er „nutzt“ auch die Krisensituation um unpopuläre aber für ihn sinnvoll erscheinende Entscheidungen durchzuziehen.“

MarkoBB8: „Ich find´s schade um Knofi. Ein Kämpfer, ein echter Rapidler und guter Goalie.“

Chaostheorie: „Knoflach hat 40 Bundesliga-Spiele und auch einige Einsätze in wichtigen Europa-League-Spielen gesammelt. Richtig angeschüttet hat er sich kaum und auch einige gute Leistungen gezeigt.“

Da Oide Bimbo: „Na ja, ich kann mich da schon an ein paar ordentliche Patzer erinnern. Vor allem hatte man nie das Gefühl, dass er ein sicherer Rückhalt ist. Zwar immer die Klappe offen, aber eine unsichere, bucklige Körperhaltung ohne Körperspannung. Vor Knofi hat kein Stürmer Angst. Aber er hat gute Reflexe und ist flink. Wünsche ihm alles Gute, aber ein Tormannproblem haben wir nicht. Strebi wird wieder in Form kommen und Nr.1 sein. Hedl wird als sein Nachfolger aufgebaut. Gartler wird seine Chancen bekommen, ein solider Zweier zu sein und irgendwann bei einem kleineren Klub landen.“

oestl: „Alles Gute Knofi! Der beste 2er-Goalie der Welt…“

Green_White Anfield Devil: „Als 2er-Goalie hat er schon so lange gepasst, bis er dem Nachwuchs den Platz verstellt hat. War zwar nie ein Fan, aber dennoch wird er mir als echter Rapidler in Gedächtnis bleiben. Alles Gute.“

baeckerbua: „Von einem seiner engsten Freunde weiß ich, dass es ihm mehr als weh tut. Mehr habe ich dann gar nicht nachgefragt, ich kann mir schon denken, dass eine massive Gehaltskürzung dahintersteckt. Das kann nicht mal der Tobi hinnehmen und egal wie man zu ihm steht, der liebt Rapid.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Knoflach-Abgang vom SK Rapid.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!