Rapid-Fans: „Langfristig werden wir große Freude an Schöller haben!“

Mit Jakob Schöller verpflichtete der SK Rapid diese Woche das Top-Talent der Admira. Die Rapid-Fans sind mit dem Transfer zufrieden, hoffen aber auf eine verletzungsfreie Zeit des Innenverteidigers. Wir haben die Reaktionen der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

MaSTeRLuK1899: „Vertrag bis 2028 ist sehr, sehr geil!“

Boidi: „Natürlich top so ein Talent zu holen. Damit sind wir in der Innenverteidigung schon sehr gut aufgestellt. Vertrag bis 2028 ist natürlich top. Chapeau Mecki!“

Chrisii27: „Super Vertragslaufzeit, schnell fit werden und dann können wir viel Freude mit ihm haben.“

Wolti: „Herzlich Willkommen – mögen die Ärzte dein Ödem in den Griff bekommen. Bin sehr zufrieden, dass wir dieses Talent für uns gewinnen konnten – langsam wird mir Rapid unheimlich mit den ganzen neuen Sponsoren und frühzeitigen Transfers.“

MarkoBB8: „Herzlich Willkommen Jakob, wenn ich deinen Namen höre, kriege ich Lust auf ein Eis, leider hör’ ich den Namen Seidl noch öfter.“

steirer83: „Sehr coole Sache. Verletzung vernünftig ausheilen lassen und wir werden viel Freude mit ihm haben.“

Silva: „Ein weiterer Transfer, der am Papier sehr gut aussieht. Vertragslänger auch mehr als gut. Mögen die Verletzungsprobleme in ein paar Jahren nur ein irrelevantes Detail gewesen sein.“

flanders: „Wenn man den Infos auf Transfermarkt trauen darf, dann war er ziemlich oft verletzt in den beiden letzten Jahren. Und das in dem Alter. Hoffentlich kein zweiter Dibon.“

Fußball_liebhaber: „Glaube, seinem Körper wird auch gut tun, dass er bei Rapid nicht als Stammspieler geplant ist. Der spielt halt seit 17 schon auf einem körperlich anspruchsvollen Niveau, bin da über die Verletzungen nicht verwundert und glücklicherweise war noch nichts richtig Schlimmes dabei. Der wird sich hier schon körperlich gut akklimatisieren können. Könnte wirklich ein sehr guter Transfer werden und das mit sehr überschaubaren Kosten. Immerhin ist der mit 18 ein richtig gestandener Zweitligaspieler.“

GRENDEL: „Der Bub ist 18 und ein 1,90 Henker… Ist für mich nicht verwunderlich, dass es da und dort zwickt bei einem Leistungssportler. Ich hoffe unsere Ärzte haben sehr genau hingesehen.“

gloggi99: „Das wichtigste wird sein,seine Wehwehchen einmal ordentlich auskurieren lassen und ihn dann über Rapid II langsam an die Profimannschaft heranführen. Sollten wir international Spielen im Herbst, wird er spätestens im Oktober sehr wichtig werden.“

Schwemmlandla3: „Ja, um vielleicht in 1-2 Spielen etwas Praxis zu bekommen, bevor er dann die ersten Minuten in der Ersten bekommt (wie bei anderen verletzten Spielern der Ersten auch immer wieder mal). Ansonsten wird der mit den Amas nichts zu tun haben. Macht auch keinen Sinn, sonst hätte er bei Rapid auch keinen Vertrag unterschrieben.“

schleicha: „Man geht bei Schöller einfach ein kalkuliertes Risiko ein. Geht es auf, haben wir einen sehr guten, hochtalentierten Innenverteidiger bekommen, zu einem Preis der sonst nicht möglich ist bzw. der Spieler vermutlich gar nicht erst zu uns wechselt. Geht es nicht auf, ist das natürlich schade, aber meiner Meinung nach durchaus zu verkraften, wenn man das eben von vornherein weiß und auch entsprechend damit umgeht. Wir sind bereits jetzt gut aufgestellt auf der Innenverteidiger-Position. Will man die Dreierkette forcieren wird meiner Meinung nach noch ein Innenverteidiger kommen, bleibt man hingegen bei der Viererkette wird man wohl einfach warten bis Schöller retour ist. Ich finde schon, dass man solche Transfers tätigen kann auf einer Backup-Position. So wie früher, als wir eine Zeit hatten, wo gefühlt das Prinzip Hoffnung unsere Strategie war, würde ich es nicht so prickelnd finden.“

Woody: „Übrigens schreckt mich seine Verletzung überhaupt nicht, Wenn es tatsächlich nur ein Knochenmarksödem ist, dann wird das vollständig ausheilen. Ist mir lieber als gröbere Gelenksprobleme oder Bänder–/ Sehnenbeschwerden, die einen viele Jahre begleiten können!“

Doena: „Weiß nicht was ich davon halten soll… noch dazu verpasst er ja auch noch die ganze Vorbereitung und wird wohl erst im Herbst soweit sein, uns zu helfen. Ein bisschen skeptisch bin ich da schon, aber wenn er unsere Leute überzeugt hat, dann geht das schon in Ordnung.“

mike380: „Ein großes Talent ist er und hatte auch genug andere Angebote. Sein Umfeld dürfte bodenständig sein, die Verantwortlichen erwarten sich mit ihm ein gutes Geschäft und, dass er uns auch verstärkt. Ich schätze einmal, dass wir ihn bekommen, liegt auch daran, dass gewisse Vereine abgesprungen sind. Wenn ein junger Spieler schon in so jungen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist das kein gutes Zeichen. Nichts gegen die Admira, aber die Belastung bei uns wird viel höher sein und ein gewisses Risiko ist vorhanden.“

Tobal12345: „Natürlich wär’s besser, wenn er topfit ist, aber hinsichtlich Knochenmarksödem würde ich auch das Risiko eingehen und ihn verpflichten – langfristig werden wir noch viel Freude an Schöller haben!“

Boidi: „Ich vertraue da mal den Ärzten von Rapid die Schöller gecheckt haben, als mich von Fernanalysen aus dem Internet zu verunsichern.“

Woody: „Also ich vertraue unserer medizinischen Abteilung, die können sicher besser als wir alle zusammen beurteilen, welche Verletzungen Gefahr für Folgeprobleme darstellen und welche nur einfach „Pech“ sind. Wenn er grundsätzliche körperliche Probleme hätte, dann würden wir fix keine 500.000€ für einen 18-jährigen Spieler ausgeben, der aus Liga 2 kommt. Das wäre ja komplettes Harakiri! Daher gehe ich davon aus, das die Probleme von Schöller nix sind, das uns mittel- /langfristig Kopfzerbrechen bereiten muss!“

