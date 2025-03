Rapid-Fans: „Mannschaft und Trainer haben viel Kredit zurückgewonnen“

Der SK Rapid gewann das letzte Spiel des Grunddurchgangs gegen den GAK mit 3:0 und qualifizierte sich damit doch noch für das obere Playoff....

Der SK Rapid gewann das letzte Spiel des Grunddurchgangs gegen den GAK mit 3:0 und qualifizierte sich damit doch noch für das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bw_sektionsbg: „Super Rapid. Es geht weiter mit Robert Klauß und das ist auch richtig und wichtig.“

Starostyak: „Sehr souveräne Leistung. Wenn man etwas aussetzen möchte, ist es, dass wir wieder vier Hochkaräter vergeben haben, die einfach nicht vergeben werden dürfen. Bei 3:0 ist das natürlich verkraftbar, aber wir müssen im oberen Playoff einfach viel effizienter werden. Der GAK tat mir leid, erste Halbzeit der Roten war indiskutabel und nicht ligatauglich, sie kamen nicht mal in die Zweikämpfe, und spielerisch lief da nichts zusammen. Feinen Support haben sie mitgebracht, also hoffe ich schwer, dass sie die Klasse halten. Wichtig wird jetzt eine gute Auslosung um die Europacup-Spiele, und essentiell auch das Urteil des Senats – ist der Block wirklich gegen den FAK, Sturm und Salzburg gesperrt, dann wird es sehr schwierig, mehr als Platz 4 zu holen.“

Lichtgestalt: „Nichts auszusetzen, genau so tritt man in so einem Spiel auf. Die Mannschaft und das Trainerteam haben diese Woche viel Kredit zurückgewonnen. Bitte weitermachen.“

hyks: „Pflicht erfüllt. Die erste Halbzeit wirklich top! Zweite war klar, dass wir nicht in dem Tempo weitermachen. Alles in allem natürlich ein verdienter Sieg gegen einen eher schwachen Aufsteiger. Seidl hat mir heute sehr gut gefallen. Jetzt gut regenerieren und voller Angriff in der Meistergruppe.“

Fox Mulder: „Beide Pflichtaufgaben, die auf dem Wochenplan gestanden sind, erfolgreich absolviert. Jetzt müssen wir natürlich noch ein gutes oberes Playoff spielen.“

Stanley-Stiff: „Sehr souveräner und sauberer Heimspielauftritt nach dem aufreibenden und fordernden Donnerstag. So soll Rapid, so kann Heimspiel, abermals vielen Dank an alle und danke, Burschen! Es freut mich jedenfalls immens für Rapid und uns alle, dass sich die Truppe samt Trainerstab damit erstmal aus der ärgsten Drucksituation befreit hat und jetzt sicherlich mit neuem Selbstvertrauen – und bitte weiterhin diesem Fokus und der Giftigkeit der letzten beiden Pflichtspiele und Heimspiele – die restlichen, nicht minder fordernden Aufgaben dieser Saison mit neuer Etappenzielsetzung angehen kann. Wenn diese Woche nicht den vielleicht entscheidenden Push gibt, um jetzt – nach dem verdienten Durchschnaufer Länderspielpause – in der folgenden, entscheidenden Saisonphase voll da zu sein und alles rauszuhauen (vielleicht schon mit den zusätzlichen Verstärkungen Amane und später Burgi), weiß ich’s jedenfalls auch nicht mehr. In diesem Sinne: Immer weiter und hoch Rapid!“

Rene1987: „Perfekte Woche, genau das, was ich mir erhofft hatte. Wenn wir so weitermachen, kann’s wieder sehr weit nach oben gehen. Durchhänger dürfen wir uns jedoch keine mehr erlauben.“

TomTom90: „Bravo, Burschen, Entscheidungsspiele können wir heuer, auch wenn es nicht mehr notwendig war, aber selber schuld, dass man sich in diese Drucksituation gebracht hat. Dennoch dem Druck bravourös standgehalten und ein starkes Match abgeliefert und dem GAK keine Chance gelassen, muss man auch erstmal so schaffen. Vor allem nach der harten Verlängerung am Donnerstag. Aber am Donnerstag und heute war das wieder die Sommer-Rapid, es wäre zu schön, wenn wir gerade jetzt wieder in diese Form kommen. Jetzt die Länderspielpause gut nützen und dann in die nächsten Wochen starten, wo uns ein Europacup-Viertelfinale und das Meister-Playoff erwarten.“

Weuna: „Selten souveräner Sieg, und das nach dem Kraftakt am Donnerstag. Hätte ich nicht erwartet und freue mich umso mehr. Jetzt angreifen im oberen Playoff und im Viertelfinale – ich will nach London.“

Hugo_Maradona: „21.000 im Stadion. Extrem souveräner Auftritt. Schaub aufgezuckert und präsent wie nie. Vier Tage, die einfach nur gutgetan haben. Natürlich war der GAK nicht gut, aber ein schlechter Gegner hat uns in den letzten Monaten nicht davon abgehalten, nichts mit so einer Situation anfangen zu können. Heute waren wir aktiv, kreativ, körperlich präsent, überlegt und überlegen. Ich muss gestehen, ich war skeptisch, ob Robert Klauß das nochmals mit der Mannschaft erreichen kann. Das muss man schon absolut anerkennen.“

Boidi: „Charaktertest sehr souverän bestanden. So macht Rapid Spaß. Schaub, Cvetkovic richtig stark. Wie man den Elfer nicht gleich sieht, weiß ich auch nicht.“

Gargamel_1899: „So eine trockene, souveräne Partie habe ich mir zwar gewünscht, aber nicht erwartet. Bin sehr froh über den Sieg und darüber, dass es mit Klauß eben doch funktioniert und sie, wie es aussieht, ein bissl die Kurve kriegen endlich. Jetzt müssen wir selbstverständlich die Leistungen bestätigen, aber ich bin optimistisch gestimmt.“

