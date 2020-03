Rapid-Fans: „Mattersburg darf heute keine Chance haben“

Der SK Rapid trifft heute auf den SV Mattersburg und peilt nach dem Unentschieden in Hartberg drei Punkte vor heimischem Publikum an. Wir haben...

Der SK Rapid trifft heute auf den SV Mattersburg und peilt nach dem Unentschieden in Hartberg drei Punkte vor heimischem Publikum an. Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board umgesehen und die besten Kommentare der Fans zusammengefasst.

Flo14: „Geschwineigkeit gegen Mattersburg ist Trumpf, daher Taxi vorne und Arase auf der Seite. Zudem offensivere Besetzung für den Rechtsverteidiger (Schick), um mehr Druck zu erzeugen. Sollte gegen Mattersburg ohne Jano und Gruber funktionieren.“

schleicha: „Es wird nicht auf einzelne Namen ankommen, sondern rein darauf ob wir es schaffen eine konzentrierte und konsequente Leistung abzurufen die über die ganze Spielzeit dauert. Wenn ja, dann wird Mattersburg keine Chance haben und wir werden einen schönen Heimsieg feiern. Liefern wir wieder so eine Achterbahnfahrt ab wie bisher, dann kann es natürlich auch ein X werden. Dass wir gegen Mattersburg hingegen verlieren, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Dafür sind wir meiner Meinung nach zu stark.“

Zidane85: „Ein bis zwei Veränderungen wären meiner Meinung nach schon sinnvoll. Besonders die Flügel waren nicht besonders gut zuletzt. Würde eventuell Fountas statt Murg aufstellen und es vorne mit Kitagawa oder Kara probieren je nachdem, wenn man nicht allzu viel verändern möchte.“

youngsoviet: „Wird meiner Meinung nach ein wegweisendes Spiel. Eigentlich muss Mattersburg über 90 Minuten chancenlos bleiben. Das waren genau die Spiele, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass wir für die Top-Ränge nicht bereit sind. Schlechtes Geläuf wird diesmal auch keine Ausrede bieten. Ich hoff das wird ein 3:0 oder 4:0.“

Schwemmlandla3: „Ich denk mir ja eigentlich, dass dieses Spiel wohl die im restlichen Saisonverlauf beste Möglichkeit wäre mal einen Jungen von Beginn an einzusetzen. Trotz Teamcamp mit der Nachwuchsnationalmannschaft würde ich da an Demir denken.“

MarkoBB8: „So oder so würde ich ein wenig offensiver aufstellen und von Beginn an mit zwei Spitzen starten, weil wir spielen zu Hause und müssen das Spiel machen.“

TatarFredl: „Also die letzten beiden Partien liegen mir noch schwer im Magen. Spielerisch eben genau das, was man nach den dürftigen Auftritten in der Vorbereitung erwarten durfte.“

Indyinho: „Schwierig. Würde eigentlich gerne Kitagawa oder Kara, sofern man es ihm schon zutraut, gemeinsam mit Fountas am Platz sehen. Aber ich möchte Fountas nicht von vorne abziehen auf den Flügel. Ergo: Am liebsten einen Zweier-Sturm. Glaube aber nicht, dass wir das erleben werden gegen Mattersburg. Murg und Arase sind momentan beide nicht wirklich gut unterwegs. Aber es fehlen da eigentlich etwas die Alternativen aktuell.“

Gunner: „Ich hoffe, dass Schick jetzt vollkommen fit ist, denn mit den drei Zauberern gemeinsam in der Offensive wird’s einfach unglaublich schwer. Arase und Murg machen in 99 von 100 Fällen den Haken zurück und/oder fallen nieder, da marschiert keiner am Flügel und haut die Kugel rein, in Kombination mit Knasmüllner ist das einfach viel zu filigran. Vor allem, weil alle drei auch nicht in Form sind, speziell Murg ist ja nach wie vor komplett neben der Spur.“

Servasoida: „Hätt eigentlich gerne Taxi und Koya gleichzeitig am Platz, da ist halt die Frage wen man aus der offensiven Dreierreihe am ehesten rausnehmen könnte aktuell.“

nix: „Ich würde Stojkovic noch einmal die Chance geben, wenn er dann wieder patzt kann er gerne mal auf der Bank bleiben. Ebenso Murg, der braucht mal wieder ein gutes Match für einen Lauf.“

