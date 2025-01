Der ehemalige Rapid-Stürmer Fally Mayulu wurde in Bristol nicht glücklich und wechselt leihweise zum SK Sturm Graz. Nachdem wir uns angesehen haben, wie die...

Der ehemalige Rapid-Stürmer Fally Mayulu wurde in Bristol nicht glücklich und wechselt leihweise zum SK Sturm Graz. Nachdem wir uns angesehen haben, wie die Sturm-Fans auf ihren Neuzugang reagieren, wollen wir uns jetzt ansehen, was die Rapid-Fans dazu sagen, dass ihr Ex-Angreifer nach Graz wechselt. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

irgendeiner: „Angst macht mir der Transfer nicht. Mayulu hat immer noch gute Anlagen, ob er im oberen Playoff viel reißen wird, werden wir erst sehen. Ich denke, er wird ein paar Highlights haben, die von den restlichen schwachen Spielen ablenken. Ich hoffe, ich täusch mich nicht, aber er ist schon ein Downgrade zu Biereth. Da hätte schon jemand anderer kommen müssen, um den zu ersetzen.“

mrneub: „Seltsamer Transfer. In England ein Flop. Da hätte ich mehr erwartet von den Grazern.“

Tomy14: „Seltsames Transferfenster von Sturm, nicht mehr ganz so innovativ, seit Schicker weg ist.“

AntiPessimist: „Sportlich gesehen ist Mayulu ein interessanter Transfer, auch wenn er sicher nicht Biereth sofort leistungsgerecht ersetzen kann. Ohne Kaufoption aber doch ein gewisses Armutszeugnis und unpassend für die Power und Zugkraft von Sturm zuletzt…“

TheMichii: „Er wird seine Scorer machen wie bei uns. Er hat einen guten Abschluss, aber die Einstellung und teils lustloses Traben hat uns zeitweise in den Wahnsinn getrieben.“

LaDainian: „Waren auch schon mal kreativer, die Grazer.“

Stehplatzschwein: „Also für Sturms typisches Spiel, voll draufzugehen, hätte ich mir irgendwie keinen unpassenderen Spieler vorstellen können. Irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben, aber ich muss jetzt irgendwie schmunzelnd an letzten Sommer denken, wo uns die Grazer aufgrund (angeblich) mangelnder Kreativität belächelt hatten.“

Elwood: „Hatte schon mehr ‚Angst‘. Unter einer adäquaten Verstärkung/Ersatz habe ich was anderes erwartet. Verstärkt hat sich Sturm für mich mit dieser Leihe mal sicher nicht.“

Starostyak: „Wenn sie glauben, dass der ähnlich pressen und kämpfen wird wie Biereth, dann wünsch ich schon mal viel Spaß beim Ärgern. Wird seine Tore machen, aber eine glückliche Ehe sehe ich hier nicht…“

grubi87: „Mayulu hat Potenzial und ein paar extreme Stärken. Aber er ist wahnsinnig faul. Und aus meiner Sicht passt er sogar nicht ins Gegenpressing-Spiel von Sturm.“

Dogfather: „Aktuell schaut es so aus, als wäre der Abgang von Schicker ein noch größerer Verlust, als erwartet. Mayulu kann in einem passenden System schon seine Tore machen. Aber ins System der Grazer passt er gar nicht. Was hat man sich da gedacht? Beziehungsweise was sieht man, was wir als Laien nicht erkennen können? Trotzdem: Er wird im Frühjahr natürlich trotzdem genauso einen gegen uns reinhauen, den er gegen die Grazer versammelt hat.“

Ernesto: „Mal sehen, wie Säumel spielen lassen wird. Mayulu hat super Anlagen und vor dem Tor ist er richtig gut. Wenn Säumel bisserl weggeht vom Pressing, mehr in Richtung Ballbesitz, dann kann Mayulu schon gut funktionieren. Amused bin ich nicht, aber was soll’s.“

Sektion LE: „Komischer Transfer. Von der Mentalität/Einstellung her sicher ein absolutes Downgrade zu Biereth. Bin gespannt, ob er sich weiterentwickelt hat bzw. wie er einschlagen wird.“

