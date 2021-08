Rapid-Fans: „Mehr als einen Punkt haben wir nicht verdient“

Das Wiener Derby sah keinen Sieger, denn nach einer spielerisch schwachen Partie trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen...

Das Wiener Derby sah keinen Sieger, denn nach einer spielerisch schwachen Partie trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Punkteteilung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rabbitmountain: „Alle Europacup-Teilnehmer hatten mit der Mehrfach-Belastung zu kämpfen. Das war von Sturm und LASK auch wenig. Und Salzburg biegt Hartberg halt mit Müh und Not und das mit einer vielfach höheren Kaderqualität. Nichtsdestotrotz bin ich sehr enttäuscht, dass wir gegen so eine Nudeltruppe nicht gewinnen.“

Zuckerhut: „Mehr als einen Punkt haben wir uns nicht verdient, leider.“

Lucifer: „Ich bin ja eigentlich nicht leicht zufrieden zu stellen zumal die spielerischen Darbietungen nicht wirklich Optimismus bei mir versprühen, jedoch in Anbetracht des engen Spielkalenders und diversen COVID-Erkrankungen sowie andere Abstinenten muss man zufrieden sein! Ich erwarte mir, dass man im spielerischen Bereich über die Länderspielpause. um einiges zulegt, sonst wird’s bitter.“

Doena: „Verdientes X, schwache Partie, am Ende hat dann doch die Kraft für mehr gefehlt. Bester Rapidler ganz klar Marco Grüll.“

Zidane85: „Mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Mit dem Spiel nicht. Wenn ich etwas positiv anmerken möchte dann, dass die Austria trotz unserer starken Belastungen in den letzten Wochen das nicht ausnutzen konnte. Die müssen sich wirklich Sorgen machen und stehen zurecht dort wo sie stehen. Ich bin insgesamt nicht angefressen, sondern froh uns so in die Länderspielpause gerettet zu haben und jetzt darf gerne der eine oder andere Spieler noch kommen. Von Kitagawa würde ich gerne mehr sehen.“

Ernesto: „Der Punkt ist in Ordnung, mehr war da heute nicht drinnen weil wir selber viel zu schwach waren. Da gab´s Fehlpässe am laufenden Band. Nach den Europacup-Strapazen ist der Punkt okay. Jetzt geht´s endlich in die verdiente Pause. Die kommt jetzt auch gelegen.“

Varimax: „Mit dieser unglaublich miesen Austria auf Augenhöhe, gratuliere.“

Adversus: „Bescheidene Leistung, keiner der beiden hat sich am Ende wirklich den Sieg verdient gehabt.“

weizi72: „Mir hat Koya gut gefallen und war deutlich besser als Kara. Wenn er öfters spielt, könnte er wirklich ein Leistungsträger werden.“

steveme: „Man sieht ja auch, dass Sturm jetzt beide Male nach einem EC-Donnerstag Punkte liegen gelassen hat. Für einen Sieg heute waren viele einfach nicht frisch genug, es wär trotzdem mehr drinnen gewesen. Das Tor war unnötig, sowas kann aber passieren.“

tirnweth: „Kein Leckerbissen, hätte man schon gewinnen können, schade, und jetzt gut regenerieren, für die nächsten wichtigen Aufgaben.“

Rapid-Fan: „Und wieder einmal enttäuscht nach einem Derby. So ein Hundskick.“

Patrax Slater: „Der Ball war heute nicht mehr als eine heiße Kartoffel – fürchterlich zum Anschauen. Grüll bester Mann am Platz – dem schaut man wirklich gerne zu.“

Wanky: „Wir waren einfach sehr müde, viel zu hoch die Belastung. Für Zoki hoffentlich ein endgültiges Zeichen am Transfermarkt tätig zu werden, sonst werden viele Sonntage nach EC-Spielen sehr, sehr zach.“

Birdy90: „Die Scouts von West Ham, Genk und Dinamo werden sich auch was denken.“

Fox Mulder: „Insgesamt war das zu schwach. Man hat nie Ruhe in die Partie bekommen. In Topform hätte man das Spiel vielleicht gewonnen. Remis geht in Ordnung, jetzt mal gut regenerieren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria.

