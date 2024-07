Rapid-Fans: „Milan-Spiel war gelungene Generalprobe“

Der SK Rapid holte im Freundschaftsspiel gegen den AC Milan ein 1:1-Unentschieden und zeigte eine passable Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans...

Der SK Rapid holte im Freundschaftsspiel gegen den AC Milan ein 1:1-Unentschieden und zeigte eine passable Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Darbietung ihrer Mannschaft sagen, bei der viele neue Gesichter zu sehen waren. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier könnt ihr euch die Highlights und Interviews ansehen.

bashtart: „Aus meiner Sicht eine gelungene Generalprobe, bei der man schon gut gesehen welches Potential in der Mannschaft steckt, obwohl noch nicht alles geklappt hat. Man merkt das sich die Mannschaft noch einspielen muss und sich erst eine erste Elf finden muss. Aus meiner Sicht haben diesmal deutlich mehr Spieler als letzte Saison das Potential um einen Stammplatz zu kämpfen und gerade die Kaderbreite werden wir auch brauchen, wenn mal jemand ausfällt. Jannson, Grgic und Seidl waren aus meiner Sicht die Besten. Jannson hatte ich bisher nicht in der ersten Elf gesehen, aber die Vorbereitungsspiele haben mich überzeugt. Sangare, ja was soll man sagen, der hat uns gefehlt und passt einfach. Bei ein paar der Neuen sieht man, dass sie noch brauchen. Im Großen und Ganzen bin ich überzeugt, dass wir eine bessere Saison spielen als die letzte und ich freu mich schon richtig drauf!“

Boidi: „Faszinierend finde ich wie ähnlich Schaub und Seidl sich am Platz bewegen. Hatte teilweise Probleme die beiden zu unterscheiden. Ansonsten Jansson richtig gut auch Bolla hat mir gut gefallen. Raux und Beljo noch ausbaufähig.“

HarryDunne: „Demir Hype 2.0 – Rise of the Furkan.”

AC58: „Soweit ich jetzt in den Highlights mitzählen konnte, gab es inklusive der beiden Tore 8:1 gute bis sehr gute Einschussmöglichkeiten für Rapid. Das ist doch sehr deutlich. Auch wir hatten nur 60 Minuten so etwas wie eine Einser-Garnitur am Feld, wobei ich die Startformation noch nicht als Einser sehe. Spielaufbau und Pressing waren für mich schon recht passabel. Milan kam oft Minuten lang nicht aus der eigenen Hälfte. Sorgen muss einem unsere eklatante Harmlosigkeit vor dem Tor machen. Leider zieht sich das weiter und sieht nicht nach rascher Erlösung aus. Der gravierendste Unterschied bestand aber in der Ballverarbeitung. Ich staune immer wieder über den großen Unterschied zu Spitzenteams, da wir doch insgesamt eine technisch recht gute Mannschaft haben. Aber im Vergleich zu einer „Urlaubsmilan“ wirken wir wie 11 Hydranten, die jedes Mal zwei bis drei Berührungen brauchen um den Ball überhaupt zu bändigen. Während Milan oft mit einmal berühren durchkam, weil sie schon wissen was sie wollen, bevor der Ball noch bei ihnen ist. Es wartet viel Arbeit und Selbstverständlichkeit auf uns, die hoffentlich nicht zu spät kommen wird. Für mich ist Wisla überhaupt nicht gegessen, wenn wir nicht rasch lernen eisern auf den Endzweck zu gehen.“

bw_sektionsbg: „Ich fand Bolla sehr geil. Schnell, Zug nach vorne, super Pässe. Neben Sangaré unser Topzugang. Beljo weiß ich noch nicht wie ich ihn einschätzen soll, aber wird schon passen. Bei Louis wissen wir eh was wir bekommen.“

Waldi_SCR: „Sangaré hat mir gestern auch irrsinnig gut gefallen. Ein richtig zweikampfstarker und ballsicherer Spieler, der sich auch für die „Drecksarbeit“ nicht zu schade ist. Er neben Grgic könnte uns glaube ich richtig viel Freude bereiten die Saison.“

Daniel_1899: „Ich weiß nicht ob Oswald hier schon diskutiert wurde – ich finde jedenfalls dass der Bursche über den Sommer eine super Entwicklung gemacht hat. Körperlich ordentlich aufgebaut und gestern wirklich eine Top Leistung gebracht mit einigen Schmankerln dabei. Freut mich sehr für ihn!“

Mecki: „Bin ja kein Fan von Oswald als Rechtsverteidiger, aber das war sehr ordentlich. Schön, dass der Ausgleich noch gelungen ist. Davor auch gut von Auer, der heute sehr viele Meter gemacht hat.“

SCR-1899: „Hat schon ordentlich Potential unsere Truppe, ich hoffe sie schöpfen es auch aus. Ich freu mich jedenfalls schon auf die Saison.“

Lichtgestalt: „Der Kader ist definitiv stärker als der letzte. Ich freu mich diesmal so richtig auf die Saison.“

Tobal12345: „Freu mich auch schon sehr auf die Saison, nur was uns geblieben ist aus den letzten Jahren stand heute: Wir bekommen sehr leichte Gegentore, aber müssen dermaßen viel investieren, dass wir eins machen.“

Klucsi: „Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, habe ich offensiv wenig Plan gesehen. Spielen wir jetzt über die Seiten und dann hoch auf die Stürmer, oder doch über Seidl und Schaub über die Zentrale. Fand nicht, dass man einstudierte Laufwege gesehen hat. Hoffe es hat getäuscht, weil Stadion-Sicht.“

Da Oide Bimbo: „Bolla, Sangaré, Schaub sind schon jetzt deutliche Verstärkungen. Besonders unser Mittelfeld ist komplett runderneuert. Sangaré mit Grgic als Bodyguard bringt uns deutlich mehr Spielkontrolle. Schaub harmoniert gut mit Bolla und Jansson, der heute on fire war. Unsere Youngsters haben mit Burgi im Block das Spiel noch herausgerissen. Die finden sich blind und sind sehr flott unterwegs. Auer und Oswald offensiv richtig gut, defensiv leider nach wie vor schwach. Ja, wir müssen uns noch einspielen, aber dann sollte das allemal eine interessante Saison werden.“

valderama: „Ich bin extrem optimistisch für die Saison. Unsere Achse gefällt mir sehr, sehr gut. Sangaré, Bolla und Jansson haben ein leiwandes Zeichen gesetzt. Bin brutal scharf auf die Pflichtspiele.“

Chev Chelios: „Bei all den Seidls, Jansons, Sangarés, etc… bekommt mir Grgic viel zu wenig Anerkennung. Eine saubere Leistung, ganz ruhig im Spielaufbau, viele gewonnene Zweikämpfe und vor allem diese Ruhe am Ball. Eine tolle Verstärkung die von Mal zu Mal stärker und souveräner wird. Gemeinsam mit Sangare könnte das eine super Achse im zentralen Mittelfeld werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und dem AC Milan.