Rapid-Fans: „Mit drei Punkten in die neue Saison starten“

Nachdem der SK Rapid zuvor bereits in der Europa League die Hürde Lokomotiva Zagreb nahm, wird es nun auch in der Bundesliga ernst. Die Wiener treffen heute auf die Admira, wo mit Stefan Maierhofer und Jimmy Hoffer zwei alte Bekannte im Kader stehen. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen die Südstädter? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Wie immer ist es ganz schwierig zu sagen wie weit die jeweiligen Mannschaften schon sind und vor allem ob man bei uns auch mit dem Kopf wirklich bei der Admira und nicht schon in Belgien ist. Am Ende des Tages müssen aber die Vorteile (höhere Qualität der Spieler, ein Pflichtspiel mehr, Heimspiel) reichen um als Sieger vom Platz zu gehen. Wäre wichtig gleich gut in die Saison zu starten und es wäre auch in Hinsicht aufs Gent-Match gut, wenn mal der Start in die Liga passt.“

Jonny Weissmüller: „Nachdem wir alle Testspiele, das Cl-Quali-Match gegen Lok Zagreb und das Cup-Spiel gewonnen haben, gehe ich davon aus, dass wir auch gegen die Admira bestehen werden. Ich gehe auch von der üblichen Elf aus, außer das Schick für U21-Spieler Arase beginnen wird. Pflichtsieg.“

MarkoBB8: „Das erst Spiel ist immer schwierig, ich denke aber wir sind gut vorbereitet.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Mein Wunsch wäre nach dem morgigen Tag Tabellenführer zu sein. Daher bitte einen Heimsieg – von mir aus auch hart und glücklich erkämpft. Die Mannschaft von den ersten beiden Pflichtspielen darf gerne beginnen, eventuell Knasi, Demir oder Schick statt Arase. Paar Minuten würde ich gerne Grahovac (für mich Fixstarter am Dienstag) und eventuell Barac geben.“

GrimCvlt: „Bin gespannt wie Kühbauer den Spagat zwischen Erholung und Auftreten mit der Einser-Garnitur managt. Starten würde ich mit der Formation vom Cup und dann bei Erfolg sukzessive Austauschen.“

Steffo: „Ein Sieg zum Auftakt der Meisterschaft wäre enorm wichtig, ich habe aber auch ein ganz gutes Gefühl für heute. Schonen würde ich höchstens Arase, der vom U21-Team kommt und mir in letzter Zeit auch nicht immer wahnsinnig gut gefallen hat. Bin gespannt ob die Admira Maierhofer/Hoffer ins Rennen schicken wird, gehe fast davon aus. Achtung auf den 18-jährigen Cirkovic, der beim 3:0 im Cup gegen Hertha Wels mehr oder weniger für alle Treffer verantwortlich war (das erste Tor wurde offiziell als Eigentor gewertet). Gegen die Admira haben wir zuletzt meistens gut ausgeschaut – Heimsieg ist Pflicht.“

Umpapah: „Ich freue mich schon sehr. Wer weiß wie oft wir diese Saison im Stadion sein werden. Unterstützt die Mannschaft, haltet die Regeln ein und machen wir das Beste daraus.“

Schwemmlandla3: „Bin ja überrascht, die Admira gibt sogar eine Platzierung Richtung oberes Playoff als Ziel aus. Ich sehe die irgendwie nicht stärker als letztes Jahr.“

fabi_urbw: „Normalerweise sollte das morgen kein allzu großes Problem werden, aber die Admira ist immer für eine Überraschung gut und wird sicher nicht so angenehm zu bespielen sein. Also: AUFPASSEN und versuchen, früh ein Tor zu schießen, damit das Spiel ins Rollen kommt.“

N1ce *nd Sl0w: „Liebe Rapid, bitte einen Dreier zum Auftakt ohne Bauchschmerzen, danke.“

