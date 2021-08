Rapid-Fans mit Sonderlob für Fountas, Arase und Greiml bei neuerlichem VAR-Chaos

Dank eines Dreierpacks von Taxiarchis Fountas gewann Rapid das Sonntagsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 3:0. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum Spiel...

Dank eines Dreierpacks von Taxiarchis Fountas gewann Rapid das Sonntagsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 3:0. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

grubi87: „Das „zu Null“ ist der WAC-Unfähigkeit geschuldet, aber wegen der Umstände sehr wichtiger Sieg. Für Arase freut es mich heute, spielt er 80% seiner Spiele so, gibt’s keine Kritik. Greiml wieder sehr stark. Taxi on Fire, Kara leider im Loch ein wenig.“

Ipoua #24: „Hochverdienter Sieg – der nicht gegebene Treffer von Arase hat uns zum Leben erweckt und ab dann haben wir auch das Spiel bestimmt. Die beiden weiteren Tore auch genau zum richtigen Zeitpunkt, sodass der Willen des WAC eigentlich gleich nach der Pause gebrochen war. Bravo Jungs, so darf es weiter gehen.“

ContractChiller: „Unterhaltsame Partie. Das System, der Grundgedanke von VAR stimmt schon, aber die VAR-Schiedsrichter sind doch nicht ernstzunehmen. Die treffen trotz Zeitlupe gefühlt mehr schlechte/falsche Entscheidungen als die Herren am Feld..unglaublich. Wer war da bitte heute VAR-Schiedsrichter? Abgesehen von diesem Ärger, eine echte Steigerung in fast allen Belangen. Bravo, hab ich so nicht erwartet.“

oestl: „Grahovac kann man auch heute wieder loben. Mir kommt vor wenn er allein den Sechser macht ist er am stärksten. War auch immer gut wenn Schwab nicht gespielt hat.“

ImmerWiederRapidWien: „1. VAR Entscheidung korrekt, auch wenn es einfach ärgerlich ist, wenn es 20 Sekunden (und einen Ballverlust) vor dem Tor passiert. Die Entscheidung beim vermeintlichen 4:0 ein Blödsinn meiner Meinung nach, der schon von Harkam gekommen und vom VAR dann warum auch immer bestätigt wurde. Aja, zum Spiel generell noch zu sagen, nach dem schwachen Start eine gute Leistung, vor allem in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Mannschaft, nur hinten zeitweise etwas offen. Schön, dass die Jungen am Ende noch Spielzeit bekommen haben.“

Doena: „Heute war wieder so ein Spiel wo man dem Taxi am liebsten 8 Jahre verlängern würde, am Donnerstag ist er dann wahrscheinlich wieder grantig und man will ihn zum Teufel schicken.“

RapidDevelopment: „Eine Schnittpartie. Die hätte Rapid in der ersten Halbzeit mit etwas Pech auch verlieren können. Souverän ist anders – es fehlt nach wie vor die Kreativität. Werde immer mehr Fan von Leo Greiml – er spielt das mit der Routine eines 30-jährigen Abwehrchefs souverän runter. Für Sulzbacher habe ich auch eine positive Prognose. Der Junge ist wendig, flink und kann brauchbar flanken. Scheint echt voll in der Ersten angekommen zu sein. Taxi schick ich a Bussi, so haben wir ihn gern.“

LaDainian: „Souverän den Katastrophenstart abgewendet. Greiml und Hofmann ein tolles Innenverteidiger-Duo und der Taxitaxameter läuft auch wieder. Unsere Schiedsrichter sind schon schlecht, dann kommt auch noch der VAR dazu. Komplett verrückt was hier veranstaltet wird.“

Indurus: „Ich ärgere mich 100-mal lieber über Fehlentscheidungen als dass ich bei jedem Netz erstmal stoisch alle Checks abwarte und meine Emotionen dann per eMail nachsende. Ich will in genau DIESEM einen Moment mit dem Team und dem Schützen extasieren und nicht den Schiedsrichter bejubeln, wenn er das Tor dann „eh gibt“. Es wird nicht gerechter, das Publikum wird vom Spielgeschehen entfremdet und das tut dem Sport nicht gut, der von der Nähe lebt.“

gw1100: „Katastrophal begonnen, hatte schon Angst vor einem Hartberg Revival. Aber schön in die Partie zurückgekämpft. Taxi merkt man den Managerwechsel an, wirkt völlig gelöst und spielt wieder groß auf. Auch meine Lieblings“opfer“ der letzten Zeit Arase und Ullmann waren heute doch verbessert, einzig Kara macht mir noch Sorgen, dem gelingt einfach nicht wirklich viel (auch wenn ich keine Ahnung habe wieso sein Tor nicht zählte).“

PearlJam: „Ich finde, das Grahovac heute eine richtig gute Partie gespielt hat. Immer anspielbar, gute Pässe. Und wenige Fehler.“

schleicha: „Wen ich heute explizit hervorheben möchte, nachdem er ja erst unlängst wieder zerrissen wurde -> Kelvin Arase. Meiner Meinung nach haben uns seine Ballgewinne erst wieder ins Spiel zurück gebracht in der ersten Halbzeit wo wir schlecht gestartet sind und er hat uns dann ja in Führung gebracht… und hat dann ja auch noch eines aufgelegt für Fountas.“

Bojack: „Diese VAR-Sache mag ja im Fernsehen ganz okay sein, im Stadion ist es ein Witz: Nach dem Tor von Arase hab es keinerlei Hinweis darauf, was gerade geprüft wird und nach mehreren Minuten der Prüfung gab es nur die Info „Kein Tor“. Unabhängig davon, ob die Entscheidung richtig oder falsch war, so kann man mit den Fans im Stadion nicht umgehen. Verstehe nicht, es warum der Review-Prozess nicht auf der Vidiwall gezeigt werden kann oder zumindest eingeblendet/durchgesagt werden kann, was überhaupt geprüft wurde. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Entscheidung falsch war, weil es sowohl räumlich als auch zeitlich zu weit von der Torerzielung weg war und auch dazwischen der WAC am Ball war. Ich wäre auch der Meinung gewesen, dass Harkam den Zweikampf aus nächster Nähe bewertet und weiterspielen gedeutet hat.“

Da Oide Bimbo: „Men of the match: Taxi – wegen Hattrick. Kelvin – wegen der tollen Reaktion auf die letzten Kritiken. Leo – mit Abstand unser Einser-Innenverteidiger, coole Socke, praktisch fehlerlos. Schwachsinn der Partie: der VAR. Gutes System, aber von Blinden betrieben wird sich das bei uns im Stadion nicht durchsetzen. Wenigstens die Auflösung am Infoscreen wäre schon nett. Im Stadion lassen sie dich blöd sterben. Pfeifkonzert und aufgeheizte Stimmung vorprogrammiert.“

DMA RAPID: „Kelvin Man of the Match. Wer den heute kritisiert, hat nicht alle Tassen im Oberstübchen.“

Woody: „Wie lange darf der VAR eigentlich eingreifen? Beim Arase Tor war ja schon der Gegner zwischenzeitlich am Ball hat ihn aber wieder vertendelt… das war in meinen Augen klar dadurch eine neue Szene. Forschen sie da echt bis zur letzten Spielunterbrechung zurück, ob es eine Fehlentscheidung gab??? Das macht den Fußball kaputt! Und was zum Teufel haben sie beim nicht gegeben Kara Tor gesehen? Entweder die haben beim VAR andere Kameraeinstellungen oder das war überhaupt nix!“

Starostyak: „Vorweg: Nach fünf erzielten Toren und bei den vielen Ausfällen zolle ich der Mannschaft nach dem Spiel am Donnerstag massiv Respekt. Die ersten 20 Minuten wurden wir hergespielt, das nicht gegebene Tor hat uns dann mehr oder minder eine Initialzündung gegeben. Klar hatte der WAC auch seine Chancen, aber wenn du fünf Tore machst, auch wenn nur drei davon zählen, war der Sieg hochverdient. Das vermeintliche 4-0 ärgert mich aber sehr, unglaublich, dass sich der das nicht mal anschauen geht. Beim 1-0 von Arase sieht er sich die Szene am Feld an, deutet weiter spielen und geht dann doch raus (soll so sein)… mir fehlt hier einfach die Konsistenz und wir hatten jetzt schon im zweiten Heimspiel hintereinander Pech mit dem VAR (und beim LASK Glück). Besonders gut haben mir heute wieder Greiml und Grahovac gefallen, die beide in einer Bombenform sind. Auch Max Hofmann sicher, Ullmann verbessert, Taxi treffsicher und giftig, Sonderlob an Arase, hat seine Sache gut gemacht.“

