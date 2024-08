Rapid-Fans nach 0:3 gegen BW Linz: „Ein fester Schlag ins Gesicht“

Der SK Rapid verlor gestern gegen den FC Blau-Weiß Linz überraschend mit 0:3 und zeigte dabei die mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Wir wollen uns...

Der SK Rapid verlor gestern gegen den FC Blau-Weiß Linz überraschend mit 0:3 und zeigte dabei die mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Wir wollen uns ansehen, was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pironi: „Das war gar nichts. Das war eine offensive und defensive Bankrotterklärung. Blau-Weiß hat das wirklich sehr gut gespielt. Da braucht man sich auch nicht auf die Doppelbelastung rausreden. Der Großteil der zweiten Garnitur (Schaub, Hofmann, Lang) hat heute nichts gezeigt und die Linzer haben das auch gut gespielt. Der Sieg ist verdient. Hoffentlich ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Mecki sollte sich überlegen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Da gibt es schon noch ein paar Baustellen.“

Lichtgestalt: „Ziemliche Watschn, die mich ein bissl ratlos hinterlässt. BW Linz grandios eingestellt und super effizient, aber wenn wir die ersten zwei Aktionen zu Beginn entweder normal fertigspielen bzw. nicht den Abschluss verstümpern, geht’s vermutlich umgekehrt aus. Ich hab kein Aufgeben gesehen, auch wenn die zweite Halbzeit über einige Phasen echt mühsam war. Schiri wieder mal ein Scherz. Ein Punkt aus den zwei Spielen gegen Klagenfurt und BW Linz ist zu wenig, ungeachtet des Europacups. Hoffe, Mannschaft, Trainerteam und Sportdirektor ziehen die richtigen Schlüsse. ZM, Stürmer, IV – in der Reihenfolge.“

Fox Mulder: „Ganz schwacher Auftritt heute. Die haben uns hergespielt, dass es eine Freude ist. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten. Meiner Meinung nach hat das aber weder etwas mit dem Schiri noch mit der Rotation zu tun, sondern weil Blau-Weiß einfach viel besser auf uns eingestellt war, als wir auf sie. Klauß muss sich etwas einfallen lassen. Oft dürfen wir uns solche Umfaller nicht erlauben. Überraschen können wir mit unserer Spielweise kaum mehr, die anderen Trainer sind auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Dass wir bisher nur vier Treffer in vier BL-Spielen erzielt haben, ist mehr als ernüchternd und muss sich rasch ändern. Wo war Plan B heute?“

Hooluna: „Rapid bleibt der Tradition treu und zerstört wieder mal eine beginnende Euphorie im völlig unerwartbaren Moment.“

Starostyak: „Ich möchte das Spiel gerne unter ‚Das Trainerteam hat die falsche Entscheidung getroffen, was eine potenzielle Spielverschiebung betrifft‘ subsumieren, denn da waren zu viele Dinge, die insbesondere in Halbzeit zwei einfach nicht gepasst haben. Das Trainerteam konnte natürlich nicht vorhersehen, dass wir in Braga mehr Kraft als geplant lassen, aus der Sicht daher kein Vorwurf. Unser größtes Problem ist nicht das zentrale Mittelfeld oder die Innenverteidigung (trotz Max‘ Aussetzern, die uns heute potenziell auch das Spiel gekostet haben), sondern die Auswahl im Sturm. Burgi kann nicht jede Partie spielen, und Beljo ist technisch sehr stark, vor dem Tor aber bisher trotz seiner vier Pflichtspieltreffer wirklich unterirdisch. Dazu kommen am heutigen Tag zwei Außenverteidiger, die defensiv alles vermissen ließen, und mit Seidl, Lang und Schaub offensiv drei mehr oder minder Totalausfälle. Schaub hab ich in der Pause noch verteidigt, aber die zweite Hälfte lässt mich da ebenso ratlos zurück wie das gesamte Spiel von Lang – das war weniger als nichts.“

AntiPessimist: „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt war noch nie eine gute Lebenseinstellung. Wir sind nicht so gut, wie viele dachten, aber auch nicht so schlecht wie das heute Gesehene. Der Gegner war bissiger, schneller, überzeugter. Heute hat man gesehen, was passiert, wenn zu viele Karten im Kartenhaus nicht auf der Höhe sind. Entweder körperlich (Sangare, Seidl) oder mental (Grgic, Beljo) oder eben grundsätzlich qualitativ (Schaub, Lang). Vor allem Letzteres sollte Katzer zu denken geben, denn diese qualitative Lücke sorgt mindestens für körperliches Wackeln der Erstgenannten und möglicherweise auch für die fehlende Überzeugung bei Zweitgenannten.“

LiamG: „Ich nehm das heute mal als brutalen Ausrutscher hin, aber bitte nicht wieder in alte Muster verfallen. Wir müssen auch trotz Europacup in der Liga besser spielen als heute und weiterhin eine ansprechende Leistung bringen. Bis zum Ende der Saison. Grundsätzlich muss man sich aber was bei unseren Abschlüssen überlegen. Das ist nicht erst seit heute zu wenig.“

Djfun78: „War ein fester Schlag ins Gesicht. Da fehlte von Anbeginn an die Dynamik, der Einsatz von Blau-Weiß Linz war für uns heute zu viel. Es hat sich keiner für den Stamm aufgedrängt, die brauchen dann gar nicht maulen, wenn sie wieder auf der Bank Platz nehmen.“

Andy69aut: „Haben müde gewirkt, immer den einen Schritt zu spät. Das Spiel nicht zu verschieben war schon eine bescheidene Idee. Schaub bisher eine Enttäuschung.“

Sektion LE: „Nach langer Zeit wieder mal eine Mannschaft ohne Gesicht am Platz gesehen. Desaströs in allen Belangen. Abputzen, daraus die Lehren ziehen und Braga ausschalten.“

Ernesto: „Unterirdischer Auftritt. Mir hat der letzte Wille in den entscheidenden Situationen gefehlt. Da war BW Linz viel giftiger. Hinten waren wir schwach, vorne haben wir nix getroffen und so kommt es zu einer völlig verdienten Niederlage. Ich habe keine drei Punkte erwartet heute, aber dass es so schlimm wird, habe ich nicht erwartet. Mir fehlen die Worte.“

