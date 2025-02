Rapid-Fans nach 1:3 gegen den WAC: „Schlechteste Saisonleistung“

Rapid verliert den Frühjahresauftakt gegen den Wolfsberger AC mit 1:3 und ist damit nach der Euphorie der letzten Wochen wieder auf dem harten Boden...

Rapid verliert den Frühjahresauftakt gegen den Wolfsberger AC mit 1:3 und ist damit nach der Euphorie der letzten Wochen wieder auf dem harten Boden der Realität angekommen. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Auf dem Boden der Realität angekommen. Einfach nur traurig.“

Fox Mulder: „Komplettversagen von Mannschaft und Trainer. Warum kann man sich nach einer glücklichen Führung nicht einmal taktisch klug verhalten. Was hat man in der Vorbereitung trainiert? Lösungen finden war es nicht. Summa summarum eine peinliche Vorstellung zu Hause. Zumindest träumt jetzt keiner mehr von der Meisterschaft. Diese Woche sind wir klarer Außenseiter.“

El_aurare: „Wennst im ersten Spiel nach der Winterpause schon den Last Minute Transfer mit nur einem Training und komplett ohne Spielrhythmus bringen musst weil so gar nichts geht, brauchst dir für den Rest der Saison nicht mehr wirklich viel erwarten…“

x_ndl: „Da freut man sich seit x-Wochen auf das Spiel und dann so eine Leistung… wirklich zum vergessen. Bin sprachlos…“

ImmerWiederRapidWien: „Gratuliere. 90 Minuten reichen um 2 Monate Vorfreude zu zerstören. Das war schon bis zum Ausgleich nicht gut.“

tomstig: „Sehr traurig. WAC durchaus effizient. Was die Idee hinter dem Stehfußball und Rasenschach war – keine Ahnung. Hab mir mehr erwartet.“

rabbitmountain: „Null Tempo und dazu ideenlos in der Offensive. Leider machen wir da weiter wo wir im Herbst aufgehört haben. Sehr enttäuschend!“

DonAndres: „Unfassbar schlecht. Erschütternd langsam, Ideen- und völlig planlos. Da brauchen wir von gar nix träumen, ein unterirdischer Auftritt. Und warum Klauß so lange mit Wechseln wartet, wenn die Mannschaft in den Seilen hängt, ist unbegreiflich.“

b3n0$: „Dieses Spiel wurde auf der Trainerbank entschieden. Kühbauer hat auf den Rückstand reagiert, hat entscheidende Wechsel getätigt, während Klauß tatenlos zugesehen hat, wie wir immer mehr die Kontrolle verlieren und das logische Gegentor kassieren. Und sogar dann bringt er einen (!) neuen Spieler statt eines Doppel- bis Dreifachwechsels. Dass wir am Ende jedoch so vorgeführt werden und der Eindruck entsteht, dass der WAC uns gut und gerne noch paar mal eingeschenkt hätte, wenn es länger gegangen wäre, ist vor einem Derby gar nicht leiwand und indiskutabel.“

miffy23: „Tjo, so schnell kann die Transfer-Euphorie verfliegen. Einer der schwächsten Saisonauftritte, offensiv kam gefühlt nur jeder dritte/vierte Ball an im letzten Drittel, Abläufe scheinen überhaupt nicht geplant. Man darf die berechtigte Frage stellen, was bitte in der Vorbereitung gemacht wurde. 70 Minuten eher harmlose Wolfsberger, die man dann noch einlädt. Haarsträubende Zweikampfstatistik, horrende Passgenauigkeit im letzten Drittel. Nicht Genügend, setzen.“

Woody: „Wir loben immer unseren Kader und reden unsere Mannschaft stark. Die Realität ist, dass wir in der Meisterschaft nach einem starken Start eigentlich nix gezeigt haben! Ganz anders die Austria, da reden wir hier gern die Mannschaft schlecht, aber im Kollektiv sind sie uns aktuell eindeutig überlegen! Auch wenn viele es hier nicht wahrhaben wollen!“

MaSTeRLuK1899: „Nach Stripfing, GAK, Nikosia, Shamrock, BW Linz x 2 und Wattens die nächste spielerische Bankrotterklärung. Ohne den Sieg gegen Kopenhagen vor der Winterpause wäre jetzt Feuer am Dach.“

Bojack: „Schrecklich. Und zwar eigentlich ausnahmslos alle. Seidl, Bolla und Auer für mich nochmal besonders inferior.“

Starostyak: „Wo sind jetzt die User, die gelacht haben, als ich vor dem Spiel davor gewarnt habe, das heute auf die leichte Schulter zu nehmen? Die Spieler haben in der Winterpause wieder mal den Mund sehr weit aufgerissen, und dann liefern sie so eine Leistung ab, die dem schwachen Herbst angepasst ist. Insgesamt geht das Spiel aber fast ausschließlich auf Klauß, der die selbe Spielanlage wie im Herbst bringt, im Mittelfeld ohne Tempo spielen lässt und dann auch noch Wechsel durchführt, die uns selbst bei Rückstand kein Stück offensiver machen. Wahnsinn, wie feig und schlecht man im In-Game-Coaching sein kann. Diese Mannschaft wird mit dieser eindimensionalen Spielweise definitiv nicht um irgendwelche Titel spielen. Wir können froh sein, wenn wir das obere Playoff erreichen. Negativer Höhepunkt ist unser Kapitän, der schon im Herbst schwach war, aber das war unterirdisch heute.“

Sterz: „Erstes Bewerbspiel im neuen Jahr verloren. Jetzt heißt es aufstehen, nach vorne schauen, positiv denkend an die nächste Aufgabe herangehen. Vielleicht war’s die richtige „Watschn“ zur richtigen Zeit.“

AntiPessimist: „Jeder in der Liga hat mittlerweile durchschaut wie wir offensiv spielen und zieht uns mit einfachen Mitteln die Zähne. Meine Erwartung ans Trainerteam wäre gewesen, dass man im Winter daran arbeitet mehr Variation in den Spielaufbau zu bekommen. Das war schrecklich eindimensional und für mich keine Veränderung zum Herbst. Da darf man sich nicht wundern, dass ein Fuchs wie Kühbauer das komplett durchschaut hat. Er hat seit Weihnachten Zeit dafür. Ich hoffe das Ergebnis dient als Wake-Up-Call für die Verantwortlichen. Am Kader scheitert das gerade nämlich sicher nicht.“

Hugo_Maradona: „Wir sind ein mittelklassiger Verein mit überdurchschnittlich vielen Zusehern und einem viel zu teurem Kader und irrationalen Träumen.“

Robbe81: „Seidl auf halblinks verschenkt, Jansson nimmst als Stürmer auch eher seine Stärken. Dazu kaum Bewegung in der Mannschaft. Kein Aufbäumen nach dem Ausgleich. Ratlosigkeit am Feld und auf der Bank. Also bei mir schrillen sie schon, die Glocken.“

el-capitane: „Top Mannschaften spielen nur zum Tormann zurück wenn es nicht anders geht. Wir spielen völlig unbedrängt teilweise fast von der Mittellinie zurück zu Hedl, der galoppiert gefühlt eine Ewigkeit mit dem Ball vor sich herum und der Gegner kann sich in aller Ruhe wieder formieren. Das kann es doch nicht sein!“

Da Oide Bimbo: „Schwächste Partie der Saison. Was soll die künstliche Aufregung um die „tolle“ Transferzeit, wenn die Mannschaft am Platz weder kämpft noch kickt? Dann hat man offenbar die falschen Spieler verkauft. Uninspiriert und arrogant von Anpfiff bis Schlusspfiff. Allein Hedls Spieleröffnungen, in der Zeit haben alle WACler eine Platzrunde gedreht, kein Druck, kein Spielfluss sogar die blinden WAC-Angreifern rennen unseren davon. Es sagt schon viel aus, wenn Schaub bester Kämpfer der Rapid-Mannschaft ist. Und mit solchen Auftritten von Beljo steht Kara sehr schnell statt ihm in der Kampfmannschaft. Wie sehr uns Burgi fehlt als Leader. Ich bin sauer und komplett durchgefroren.“

AC58: „Das war heuer das 6. Bewerbsspiel, in dem wir eine Führung verspielt haben. In ALLEN diesen Spielen lag es daran, dass die Mannschaft in Konzentration und Einsatz unmittelbar nach der Führung nachgelassen hat. Ein Trainer darf an der Seitenlinie nicht wort- und gestenlos zusehen wie das geschieht. Nach wie vor gibt es keine vorausblickenden Wechsel, die uns wieder die Oberhand gewinnen lassen. Es wird so lange zugesehen, bis wir im Rückstand sind. Minimalismus ist für Rapid eine tödliche Krankheit. Nächstes Mal sollte der Block einfach aufhören zu singen, wenn wir in Führung gehen, vielleicht begreifen sie ihren Unsinn dann.“

Stanley-Stiff: „Ernüchternder Auftritt. Keine Ahnung, was genau die Erwartungshaltung der Mannschaft war, aber so war’s eher peinlich. Die Hoffnung ist, dass das ein krasser Ausrutscher war, wenn nicht, brauchen wir nimmer groß träumen heuer.“

buffalo66: „Das Zweikampfverhalten war ein schlechter Scherz. Was für ein Kollektivversagen.“

Zanetti: „Positive Einstellung ist gut, übertriebene Erwartungen helfen nicht. Nächste Woche neues Spiel und es kann wie immer 3 Ausgänge geben. Die Bundesliga ist deutlich ausgeglichener als eine große Liga, das liegt schon allein an der geringeren Teilnehmerzahl. Das sollte man vielleicht irgendwann akzeptieren, auch die Spieler, die, am dritten Platz liegend, gegen den Vierten arrogant auftreten. Wolfsberg spielt daheim vor 2.500 Leuten, nach 20 Jahren Grödig, Hartberg, Wattens und Co. sollte man sich aber irgendwann daran gewöhnt haben, dass die Zuschauerzahl nicht eine um Welten schlechtere Kaderqualität bedeutet. Mehr Realismus, mehr Arbeit, meine Herren.“

Bojack: „Eines muss man schon auch bei aller Kritik am Trainerteam noch festhalten: Heute war praktisch kein Spieler bei 100 Prozent, was Intensität in den Zweikämpfen und Präzision mit dem Ball betrifft. Auch wenn der Plan nicht aufgeht, dann müssen wir uns schon erwarten dürfen, dass jeder Spieler individuell die Basics auf den Platz bringt. Dass das bei so vielen Spielern gleichzeitig nicht der Fall ist, ist jedenfalls bedenklich und auch etwas, worüber sich jeder einzelne Gedanken machen muss.“

Silva: „Wie erwartet: Man wird großkotzig, redet andauernd von der Chance auf den Titel, die Fans interessieren sich für das nächste Spiel mehr als für das kommende, und anstatt den Rückstand auf beide Vereine zu verkleinern, lässt man sich nach Führung die Butter von Brot nehmen. Vielleicht sollte man lieber die Frage nach einer Chance auf den Titel am Platz beantworten. So ist es einfach nur peinlich und ein gefundenes Fressen für die Konkurrenz.“

LaDainian: „Meiner Meinung war das gestern wieder die alte Rapid, wir dominieren, wir haben viel Ballbesitz aber null Ideen vorne und sie spielen noch dazu behäbig, teils lässig und mit Ferserl. Sehr bedenklich.“

Hugo_Maradona: „Dass der Plan mit Hedl hält länger den Ball und man versucht den WAC ins Pressing zu locken nicht funktioniert, war eigentlich sehr schnell klar. Es ist uns halt leider nichts anderes eingefallen und somit waren wir komplett ungefährlich. Die Austria mit ihrer gefestigten Defensive wird dann wohl nochmals deutlich schwerer zu knacken sein. Wir können eigentlich nur auf die eigenen Gesetze eines Derbys hoffen. Auf dem Papier und auf dem Platz (wenn man die Partien vorgestern und gestern hernimmt) schaut es eher düster aus. Aber vielleicht reißen sich die Herren mal richtig zusammen und belehren uns eines besseren.“

