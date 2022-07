Rapid-Fans nach Celtic-Spiel: „Haben zwei vollwertige Garnituren“

Der SK Rapid trennte sich am Samstagabend beim Testspiel gegen Celtic mit einem 3:3-Unentschieden. Die Fans sahen ihren neuen Spieler ganz genau auf die...

Der SK Rapid trennte sich am Samstagabend beim Testspiel gegen Celtic mit einem 3:3-Unentschieden. Die Fans sahen ihren neuen Spieler ganz genau auf die Beine und wir wollen nun wissen, was ihre ersten Eindrücke von den Neuverpflichtungen und ihrer Mannschaft sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

El_aurare: „Also viel verdienter kann ein Ausgleich nicht sein – Celtic zum Schluss mit guten Leuten am Platz, dafür haben wir es sehr gut gemacht. Einzig das defensive Mittelfeld und die Innenverteidigung muss sich sehr schnell sehr viel verbessern, wenn wir in eine EC-Gruppe wollen.“

schleicha: „Zimmermann wird gefühlt mit jedem Spiel besser. Keine Ahnung was der frühstückt aber der geht die ganze Spielzeit mit einer Intensität drauf, dass einem das Herz aufgeht. Er hat auch den dazu nötigen Antritt und Speed. Das erinnert sehr an Fountas in seiner Spielweise und wird meiner Meinung nach eine erfolgreiche Saison für ihn, wenn er fit bleibt. Kühn ist fußballerisch wohl der beste seit Knasi. Wenn er seine PS auf den Rasen bringt, wird das ein richtig feiner Kicker….Abschließend muss man aber sagen, dass es schon sehr fein ist, wenn man gegen eine schottische Spitzenmannschaft (Vorbereitung hin oder her) körperlich mithalten kann bzw. sie sogar dominiert. Das wäre vor nicht allzu langer Zeit auch in einem Testspiel nicht möglich gewesen. Und so viel Luft wie wir spielerisch teilweise noch haben, so weit sind wir aber auch in Sachen „Intensität“. So macht Rapid Spaß. Lieber 3:3 als 0:0.“

ContractChiller: „Spannender Kader, vor allem offensiv. Ich würde trotzdem gerne noch eine Verstärkung für die Zentrale sehen.“

AC58: „Eigentlich brauchen wir keine Testgegner mehr. Wir haben zwei vollwertige Teams inkl. Austauschkontingent auf beiden Seiten. Und ich könnte nicht einmal sagen wer sich da am Ende durchsetzt. Meine größte Sorge ist eigentlich, dass man in Bewerbsspielen nur fünfmal wechseln darf. Dieses Tempo kann man aber nicht gehen, wenn man nicht zur Halbzeit komplett durchwechseln kann. Wir werden es also nicht ganz so scharf anlegen können. Allerdings wird auch klar warum wir gerade offensiv so gut besetzt sind. Bei dem Aufwand wird man eher vorne wechseln müssen. Im Passspiel fehlt uns übrigens noch eine Menge auf eine Spitzenmannschaft. Da war uns Celtic haushoch überlegen. Die hatten auf keiner Position technische Schwächen. Heute hat sich übrigens wieder bestätigt warum ich Aiwu lieber 20 Meter weiter weg vom Tor hätte. Für einen Innenverteidiger ist er natürlich balltechnisch trotzdem ein Prunkstück. Ich glaube zwar nicht an eine Gruppenphase aber eine Chance haben wir mit diesem Team – wenn wir endlich diese dummen Fehler abstellen könnten.“

valery: „Ein schönes Spiel zum Anschauen, das Ergebnis passt auch; schön für Aiwu dass er seinen Fehler mit dem Ausgleich korrigiert hat.“

derfalke35: „Mir hat es gefallen, auch die Art und Weise wie wir teilweise Fußball gespielt haben und vor allem die Jungen zeigten wieder auf. In der Offensive sind Zimmermann, Kriwak Burgstaller und Druijf halt dann schon eine Ansage, nur die unnötigen Fehler in der Defensive gilt es noch abzustellen, in Summe bin ich aber zuversichtlich was den Start in die neue Saison betrifft.“

Littlefoot: „Habe ich auch noch nicht gesehen, dass Rapid zwei Einser-Garnituren hat.“

Air-Win: „Was sehr schön zu beobachten ist, die Motivation der gesamten Mannschaft, nicht nur die derzeitige 1. Garnitur, auch der 2. Anzug passt unglaublich gut. Wenn da die Automatismen beginnen zu funktionieren und man hinten konzentrierter zu Werke geht werden wir unglaublich schwer zu bespielen sein. Dabei fehlen aktuell noch einige Verletzte die uns zusätzliche Optionen bieten. So spitz auf eine Saison war ich zuletzt Mitte der 90er und vielleicht nochmal zehn Jahre später!“

Phil96: „Vorne passt es schon recht gut, hinten fehlt noch die Abstimmung. Schau ma mal, ob wir das bis zur ECL-Quali gelöst kriegen, gegen Treibach sollte es wohl nicht so ins Gewicht fallen.“

orßit: „Bei den Gegentoren hat man leider geschlafen – offensiv war es ganz gut! Der Kader gibt schon was her, aber wenn wir es nicht in die Gruppenphase schaffen, haben wir ein kleines Problem. Vor allem in der Offensive hat man die Qual der Wahl und es wird schwer alle bei Laune zu halten!“

TomTom90: „Eine Niederlage wäre bitter gewesen, auch wenn´s wurscht gewesen wäre. Aber hat echt Spaß gemacht, mit der Einser und „Zweiergarnitur“ besser als Celtic gewesen, normalerweise gewinnst du heute klar. Die Defensive ist leider noch nicht auf der Höhe, da wartet noch viel Arbeit, das muss bis zur Quali besser werden. Bei den Neuzugängen sieht man schon warum man sie geholt hat und auch unsere Jungen wieder mit einem Ausrufezeichen. Ferdl hat auf manchen Positionen wirklich die Qual der Wahl. Natürlich darf man das Spiel nicht überbewerten, aber man spielt nach vorne, spielt sich Chancen heraus, spielt direkt, traut sich was, ja ich glaube Rapid wird uns heuer Spaß machen. Hoffentlich schafft man es solche Leistungen konstant abzurufen. Die PS sind da, jetzt muss man sie halt auch auf den Rasen bringen.“

Sheizzn: „Man hatte nicht mehr so das Gefühl, dass wir auf Individualaktionen und Zufälle hoffen, sondern versuchen Fußball zu spielen. Super auch, dass wir uns viele Bälle durch kluges Pressing erobert haben.“

bw_sektionsbg: „Ich glaub das wird die Saison von Zimmermann. Mir taugt der Bursch extrem. Echter Rapidler, Krätzn, überall, giftig, ein echter Scheissmirnix. Dass er im Block einen super Status hat wird ihm auch helfen. Für mich ein Starter und nun stellt sich die Frage, wer am besten zu ihm passt da vorne.“

Rapidmaniac: „Viel Unterschied war zwischen Einser- und Zweier-Garnitur nicht zu erkennen, allerdings war Celtic in den letzten 15 Minuten schon ziemlich am Ende.“

Da Oide Bimbo: „Die Jungen sind schon heiß, die Älteren und die Neuen lassen’s noch etwas gemächlich angehen. Auer – obwohl an den Toren nicht schuldlos – wird wohl Moormann überholen. Burgi ist ein echter Boss, Savic spielt sich so in die Einser-Garnitur, Koscelnik kann was, Grüll ist wieder fit, der Kapitän wieder da und bei Pejic tippe ich, dass er unser erster glatt Roter wird. Ein 3:3 ist für Celtic schmeichelhaft, aber sie haben die Fehler in unserer Verteidigung schamlos ausgenutzt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:3-Unentschieden gegen Celtic.

