Rapid-Fans: „Nach dem Kraftakt wird es heute schwierig“

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK, wo Ex-Trainer Didi Kühbauer einen starken Saisonstart mit seiner neuen Mannschaft hinlegte. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft, die nach den 120 Minuten am Donnerstag im Europacup sicherlich noch etwas müde sein wird? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgesehen.

bianco verde: „Wird schwer, aber vor allem schwer einzuschätzen. Einerseits kann nun die Erschöpfung greifen, wir spielen auswärts, das Hirn ist leer… Andererseits kann dieser Aufstieg auch Reserven freisetzen, die Mannschaft ist enthusiasmiert und Begeisterung greift um sich. Auf jeden Fall sieht man, wie es immer besser wird von Spiel zu Spiel. Was im ersten Auswärtsmatch in Danzig schon zu erkennen war, wurde gestern schon fast während des ganzen Spiels umgesetzt. Unser Saisonplan sieht ja auch eben solche Phasen vor, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dort einen schönen Auftritt sehen werden.“

ofla4rocki: „Mit dem riesigen Kader sollte das Spiel gestern kein Thema sein. Gibt einige die noch kaum ein Spiel durchgespielt haben. Motivation wird vorhanden sein.“

Starostyak: „Wird schwierig, dort nach dem Kraftakt was mitzunehmen. Denke mal, dass, was die Startelf betrifft, stark rotiert wird. Rechne mit Sollbauer, Kerschbaum, Pejic, Auer, Demir, Druijf und Zimmermann von Beginn weg. Auf den Flügeln muss wohl einer aus dem Duo Grüll/Kühn pausieren, denn Bajic beginnt wohl sicher, da er heute die wenigsten Minuten hatte.“

Boidi: „Die Frage ist halt wie fit Kerschbaum, Demir und Drujif schon sind. Aufgrund Vaduz und der gestrigen Schlacht würde ich dennoch ordentlich rotieren.“

fabi_rw: „Klar, der Aufstieg gestern war wunderschön, ein Rapid-Tag aus dem Bilderbuch. Aber jetzt, nachdem ich ein bisserl geschlafen habe und die größte Euphorie ein Bisschen nachgelassen hat, komme ich zu dem Entschluss: JETZT geht die Saison eigentlich erst so richtig los. Es gab einen Aufwärmgegner im Cup, grundsätzlich gesetzte untere-Playoff-Vereine in der Liga, eine überraschend schwache polnische Truppe und einen Verein aus Aserbaidschan (der zugegebenermaßen gar nicht mal so schlecht war). Jetzt kommt der LASK, die Entscheidungsspiele um die Gruppenphase, Sturm, etc.. Ich kann um ehrlich zu sein unsere bisherigen Leistungen noch nicht so beurteilen, was ich aber sagen ist, dass DIESE Mannschaft BISS hat und mit einem großen Herz bis hierher spielt…und das gefällt mir.“

orßit: „Wahrscheinlich werden Querfeld und Sollbauer in der Innenverteidigung starten! In der Zentrale Pejic und Kerschbaum und vorne Savic, Zimmermann, Kühn und Demir! Grüll und Burgi werden eine Pause brauchen.“

ImmerWiederRapidWien: „Demir und Druijf, vielleicht auch Kerschbaum werden für die Startelf noch nicht fit genug sein, wenn ich Feldhofer richtig interpretiert habe. Bei Kerschbaum hoffe ich aber noch etwas, das wäre schon wichtig. Pejic, Zimmermann, Sollbauer werde mMn ziemlich sicher reinrotiert werden, sonst keine Ahnung, wer fit genug wird oder ob von den Jungen (Oswald, Savic, Kriwak) jemand in die Startelf rotiert wird.“

Manuel20: „Wird zach nach dem Fight. Aber Kader ist groß und gegen Vaduz sollte man schönen können. Glaube aber nicht an einen Dreier.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid.