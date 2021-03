Rapid-Fans nach Ljubicic-Transfer: „Baut Zoki eine Statue”

Der SK Rapid gab knapp vor dem Derby die Verpflichtung von Robert Ljubicic bekannt. Der jüngere Bruder von Dejan Ljubicic, der nach dieser Saison...

Der SK Rapid gab knapp vor dem Derby die Verpflichtung von Robert Ljubicic bekannt. Der jüngere Bruder von Dejan Ljubicic, der nach dieser Saison höchstwahrscheinlich ins Ausland wechseln wird, ist nach Marco Grüll ein weiterer Transfer für die neue Saison und erhält beim SK Rapid einen Dreijahres-Vertrag. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Nach Grüll der zweite ablösefrei U21-Spieler. Der Weg gefällt mir extrem gut! Bin schon gespannt wo er dann spielt nachdem ihn Zoki als offensiver als seinen Bruder sieht.“

MiKa7*8: „Willkommen zurück in Hütteldorf! Für mich sind die Transfers von Ljubicic und Grüll ein tolles Zeichen an alle Talente in Österreich. Sie suggerieren, dass der Zwischenschritt zu Rapid wieder wertvoll für die Entwicklung junger Spieler ist, bevor sie ins Ausland gehen.“

Bronze5: „Baut Zoki endlich eine Statue.“

wurb: „Servus Robert, mögest du deinen Namen genauso stark vertreten wie dein Bruder, willkommen beim geilsten Verein des Universums!“

patdaniels: „Toller Transfer. Hoffe er kann sich gut entwickeln. Heißt wohl auch, dass Ritzmaier nicht weiterverpflichtet wird. Jetzt noch Emir Karic holen als Ullmann-Backup, dann sieht´s schon ausgezeichnet aus für 2021/22. Natürlich vorbehaltlich der Abgänge (Ljubicic, Fountas, Demir, Kara) und noch Vertragsauslaufenden (Knasmüllner, Barac, Gartler,..)“

Doena: „Genauso super wie die Verpflichtung von Grüll, sehr geil, freut mich! Über Zokis Arbeit muss man eh kein Wort mehr verlieren – überragend.“

bw_sektionsbg: „Herzlich Willkommen. Sehr geiler Transfer. Mögen wir von zu vielen Abgängen verschont bleiben kommenden Sommer. Könnte eine geile kommende Saison werden.“

Da Oide Bimbo: „Wir werden einige schmerzhafte Abgänge haben, aber es kündigt sich eine neue, junge Truppe an. Ich freu mich schon, vor allem die Neuen im Stadion zu sehen.“

Ottakringer: „Genialer Transfer mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte!“

Fox Mulder: „Herzlich willkommen! Hoffe er kann mittelfristig eine Stütze werden. Ein fertiger Spieler ist er meiner Meinung nach noch nicht. Sein Bruder hat aber gezeigt, dass man sich bei Rapid gut weiterentwickeln kann.“

Hütteldorfer94: „Der wichtigste Transfer der letzten Jahre war meiner Meinung nach die Verpflichtung Zokis als Geschäftsführer Sport, leistet Top-Arbeit.“

dervonderpfarrwiesen: „Also mir ist das jetzt schon wieder zu euphorisch was hier teilweise abgeht. Ja, er ist ein „logischer“ Transfer und er hat definitiv Potential. Aber man sieht auch jetzt bei St. Pölten, dass ihm noch vieles fehlt. Das gleiche gilt meiner Meinung auch für Marco Grüll. Man (vor allem die Fans) sollte nicht gleich Wunderdinge von ihnen erwarten und ihnen genügend Zeit geben und sie nicht nach ein, zwei schlechteren Spielen gleich mit nassen Fetzen aus Hütteldorf verjagen wollen.“

Rapid_Wien: „Sehr guter Transfer! Ein toller und sicher noch entwicklungsfähiger Spieler.“

marsh23: „Zwei U-Nationalspieler zum Nulltarif – Grande Zoki! Wieder ein „logischer“ Transfer, ich hoffe er wird genauso wichtig wie der große Bruder!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Transfer von Robert Ljubicic zum SK Rapid Wien.

