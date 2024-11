Rapid-Fans: „Nichtsdestotrotz sollten wir voll punkten“

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreichen Europacup-Auswärtsspiel gegen Petrocub in der Meisterschaft auf Austria Klagenfurt. Mittelfeldmotor Mamadou Sangaré kann aufgrund einer Rotsperre seiner...

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreichen Europacup-Auswärtsspiel gegen Petrocub in der Meisterschaft auf Austria Klagenfurt. Mittelfeldmotor Mamadou Sangaré kann aufgrund einer Rotsperre seiner Mannschaft nicht helfen, Beljo und Bolla mussten gegen Petroclub angeschlagen das Spielfeld verlassen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Heimspiel gegen die Pacult-Elf erwarten.



Hiasl99: „Drei Tage nach unserem Ausflug nach Moldawien wartet mit Austria Klagenfurt ein unangenehmer Gast in Hütteldorf. Das Ganze obendrein ohne gesperrtem Sangaré – und eventuell auch ohne Beljo und Bolla. Die Voraussetzungen waren schon mal besser. Nichtsdestotrotz sollten wir mit Blick auf die Konkurrenz hinter uns voll punkten.“

orßit: „Kann mir nicht vorstellen, wie wir da mit den möglichen Ausfällen einen Sieg holen sollen.“

Boidi: „Wir sind schon ziemlich am Zahnfleisch, nachdem die logischen ersten Backups alle fehlen. Daher ist mir das wie egal, Hauptsache drei Punkte. Ich hoffe, es gelingt. Hoffentlich sind die beiden Verletzten fit, sonst wird’s eng. Bei einem Ausfall von Bolla bin ich gespannt, ob nicht Roka seine Chance bekommt anstatt des positionsfremden Böckle. Vincze hat bis jetzt nicht unbedingt überzeugt in der Ersten.“

mike380: „Mit den ganzen Umständen wäre ich schon mit einem X zufrieden. Ist typisch bei uns, dass jedes Mal auf einer Position zwei bis drei Spieler ausfallen.“

schleicha: „Mit einem X daheim gegen Klagenfurt kann man nicht zufrieden sein. Sangaré und Bolla sind sehr gute Spieler, aber dann müssen eben Böckle und zum Beispiel Kaygin aushelfen und der Rest einfach mithelfen. Das müssen sie als Team lösen und abfedern. Es reicht ja auch ein knapper Sieg. Wichtig wird auch die Energie von den Rängen sein. Es ist Sonntag, es wird kalt, die Saison ist schon lang. Aber da kann man zeigen, dass man den Unterschied ausmachen kann. Den Charaktertest hatte die Mannschaft beim letzten Heimspiel unter ähnlichen Vorzeichen bestanden, die Fans meiner Meinung nach eher nicht. Hoffen wir, dass dieses Mal alle zeigen, dass Rapid daheim eine Macht ist.“

qlias: „Vorletztes Liga-Heimspiel vor der Winterpause. Freu mich aufs Stadion. Sportlich wird’s ein harter Brocken, hoffe, die Mannschaft kann noch einmal alles raushauen und holt einen weiteren Heimsieg.“

MaSTeRLuK1899: „Laut dem Kommentator in der Canal+-Zusammenfassung auf YouTube sind Bolla und Beljo gegen Klagenfurt vermutlich einsatzbereit, die Verletzungen sollen nicht schlimm sein. Mit Kaygin und Schaub gemeinsam in der Startelf wird man sich wahrscheinlich keinen großen Gefallen tun. Ich würde Seidl neben Grgić auf der Acht spielen lassen und Wurmbrand am Flügel statt Seidl. Ich werde mit Kaygin irgendwie auch nicht so recht warm. Schon bei Rapid II haben mir Gueye und vor allem Bajlicz wesentlich besser gefallen. Würd’s gern verstehen, warum unsere Verantwortlichen Kaygin über den beiden sehen.“

Crüehead: „Verstehe das Gejammer wieder mal nicht. Wenn wir aktuell gegen Klagenfurt den Ausfall von ein paar Stammspielern nicht verkraften können, brauchen wir nicht über höhere Ziele reden. Kein Team in keiner Sportart spielt immer mit der gleichen Besetzung. Das geht nicht.“

flonaldinho10: „Für einen Sieg werden wir meiner Meinung nach endlich mal effizient sein müssen, denn Klagenfurt wird nicht übermäßig viel zulassen und macht selber gern mal aus dem Nichts ein bis zwei Tore.“

Tobal12345: „Unser Stadion Sieg für Sieg zur Festung machen! Ich brenn jetzt schon drauf.“

