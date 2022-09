Rapid-Fans: „Nur die ersten 20 Minuten waren stark…“

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen Altach mit 1:0 und holte sich damit drei wichtige Punkte nach drei sieglosen Partien in der Bundesliga....

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen Altach mit 1:0 und holte sich damit drei wichtige Punkte nach drei sieglosen Partien in der Bundesliga. Die Grün-Weißen waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, verloren aber in den zweiten 45 Minuten den Faden und hatten Glück, dass sie den Vorsprung über die Zeit brachten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

PingPong: „So zu gewinnen ist traurig, die Leistung war wieder erschreckend!“

Exilgrüner: „Die Mannschaft schafft es zum wiederholten Male nicht zwei gute Halbzeiten auf den Platz zu bringen. Guter Fußball über 90 Minuten, Fehlanzeige. Ernüchternd, so bleibt das Ergebnis das einzig erfreuliche an diesem Nachmittag.“

LaDainian: „Starke Rapid, viel Druck auf den Gegner, viel Kampf und viel Bewegung! 25 Minuten lang. Altach in der ersten Halbzeit fällig für vier Stück, eine Mannschaft mit Nachdruck schenkt denen noch zwei ein. Nach diesen 25 Minuten war das einfach nur skandalös und nicht zum Ansehen – viel zu wenig. In der zweiten Halbzeit die Altacher wie ausgewechselt und wir ähnlich wie gegen Vaduz, indiskutabler Auftritt und spielerisch wie ein Absteiger. Zwei schnelle Flügel und wir spielen wie ein Team in den 80ern. Das typische 1:0 nimmt man mit, die spielerische Nichtleistung auch.“

Mecki: „Unglaublich, dass Pejic schon wieder seine „ganz fixe“ Gelb-Rote nicht bekommen hat. Ohne ihn wäre es noch viel zacher gewesen in Halbzeit 2. Wichtiger Sieg, aber es passt weiterhin ganz viel nicht. Erinnert mich an ein katastrophales Spiel unter Büskens in der Südstadt, was wir irgendwie gewonnen haben. Kurz danach kam der WAC nach Hütteldorf und danach war Büskens weg. Wen haben wir nächste Woche?“

Wanky: „Glücklicher Sieg, die ersten 20 Minuten gegen inferiore Altacher stark. Danach von Minute zu Minute immer schwächer mit dem neuerlichen Tiefpunkt – Halbzeit 2. Es muss gehandelt werden. Man darf nicht nur wegen glücklichen Siegen den Trainer weiter im Amt lassen. Ein guter Sportdirektor schaut nicht nur auf Ergebnisse. Zoki montiert sich selbst ab, wenn er weiter nix macht. Es reicht!“

AntiPessimist: „Unfassbar matte Leistung mit viel Glück. Drei Punkte sind nett, aber Feldhofer schafft es einfach nicht aus diesen Spielern mehr rauszuholen. Das ist zu wenig gegen die schwächste Mannschaft der Liga. Für mich sollte man Zoki Feldhofer schnellstmöglich absetzen. Das wird langfristig nichts mehr.“

Da Oide Bimbo: „…Wir sind in einer Formkrise und alle wollen Zauberfußball…Ein Arbeitssieg reicht offenbar nicht mehr, nein es müssen Köpfe rollen. Ich glaube für viele mit zu schwachen Nerven ist Rapid der falsche Verein zum falschen Zeitpunkt.“

tosca: „Wenn Altach nicht die ersten 20 Minuten komplett verschläft, gewinnen wir das nie und nimmer. Ziemlich bitter wie wir uns präsentieren.“

StepDoWn: „Positiv, dass wir drei Punkte haben, keine neuen Verletzten, einen starken Yussi (zumindest ~45 Minuten). Negativ, dass wir diese Partie um ein Haar aus der Hand gegeben hätten und einmal mehr einen desolaten Gegner nicht wirklich in die Knie zwingen konnten.“

Grambamboli: „Was zählt sind die drei Punkte. Zum Spiel: Nach dem 1:0 wurde das Spiel wieder eingestellt. 2. Halbzeit war eine Katastrophe, wo wir froh sein können, dass Altach nicht den Ausgleich gemacht hat. Wenn sie den machen hätten sie wohl noch gewonnen.“

erzgruener: „Herausgespielte Torchancen über 90 Minuten? Viel war da nicht! Sehr bescheidene Leistung wieder. Der Sieg kam nur durch die inferiore Leistung von Altach in Halbzeit 1 zustande.“

Stanley-Stiff: „Erste halbe Stunde war gegen einen schwer lädierten Gegner in Ordnung, der Rest war gelinde gesagt „schlimm“.“

schimli: „Ist irgendwie bezeichnend für die momentane Situation. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich trotz eines Sieges von Rapid jemals derart auf 180 war.“

