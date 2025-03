Rapid-Fans: „Rabenschwarzer Tag auf allen Ebenen“

Der SK Rapid kann nur mit negativen Gefühlen auf den Bundesliga-Sonntag zurückblicken, denn sowohl auf als abseits des Platzes zeichneten sich die Grün-Weißen nicht...

Der SK Rapid kann nur mit negativen Gefühlen auf den Bundesliga-Sonntag zurückblicken, denn sowohl auf als abseits des Platzes zeichneten sich die Grün-Weißen nicht aus. Nachdem das Spiel wegen Ausschreitungen mit der Polizei erst 45 Minuten nach dem Anpfiff startete, verlor man gegen den TSV Hartberg mit 1:2 und muss nun vor dem letzten Spieltag des Grunddurchgangs sogar noch um den Einzug ins obere Playoff bangen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hyks: „Not gegen Elend. Keine Ahnung, was mit uns los ist. Das 5:0 gegen Altach war anscheinend nur ein kleines Strohfeuer, das heute wieder mal erloschen ist. Wie kann es sein, dass wir erst nach dem zweiten Gegentor aufwachen? Es ist in jedem Spiel mittlerweile furchtbar anzusehen, wie wir die Gegner mit Toren beschenken. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Jetzt wird es lustig nächste Woche, zwei wahnsinnig wichtige Spiele. Jetzt zählt nur noch alles oder nichts. Falls es nächste Woche schiefgeht gegen den GAK, wird es in Hütteldorf brennen. Da bin ich mir sicher.“

SCR_Simon: „Am Platz und neben dem Platz war das heute nur zum Schämen. Bin sprachlos.“

LaDainian: „Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, so schwer ist Fußball nicht. Du musst den Zwiebelrostbraten nicht neu erfinden und den Fußball auch nicht. In dieser Mannschaft stimmt nichts und funktioniert nichts mehr. Den teuersten Kader der Geschichte, den mit der meisten Qualität, und nichts, absolut nichts funktioniert mehr.“

AntiPessimist: „Leer, einfach leer. So geht es nicht weiter. Weder am Platz noch im Block.“

rabbitmountain: „Eine Niederlage, so unangenehm wie Pfefferspray im Gesicht. Ein verlorener Tag für den Verein, auf gleich mehreren Ebenen.“

Starostyak: „Wow, neuer Tiefpunkt. Keine Ahnung, was man da schreiben soll, erinnert an Canadi-, Schöttel- oder auch Zellhofer-Zeiten. Ich bin ratlos und möchte nicht in Katzers Haut stecken, der jetzt grübeln darf, ob man den Trainer nach dieser Offenbarung nicht besser Montagmorgen beurlaubt.“

Rene1987: „Rapid hat mal wieder doppelt verloren, wie so oft in der Vergangenheit. Wenn mir jemand nach den ersten elf Runden gesagt hätte, dass wir vom Geheimfavoriten wieder zum Chaosclub avancieren und die Austria mit diesem Kader und diesem Trainer um Cup und Meisterschaft spielt, hätte ich mich wohl kaum eingekriegt vor lauter Lachen.“

Noobody: „Darf man nun das Wort Krise in den Mund nehmen? Ich mein, dass dieses Wort eh harmlos ist – wir stecken nämlich schon ein Stockwerk tiefer.“

Sterz: „Ein richtiges Trauerspiel von Beginn bis zum Ende. Wenn man die Mannschaft zu Saisonbeginn mit jetzt vergleicht, könnte man meinen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Einziges positives Ausrufezeichen setzte heute die Hartberger Präsidentin Annerl mit ihrem Auftreten.“

flonaldinho10: „Völlig verdiente Niederlage mit dieser Leistung. Kein Elan, keine Ideen, nur beim Motzen vorm Schiri ist man voll engagiert…“

Phil96: „Rabenschwarzer Tag auf allen Ebenen. Fans völlig daneben, die Mannschaft dann noch schlechter. Wirklich katastrophal, was wir da aktuell für ein Bild abgeben.“

Hugo_Maradona: „Dass wir hier nachhaltig den Trend nochmals umdrehen, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Dafür ist seit Ende Oktober einfach zu viel passiert.“

Robbe81: „Ich kann’s nicht verstehen. Erst nach dem 0:2 hat man das Gefühl gehabt, dass Rapid das Spiel gewinnen will. Warum nicht davor? Und warum funktioniert bei uns weder ein Trainer noch ein Spieler? Seit 20 Jahren werden bei uns Spieler, die anfangs stark sind, massiv schwächer… trainerübergreifend.“

x_ndl: „Sehr schlechtes Spiel… Unglaublich, wie es geschafft worden ist, eine Mannschaft, die noch im September so schönen Fußball geboten hat, so ‚weiter‘ – eher ‚rück‘ – zu entwickeln. Ob’s am Trainer oder an was anderem liegt, keine Ahnung, es geht halt kontinuierlich bergab… also muss reagiert werden.“

Patrax Jesus: „Da waren heute leider wenige bereit, über die Schmerzgrenze zu gehen. Das muss aber das Mindeste sein, wenn man es spielerisch nicht schafft, Hartberg zu fordern. Teilweise habe ich das Gefühl, dass dann der Frust größer wird als der Wille, das Spiel gewinnen zu wollen. Einzelkritik spar ich mir.“

Da Oide Bimbo: „Na bumm, gscheite Watschen, ich fürchte, das sieht auch für das obere Playoff finster aus. Man hört so viel von Analyse, was da im Winter passiert ist, jetzt ist es Zeit für Entscheidungen in der Sportdirektion. Wenn so ein Kader nicht performt, hat’s was Gröberes.“

