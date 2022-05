Rapid-Fans: „Schobi war immer irgendwie ein Highlight“

Nach acht Jahren gehen der SK Rapid und Philipp Schobesberger getrennte Wege. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Abschied des unberechenbaren Offensivspielers...

Nach acht Jahren gehen der SK Rapid und Philipp Schobesberger getrennte Wege. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Abschied des unberechenbaren Offensivspielers sagen, der leider einen großen Teil seiner Zeit beim SK Rapid aufgrund von Verletzungen ausfiel. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hugo_Maradona: „Ein richtig guter Kicker und auch ein ziemlich leiwander Typ. Schade, dass er nicht mehr wirklich fit wurde. Es bleiben ein paar sehr schöne Erinnerungen und das Tor gegen Pilsen ist ohnehin für die Ewigkeit!“

WilWil: „Das tut mir echt weh. Ich persönlich würde ihn ja mit einem Pensionsvertrag ausstatten, wenn die Chance besteht, dass er jemals wieder 90 Minuten macht. Aber ich muss auch keinen Verein wirtschaftlich schupfen. Was für ein Kicker, welch Spaßfaktor. So einen werden wir für laaaaange Zeit nicht mehr in Hütteldorf sehen.“

Boidi: „Sehr schade. Schobi war immer irgendwie ein Highlight. Alles Gute und mach´s gut.“

gw1100: „Das schmerzt echt sehr und tut mir echt im Herzen weh, seine unbekümmerte, scheiß-mir-nix-Mentalität/Art wird mir fehlen, sowohl auf wie auch abseits des Platzes. Aber es ist nun einmal das einzig Logische, was man von Seiten Rapid machen konnte. Ich hoffe nur, dass er irgendwo im Ausland oder Liga 2 unterkommt, als Gegner würde mir das doppelt wehtun. Mach´s gut Schobi, danke für alles.“

chris843: „Irgendwie ist er Rapids Unvollendete. Ein Spieler mit dermaßen viel Potential, dass er leider viel zu selten und vor allem nicht lange genug zeigen konnte. Ein fitter und in Form befindlicher Schobesberger ist mindestens ein Grüll.“

Green_White Anfield Devil: „Pfiat di Rotzbua, das Ende tut mir schon ordentlich weh. Der hätte uns noch viel Freude bereitet, ohne die zahlreichen Rückschlage. Danke für viele lustigen und großartigen Momente, speziell die Tore im Derby, Pilsen und Moskau.“

moerli: „Also ehrlich, jetzt bin ich echt traurig. Ein fitter Schobi war immer eine Verstärkung für die Rapid-Elf.“

Longitudinal: „Alles Gute Schobi, du hast mir meistens sehr gut gefallen, schade um dein großes Talent und deine Leichtigkeit aber es war Zeit für eine Veränderung, viel Glück und Verletzungsfreiheit für deine Zukunft.“

Da Oide Bimbo: „Einer der unterhaltsamsten Rapidler der letzten Jahre. Sehr schade, aber verständlich. Er hätte das Zeug zu einer internationalen Karriere gehabt, wären die Verletzungen nicht gewesen. Allein wegen der EC-Tore sollte er in den Legendenclub aufsteigen. Ich wünsche ihm noch ein paar gute Kickerjahre. Verständlich, dass der Trainer mehr Sicherheit bezüglich der Fitness will. Als „Scheiß-mir-nix“ tritt Zimmermann in Schobis Fußstapfen.“

Glaukom2: „Offen gestanden bin ich froh, dass die Akte Schobesberger bei Rapid endlich geschlossen werden kann. Vielleicht hat er ja in einer anderen Sparte mehr Erfolg. Zeit genug hatte er sich auf ein Leben nach dem Sport vorzubereiten. Alles Gute von mir auf dem weiteren Lebensweg, wohin der auch immer führen mag.“

Starostyak: „Richtige Entscheidung. Pilsen das geilste Tor, Moskau das Wichtigste. Am Ende Glasknochen/-muskeln und zu viel Schweinsbraten. Alles Gute Showbizburger!“

mrneub: „Schade, aber richtige Entscheidung – alles Gute für die Zukunft.“

orßit: „Der Freistoß ins Kreuzeck gegen die Austria im Cup war auch ein besonderer Moment und wird ewig in Erinnerung bleiben. Mach´s gut Schobi und alles Gute.“

TheMichii: „Ich würde ihn ja auch mega gerne weiterhin in Hütteldorf sehen. Die Sache ist die, dass niemand weiß, wie seine Gehaltsvorstellungen wirklich sind und was Rapid ihm angeboten hätte, wo beide zufrieden gewesen wären.“

SCR1978: „Wünsche mir noch eine Einwechslung gegen Salzburg in der 80. Minute – DANKE SCHOBI“

