Rapid-Fans: „So darf man gegen Salzburg nicht agieren“

Der SK Rapid musste gestern gegen RB Salzburg eine ganz bittere Niederlage einstecken. Die Hütteldorfer kamen trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung mit 2:7 unter die Räder und bekamen deutlich die eigenen Grenzen aufgezeigt. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Debakel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ipoua #24: „Sie haben uns heute zerstört und verdient gewonnen. Die Niederlage habe ich erwartet, natürlich nicht so ein Debakel aber man hat sich da speziell nach dem Ausgleich einfach viel zu naiv angestellt – so darf man gegen Salzburg nicht agieren, schon gar nicht wenn man nur noch einen besseren B-Kader zur Verfügung hat. Ich bin den Jungs nicht böse – ganz ehrlich. Niederlage tut weh, keine Frage – aber irgendwelche Konsequenzen braucht dieses Spiel finde ich nicht haben. Wir stehen noch immer gut im Rennen um Platz 2 und 3, das ist wenn man es realistisch betrachtet aufgrund der letzten Jahre auch mehr, als man sich überhaupt erwarten durfte. Mir ist das Spiel wirklich sowas von wurscht, wichtig wird jetzt sein, dass man sich zusammenreißt und die verbleibenden Partien ordentlich beendet damit man international wieder dabei sein darf.“

Lichtgestalt: „Gut, dass Salzburg nicht geschwächelt hat. Wir wären vermutlich nicht da gewesen.“

sulza: „Die Abstimmung im Dreieck äußerer Innenverteidiger – äußerer zentraler Mittelfeldspieler und Flügelspieler hat heute überhaupt nicht gepasst. Niemand wusste wann er attackieren soll, niemand wusste wo er stehen soll, niemand wusste, wo er hinspielen soll. Aber das liegt größtenteils nicht am Trainerteam. Man kann von erwachsenen Bundesligaprofis schon erwarten, dass die ein wenig Eigeninitiative an den Tag legen und selber ein bisschen mitdenken. Ich bin ordentlich darüber angefressen, dass sich die Mannschaft so erbärmlich präsentiert hat. Das ist überhaupt nicht zu entschuldigen und eigentlich eine richtige Frechheit.“

WorkingPoor: „Zum Glück für sehr viele Menschen war das ein Geisterspiel.“

Indurus: „Und auch in dem Spiel gings nur um drei Punkte, die nicht mal eingeplant waren. Wir sind vom allerfeinsten ins offene Messer gelaufen. Was solls. Platz 3 wäre so unglaublich wichtig und da sind wir immer noch auf Kurs! Mir tut das 0:1 gegen Hartberg vom Sonntag 100 Mal mehr weh. Wir müssen gegen Sturm die Pflicht erfüllen und dann gibts den Showdown gegen die direkten Konkurrenten. Das zählt jetzt und kein Hättiwari um einen oder drei ohnehin nicht eingeplante Bonuspunkte. Auf gehts in die letzten drei Runden. Diskutieren und selbstzerfleischen können und werden wir uns dann im Sommer gerne ausgiebig. Für das ist jetzt einfach keine Zeit und die nächsten Partien VIEL zu wichtig!“

bfmv19: „Trauriger Tag als Rapidler. Sehe halt trotzdem nicht die Notwendigkeit jetzt alles umzukrempeln, dieses Spiel sollte eine Lehre sein wie man eine Führung nicht runterspielt, wie man nicht aufgeben darf nach Fehlentscheidungen vom Schiri.“

buffalo66: „Kara als einziger Lichtblick. Ansonsten eine Blamage sondergleichen.“

flanders: „Salzburg in allen Belangen klar überlegen. Man kann verlieren, auch klar verlieren. Das WIE stört mich. Das war einer Rapid unwürdig sich so aufzugeben. Und nix anderes war das.“

AC58: „Kopf hoch Leute. Lasst uns nicht grübeln über diesen Abend. Aufarbeiten kann man nach der Meisterschaft. Weder sind wir so miserabel, noch Salzburg so überirdisch, es gibt eben solche Tage. Jetzt heißt es, im Kopf zurück zu finden vor den Hartberg-Partien. Es geht noch um genug um sich nicht fallen zu lassen. Unsere Jungs sind gut genug um den 3. Platz zu verteidigen. Wenn es gelingt, ist das auch schon ein bestandener Charaktertest.“

Stanley-Stiff: „DAS ist RAPID nicht würdig! Eine große Mannschaft überwindet Unwegsamkeiten und ergibt sich nicht in Zaudern und Zetern. Die Standardverteidigung war eine einzige Gemeinheit! Das hat nix mit irgendwas zu tun, außer mit Selbstüberschätzung!“

El_aurare: „Naja – heute ist nicht alles so schlecht wie es gerade scheint, dafür war vorher auch nicht alles so toll wie viele das glauben wollten. Kara verdient heut trotzdem ein Sonderlob – er passt gut zu Rapid, gefällt mir.“

Zuckerhut: „Auch mit Verletzten darf sowas nie und nimmer passieren. Bezweifle, dass sich die Truppe so schnell davon erholen wird. Platz 3 ist stark in Gefahr.“

