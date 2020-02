Rapid-Fans: „So wird man nicht Dritter“

Der SK Rapid kam gegen den TSV Hartberg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, wobei die Hütteldorfer aufgrund eines Last-Minute-Treffers des eingewechselten Neuzugangs Ercan Kara...

Der SK Rapid kam gegen den TSV Hartberg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, wobei die Hütteldorfer aufgrund eines Last-Minute-Treffers des eingewechselten Neuzugangs Ercan Kara sogar noch glücklich mit der Punkteteilung sein können. Wir wollen uns ansehen was die Fans im Austrian Soccer Board zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen.

Fox Mulder: „Freut mich sehr für Kara, da er in einer schwierigen Situation zum ersten Einsatz kam. Alle anderen müssen sich heute hinterfragen. Da hat es bei einigen an Motivation, Willen und Einsatz gefehlt. Schämt euch! So wird man nicht Dritter.“

servasoida: „Wahnsinnige Partie, wir spielen bis auf die ersten 20 Minuten irgendwas, haben trotzdem Chancen um mindestens zwei Spiele zu gewinnen, kassieren zwei komplett unnötige Standard-Tore und der neue Stürmer macht den Ausgleich. Nächste Woche muss spielerisch deutlich mehr kommen, aber super, dass Kara Selbstvertrauen sammeln kann.“

grubi87: „Quo vadis Rapid? wir spielen wie eine Mannschaft, die eben erst neu orientiert versucht sich zu finden. Das sollte aber schon lange passiert sein.“

StepDoWn: „Grauenhaftes Spiel. Kann man kaum was Positives mitnehmen, außer den glücklichen Punkt.“

Wanky: „Sehen wir irgendwas positiv: Debütant tankt Selbstvertrauen, Vorsprung auf Platz vier um einen Punkt ausgebaut und Austria wohl endgültig ins untere Playoff geschickt.“

Hugo_Maradona: „Ich bin so angefressen, dass ich den Ausgleich beinahe achselzuckend zur Kenntnis genommen habe.“

mrneub: „Wir erkämpfen peinlich ein 2:2 in Hartberg. LASK spielt locker ein 4:1 mit Dreifachbelastung nach Hause. Ich sehe einfach keine Entwicklung (war auch in der Vorbereitung ersichtlich). Murg, Knasmüllner, Arase – sicher alles gute Fußballer, aber alle gemeinsam am Platz geht scheinbar selten gut.“

Zidane85: „Wieviel Vorbereitungen und Spieler braucht man eigentlich, um so etwas wie eine spielerische Handschrift eines Trainers erkennen zu können? Bei den Bodenverhältnissen waren hohe Bälle richtig. Aber warum man dann vorne nur mit kleinen Spielern agiert muss man auch nicht verstehen.“

Waldratte: „Inakzeptabel wie man Tore kassiert, inakzeptabel wie man Chancen auslässt. Unterm Strich eine schwache Leistung, die beinahe die gesamte Euphorie wieder im Keim erstickt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:2-Unentschieden zwischen Hartberg und dem SK Rapid.