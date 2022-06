Rapid-Fans: „Sollbauer war überall Stamm- und Führungsspieler“

Der SK Rapid gab am Donnerstag die Verpflichtung des Innenverteidigers Michael Sollbauer bekannt. Zusätzlich zu einer bereits verfassten Spieleranalyse wollen wir uns nun ansehen...

Der SK Rapid gab am Donnerstag die Verpflichtung des Innenverteidigers Michael Sollbauer bekannt. Zusätzlich zu einer bereits verfassten Spieleranalyse wollen wir uns nun ansehen was die Fans zum Neuzugang sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bronze5: „Guter Transfer, ist ablösefrei und ist sowohl qualitativ als auch quantitativ eine Bereicherung.“

Floinger: „Herzlich willkommen! Gestandener Spieler mit massig Erfahrung. Passt für mich!“

Stanley-Stiff: „Herzlich willkommen in Hütteldorf, Sole! Für mich ein umstandsbedingt sehr kluger und wichtiger Transfer. Extrem Liga-erfahren, Europacup-erfahren, international erfahren. War überall wo er gespielt hat Stamm- und Führungsspieler und kaum verletzungsanfällig. Wird angesichts der gesundheitlichen Unsicherheiten mit Hofmann und Dibon Gold wert sein, vor allem zu Saisonbeginn. Den kannst du neben Wimmer ohne Qualitätsverlust in die Europacup-Qualifikationsschlachten werfen und wenn alle fit sind, gibt’s jede Menge Rotationsmöglichkeiten ohne essentiellen Qualitätsverlust.

Dansch10: „Guter Transfer. Kann man nicht viel falsch machen und man weiß was man bekommt.“

gw1100: „Servas Michl, guter Transfer in Richtung Mentalität, Routine und Kampfwille.“

bronaldo: „Hofmann und Wimmer haben zusammen verletzungsbedingt fast eine ganze Bundesliga Saison gefehlt, fallen beide gleichzeitig aus, während Aiwu weiter vorne aushilft. Dann musst du notgedrungen vielleicht mit Querfeld und Moormann spielen und hast als Ersatz Dijakovic und Aristot. Wir werden nächste Saison häufig rotieren müssen (macht Feldhofer auch gerne), wodurch ein breiter Kader mit jungen und erfahrenen Spielern gemischt sehr wichtig sein kann.“

El_aurare: „Sollbauer ist auf jeden Fall solide und ich denke es wird mit ihm gut passen – bin da recht optimistisch.“

Patrax Jesus: „Bei Sollbauer weiß man, dass er sich 100%ig für die Mannschaft aufopfert und das ist heutzutage sehr wichtig während einer langen Saison.“

Jonny Weissmüller: „Ein no-brainer. Guter Transfer. Nach der Verletzung von Hofmann habe ich geschrieben „jetzt brauchen wir auch noch einen Innenverteidiger“ und da ist er. So einen hätte ich mir auch für das defensive Mittelfeld gewunschen. Bei Pejic bleibe ich skeptisch. Bin gespannt ob heute der nächste kommt.“

schleicha: „Herzlich willkommen. Günstig wird er nicht sein aber die Laufzeit ist gut so. Bin gespannt ob er tatsächlich so gut ist wie hier geschrieben wird. Wenn ja, dann wird das ein sehr guter Transfer. Beim WAC fiel er mir nicht so sonderlich auf.“

flanders: „Guter Transfer. Solider Spieler, kennt unsere Liga, bringt Erfahrung mit. Bravo Zoki.“

hooluna: „Stabiler robuster Kerl, der kaum verletzt war die letzten Jahre. Nebenbei eine Menge Erfahrung in den Beinen, unseren Buben wird der sehr guttun.“

Longitudinal: „Servus Sole, viel Gesundheit und Erfolg; denke ein guter Transfer, nicht nur seine Einstellung zum Fußball gefällt.“

