Rapid-Fans: „Spiel muss schon in der 1. Halbzeit entschieden sein“

Der SK Rapid gewann gestern das Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:1 und holte nach der Länderspielpause drei wichtige Punkte. Nach einer starken ersten Halbzeit, wo nur die Chancenauswertung nicht passte, kamen die Gäste auf und die Hausherren hatten am Ende etwas Glück, dass sie die vollen drei Punkte einfuhren. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Das war heute sehr glücklich. Nach einer recht guten ersten Hälfte, ging in den zweiten 45 Minuten wenig bis gar nichts. Hartberg hätte sich eigentlich das Unentschieden verdient.“

TomTom90: „Knapp 400 Pflichtspiele im Stadion gesehen und dennoch gibt es diese seltsamen Partien immer noch. Und die eigentlich immer gegen Hartberg. Erste Halbzeit sensationell, so muss man zuhause gegen die vermeintlich schwächeren Gegner auftreten und eigentlich muss es hier schon mind. 3:1 stehen. Zweite Halbzeit ein Rätsel, hoffentlich weiß Robert, was los war, ich kann mir so einen Leistungsabfall schwer erklären. Aber sei´s drum, nach Burgis Lattentreffer innerlich schon geflucht, danach Bischof mit der Erlösung. Auch wenn ich aus Stadionsicht noch gezittert habe, ob Jäger nicht wieder einen Einfall hat. Enorm wichtige drei Punkte, aber die zweite Halbzeit muss aufgearbeitet werden.“

Lichtgestalt: „Saustarke erste Halbzeit, da muss die Sache normalerweise schon entschieden sein. Aus meiner Sicht deshalb immer noch ein verdienter Sieg. Jäger und VAR absolut unter jeder Kritik, das kann nicht sein Ernst sein, und auch nicht der der Bundesliga. Und dann kannst am Schluss noch Danke sagen, dass er den klaren Elfer für Hartberg auch nicht gibt.“

PingPong: „Habe heute gemeinsam mit meinem erst fünf Tage alten Neugeborenen sein erstes Rapid-Spiel geschaut. Dieser Sieg bedeutet mir wirklich sooo viel, möge es der Anfang von vielen, vielen schönen grün-weißen Erlebnissen für meinen Sohn sein! Wir haben zwar beide die Hose voll (1x Pampers), aber Sieg ist Sieg!“

Starostyak: „Aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg, wie auch praktisch jede relevante Statistik unterstreicht. Die Partie muss nach 30 Minuten vorbei sein, stattdessen machen wir uns zum x-ten Male mit unkonzentrierten Abschlüssen das Leben schwer. Dass der vollkommen irre Jäger abseits von einer Kompensationsentscheidung absolut alles für Hartberg pfeift, macht die Sache nicht einfacher – trotzdem darf der Abfall wie in Hälfte 2 so nicht passieren. Nach dem Wechsel Kaygin für Grgic wurden wir dann wieder stabiler, und auch wenn das 2:1 glücklich war, geht das über 90 Minuten in Ordnung. Die Leistungsträger in der Innenverteidigung und im Zentrum haben heute eher ausgelassen, von daher schätze ich den Dreier noch höher ein. Solange wir vorne aber nicht effizienter werden, muss man jede Partie zittern.“

Zuckerhut: „Gute 35 Minuten, danach war das ganz schwach und Hartberg hat uns das Siegestor geschenkt. Mit der insgesamt schwächsten Heimleistung der Saison dennoch gewonnen.“

Birdy90: „Mühsam ist, dass wir es nicht schaffen, einen gewissen Spielfluss aufrechtzuhalten. Wir sind besser als Hartberg und das haben wir auch gezeigt. Aber dann werden wir nervös, wenn der Gegner sich ein bisschen auf uns einstellt, und schon wird’s ein Kampfspiel. Schön ist, dass wir solche Spiele trotzdem gewinnen können. So wird man Meister.“

Silva: „Rapid war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft mit mehr und besseren Chancen. Da können auch schwache 45 Minuten in der zweiten Hälfte von Rapid nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis zum Ausgleich Hartberg im Minutenakt Chancen zugelassen hat. Rein statistisch war Rapid dem dritten Tor näher als Hartberg dem zweiten. Da fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass eine scheinbare Ausgeglichenheit bzgl. Dominanz über die Zeitlinie betrachtet für ein verdientes Unentschieden reicht. Dass Hartberg mit Jäger bis auf den Elfmeter am Ende sehr gut gefahren ist, kann man wohl auch ohne grüne Brille behaupten. Das Foul vor dem 1:0 wird sicher nicht immer gepfiffen, Avdijaj hat mehr mit dem Schiri geredet als unser Kapitän, Diarra hätte wohl vor seinem Fehler schon duschen gehen können und Demir hat da auch eigentlich für zwei Gelb-Aktionen nur eine Gelbe bekommen.“

The Wizzard: „Mutig fand ich die heutigen Wechsel. Drei nominelle Stürmer und Kaygin statt Grgic in einer Phase, in der wir gehörig geschwommen sind. Kaygin hat es meiner Meinung nach in Ordnung gemacht, Bischof mit dem Siegestreffer natürlich top.“

