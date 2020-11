Rapid-Fans: „Starker Auftritt trotz schwacher Chancenauswertung“

Der SK Rapid gewann nach dem schwachen Auftritt im Europacup gegen Molde das Meisterschaftsspiel gegen Altach mit 3:1 und zeigte dabei eine durchaus souveräne...

Der SK Rapid gewann nach dem schwachen Auftritt im Europacup gegen Molde das Meisterschaftsspiel gegen Altach mit 3:1 und zeigte dabei eine durchaus souveräne Leistung, bei der man nur die mangelnde Chancenauswertung kritisieren kann. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österrreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zuckerhut: „Mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Spiel hätte man mit vier bis sechs Toren Unterschied gewinnen müssen.“

Hibenosa: „Schön, dass man sich rehabilitiert hat und die Leistung in der Liga erbracht hat, alles in allem ein verdienter Sieg auch wenn mir die letzten 15 Minuten nicht gefallen haben, da hätt ich’s gern sauberer runtergespielt gehabt. Genießen wir die Zeit, ich kann mich nicht erinnern wann wir zuletzt so stark und souverän in der Liga aufgetreten sind (16 Punkte aus 6 spielen bitte!), auch wenn wir heuer sicher eine angenehme Auslosung haben.“

Ernesto: „Starker Auftritt von Rapid mit recht schwacher Chancenverwertung. Altach heute zu schwach um uns irgendwie zu gefährden, umso mehr ärgert dann doch der Gegentreffer, der unnötig war. Aber egal, das Pflichtprogramm wurde erfüllt. Bin sehr zufrieden.“

Fox Mulder: „Verdienter, nie gefährdeter Sieg gegen schwache Altacher. Hoffe die Vorarlberger kommen bis nächste Woche wieder in die Spur.“

Zidane85: „Ungefährdeterer Sieg gegen Altach. Was will man mehr. Früher haben wir uns regelmäßig nach EC-Spielen angeschüttet!“

valery: „Absolut verdienter Sieg, schön dass Knasmüllner und Kitagawa getroffen haben, Ritzmaier ist der Transfer der Saison, es schaut gut aus für uns.“

Ipoua #24: „Bin zufrieden – von müder Vorstellung keine Spur. Chancenverwertung kann man ankreiden, aber man hat trotzdem recht deutlich gewonnen und 90 Minuten das Spiel dominiert. Freu mich wieder für Koya, der obwohl er viel liegengelassen hat, nicht aufgab und sich belohnen durfte. Und dann war da noch als Highlight das Zaubertor von Ritzerinho – ich bin entzückt.“

ImmerWiederRapidWien: „80 Minuten eine Toppartie, der Gegner bis dahin kaum im Spiel und mit nur einem Abschluss (sie so schwach, oder wir so stark? Ich glaube beides). Mit ordentlicher Chancenverwertung wäre diese Partie schon zur Halbzeit gegessen gewesen.“

schimli: „Wichtig war nach der Partie am Donnerstag der Sieg heute. 90 Minuten lang war der Dreier eigentlich nie in Gefahr, das und die Anzahl der herausgespielten Chancen heute ist sehr positiv. Negativ: die Partie müsste man eigentlich 5:0 bis 6:0 gewinnen.“

grubi87: „Klarer Sieg nach einem katastrophalen EC-Auswärtsspiel, zeitgleich etwas schonen können. Was will man mehr? Wichtiger Sieg, nachdem nächste Woche ohnehin die erste Liganiederlage wartet, hoffe davor endlich drei Punkte in der Europa League.“

wynton: „Insgesamt muss ich schon sagen und das fällt mir, als jemandem der jetzt nicht absolut jede Minute von Rapid sieht (aber viele), vielleicht noch mehr auf, es ist schon durchaus beeindruckend wie weit man gekommen ist seit Kühbauer übernommen hat. Noch nicht so lange her, da musste man sich gegen Altach nicht nur über die Chancenverwertung und einen späten Ehrentreffer des Gegners aufregen. Fast nur noch jammern auf sehr hohem Niveau ist hier möglich. Die Mannschaft spielt mehr als ansehnlich, dominiert fast jeden Gegner, jeder einzelne Spieler funktioniert in seiner Rolle und die individuelle Entwicklung der Spieler, z.B. auch die vom gern geschimpften Arase, ist absolut positiv. Abgänge wichtiger Spieler wurden im Kollektiv gut aufgefangen und für mich hat Kara eine Extra-Erwähnung verdient. Das ist absolute Klasse was der da jetzt spielt, da hat man auch ein gutes Auge bewiesen.“

schleicha: „Schöner Sieg und nie in Gefahr. Genauso sollte das laufen nach dem Europacup. In der Liga somit ein herausragender Saisonstart bis hierhin. Was wir vorne liegen lassen ist zwar schon fahrlässig – aber ist am Ende des Spiels zweitrangig, wenn du mit zwei Toren Vorsprung gewinnst. In engeren Spielen wäre es wohl besser effizienter zu sein. Knasmüllner mit einem sehr starken Auftritt und in den ersten 60 Minuten bei fast jeder gefährlichen Szene involviert. Ansonsten bin ich auch von Ullmanns Speed und Laufpensum fasziniert. Der spielt eigentlich jedes Match durch und ist trotzdem topfit. Das ist beeindruckend.“

