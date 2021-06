Rapid-Fans: „Trainingszentrum ist ein Meilenstein für den Verein“

Der SK Rapid präsentierte gestern das neue Trainingszentrum, das zur Freude der Fans nach den „Körner-Buam“ benannt wird und zu einem Großteil von Michael...

Der SK Rapid präsentierte gestern das neue Trainingszentrum, das zur Freude der Fans nach den „Körner-Buam“ benannt wird und zu einem Großteil von Michael Tojners VARTA AG gesponsert wird. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Präsentation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Tojner sehr sympathisch muss man sagen. Freut mich, dass es geklappt ihn hier als Partner zu gewinnen. Spricht auch sehr für ihn, dass er das ok für den Namen Körner-Trainingszentrum gegeben hat. Auch wenn es natürlich schade ist, dass das Trainingszentrum nicht in Hütteldorf zu realisieren ist, freut es mich umso mehr, dass es zumindest im Prater gebaut wird, zu dem wir eine hohe historische Bindung haben und auch ohne Spiele im Happel-Stadion, nun weiterhin haben werden. Dazu noch der Name, finde ich unglaublich toll in Zeiten wie diesen, dass auch hier die Tradition hochgehalten wird. Zeigt einmal mehr, dass wir sehr gute Partner haben.“

bfmv19: „Ich bin auch sehr froh, dass das Trainingszentrum jetzt wie es aussieht komplett fix ist, es ist für unseren Verein ein Meilenstein und wird uns für die Zukunft wahrscheinlich Einnahmen und Ansehen generieren, wenn wir den auch die Talente dafür bekommen. Zu dem wie oder wer es finanziert kann man sowieso nichts genaues sagen, ich denke schon, dass die Rapid-Verantwortlichen sich rechtlich beraten haben lassen und ich denke echt, dass Tojner das aus Liebe zum Verein macht und aufgrund seines Sponsorings wird er in Zukunft sicher auch was davon haben. Solange er an den verkauften Talenten nicht mitschneidet ist alles gut.“

Tribal: „Eigentlich unglaublich was wir da für eine Möglichkeit bekommen. Bis wann hätten wir selber 10+ Mille einfach so freistellen können? Wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf bis sechs Jahren, vor allem dank Corona.“

Tommyboy: „Der Bau des Trainingszentrum ist das eine, aber die laufenden Kosten und die Qualität dieses Trainingszentrums inklusive Trainer, Einrichtung etc. das andere. Stand jetzt darf man sich natürlich auch mal freuen, aber in Wahrheit hat man damit mal Schwächen ausgemerzt/aufgeholt die schon sehr lange da waren. Langfristig darf man nicht bequem werden und selbstzufrieden, sondern muss weiter nach Verbesserung streben, vor allem wenn man wirklich mal Salzburg fordern will.“

Glaukom2: „Für mich ist es ein Tag der Freude. Ich bin froh, dass dieser Gönner Rapid zumindest in den nächsten zehn Jahren finanziell unterstützen wird. Da geht es um Geld, das der Verein sonst so nicht aufbringen könnte. Aus meiner Sicht ein sehr guter Deal. Vielleicht kommt ja noch mehr.“

Schwemmlandla3: „Bin sehr happy mit VARTA. Tojner ist eben ein echter Grüner. Schön, dass in Zeiten wie diesen jemand sogar mehr in den Verein pumpt und damit ein bisschen was kompensiert von dem was verloren geht. Noch besser, wenn es an den Nachwuchs geht!“

Jackson: „Auch wenn ich froh bin, dass Tojner das Trainingszentrum mitfinanziert, muss man weiter skeptisch bleiben wenn ich lese „das ist erst der Anfang“. Dass man Geld bekommt und plötzlich jemandem zujubelt, das geht ja schnell – siehe Wacker, bei der Austria sogar bevor sie was bekommen haben. Ich werde immer wachsam sein, wenn Privatpersonen Rapid Geld „schenken“, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Bedingungen gibt, sehr hoch ist.“

Gunner: „Simma froh, dass sich Tojner trotz aller Angriffe damals ihm gegenüber ganz professionell auch mit der anderen Partie an einen Tisch gesetzt hat und man für Rapid was offensichtlich Leiwandes rausholen konnte. Und lassen wir das Thema Wahlkampf vielleicht lieber ruhen, auch wenn ich auch bei weitem nicht alles so rosig sehe wie manche hier.“

hariano: „Ja endlich, nur mit der eigenen Ausbildung von Talenten kann man irgendwann wieder in die Nähe der Salzburger kommen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Präsentation des neuen Trainingszentrums des SK Rapid.

