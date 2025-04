Rapid-Fans: „Um jeden einzelnen Punkt kämpfen“

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf den SK Sturm Graz. Nach der klaren Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg stehen die Grün-Weißen schon etwas...

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf den SK Sturm Graz. Nach der klaren Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg stehen die Grün-Weißen schon etwas unter Druck und sollten punkten, wenn sie den Anschluss nach vorne nicht komplett verlieren wollen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Patrax Jesus: „Gefühlt sind die Spiele, wo man mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, meistens relativ positiv ausgefallen und trotz der desaströsen Offensivleistung wundere ich mich trotzdem über meine Vorfreude.“

Da Oide Bimbo: „Das Gute ist: Mit uns rechnet keiner mehr, nicht mal wir selber. Der Druck ist weg, beste Voraussetzung, wieder ein paar Zuckerlpartien zu liefern. Mit dem Titel haben wir nichts mehr zu tun, außer dass wir genüsslich unsere Gunst, also die Punkte, unter dem Mitbewerb verteilen oder behalten können. Ich schlage vor, ab jetzt alle Heimspiele zu gewinnen, inkl. Europacup. Auswärts gegen Graz, Not gegen Elend, sieht es nach einem Punkt aus.“

hyks: „Ein erfolgreiches Ergebnis von Graz aus mitnehmen wäre für die kommenden Aufgaben in Schweden sowie im Heimderby wichtig für die Moral. Gegen die Grazer sind wir bis dato noch ungeschlagen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Prinzipiell wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden, aber aufgrund der Tabellenkonstellation müssen wir fast schon gewinnen. Die Grazer wiederum brauchen auch die drei Punkte, um nicht den Anschluss an oben zu verlieren. Daher rechne ich eher mit einer Punkteteilung. Ich erwarte nicht viel. Auswärts in Graz ist es sicherlich nicht einfach. Ich erwarte aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Salzburg-Spiel. Noch so eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Salzburg, dann wird es ungemütlich für Klauß.“

Phisch1981: „2:0 Auswärtssieg. Wird ein gutes, rassiges Flutlichtmatch werden, Sturm mehr Ballbesitz haben, unsere Jungs leidenschaftlich verteidigen und zwei Mal in der Rapid-Viertelstunde perfekt kontern.“

orßit: „Unser einziger Auswärtssieg war am 6.10.2024 gegen Altach. Selbst Altach und GAK haben mehr Auswärtssiege, wie sollen wir das gewinnen?“

b3n0$: „Nachdem direkt danach Djurgarden und das Heimderby warten, ist es erstmal wichtig, ohne Verletzungen und/oder (Derby-)Sperren aus Graz zurückzukommen. Leben könnte ich diesmal mit jedem Ergebnis irgendwie. Gespannt bin ich nämlich, wie sich die Viola ohne ihre (spielerische) Lebensversicherung gegen den auswärtsstarken WAC präsentieren wird. Da könnte sogar ein Sieg für uns in Graz am Ende mitunter ohne ganz so üble Nachwirkungen bleiben.“

gloggi99: „Man sollte aus Graz schon was Zählbares mitnehmen, sonst wird es eine grausliche Meistergruppe für uns werden. Ich traue es unserer Mannschaft auch zu. Sturm ist ja auch nicht mehr die Sturm-Mannschaft unter Ilzer. Ich tippe auf ein spektakuläres 2:3 für Rapid trotz unserer finsteren Auswärtsbilanz.“

Tobal12345: „So, nachdem die letzten Meistergedanken verschwunden sind, geht’s drum, um jeden einzelnen Punkt zu kämpfen und es den anderen möglichst schwer zu machen, gegen uns zu punkten. Wie gegen RB Salzburg in Halbzeit eins, nur ruhiger und konzentrierter in der Offensive (da haben wir uns mit schlechten Annahmen und Fehlpässen um viele aussichtsreiche Situationen gebracht) und es wär nicht einmal so schlecht. Generell noch mehr Feuer, viele Spieler tragen unsere Farben wahrscheinlich nicht einmal mehr zehn Mal, befreit aufspielen, Verantwortung übernehmen und gut in Erinnerung bleiben.“

Crüehead: „Wieso hier von einigen so viel Optimismus ausgehen kann, kann ich auch mit viel Fantasie nicht nachvollziehen. Sturm auch nicht gut drauf? Okay, im Vergleich zu vorigem Jahr vielleicht, glaub, die haben dennoch um einige Erfolgserlebnisse mehr – die fehlen uns doch fast zur Gänze. Und wenn man sich Sonntag in Erinnerung ruft, habe ich auch meine Zweifel, ob es mit der sonst üblichen Einstellung gegen ‚Große‘ funktionieren könnte. Sorry, alles außer einer Niederlage wäre eine extreme Überraschung. Hoffe dennoch auf drei Punkte…“

Green_White Anfield Devil: „Wird wahrscheinlich die nächste Niederlage – Graz liegt uns ja schon länger nimmer – und mit unserem Glück auch noch bitterer, indem ein bis zwei Kicker fürs Derby gesperrt werden. Nur keine Verletzungen für Stockholm bitte! Da ich sichtlich mit wenig rechne, kann ich nur positiv überrascht werden und freue mich daher auf ein Freitagabend-Flutlichtaway gegen Sturm.“

