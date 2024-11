Rapid-Fans: „Und was, wenn wir trotzdem punkten?“

Der SK Rapid erkämpfte sich in Unterzahl ein 1:1-Unentschieden gegen den SK Sturm Graz. Nach einer roten Karte von Mamadou Sangaré verteidigten die Hütteldorfer...

Der SK Rapid erkämpfte sich in Unterzahl ein 1:1-Unentschieden gegen den SK Sturm Graz. Nach einer roten Karte von Mamadou Sangaré verteidigten die Hütteldorfer mit viel Leidenschaft, mussten aber dennoch in der 82. Minute einen Gegentreffer hinnehmen. Dion Beljo holte aber knapp vor Spielschluss einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn selbst. Am Ende traf Nikolaus Wurmbrand sogar noch die Stange. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Beljo gehört ein Extralob. Super gekämpft vor dem Elfmeter und eiskalt verwandelt. Schade, dass wir uns durch unnötige Aktionen oft selbst schaden. Am Ende hatten die Grazer sogar noch Glück. Und jetzt volle Konzentration auf das Spiel in Moldawien.“

Lichtgestalt: „Erkämpft, erbissen, erlaufen. Verdienter Punkt, Sturm hatte kaum was anzubieten offensiv. Men of the Match: Beljo, Cvetkovic.“

Starostyak: „Fühlt sich wie ein Sieg an. Wie es Aiwu geschafft hat, am Platz zu bleiben, weiß nur Altmann. Schade, dass der von Wurmbrand am Ende nicht drin war, das wäre legendär gewesen. Insgesamt: ein verdienter Punkt, da Sturm keine wirklich zwingenden Chancen hatte und wie so oft die einzig relevante Situation trotz Überzahl in ein Tor umgemünzt hat. Bitte gegen Klagenfurt nachlegen, für die Moral war das nach Mittwoch extrem wichtig.“

Schimli: „Nach dem Spielverlauf ein moralischer Sieg, der fast noch zu einem tatsächlichen Sieg geworden wäre.“

Irgendeiner: „Wir hatten mehr xG als Sturm. Sagt auch was aus, wie gut wir die an sich auch im Griff hatten.“

LVT1993: „Bombenspiel. Mit Sangaré gewinnen wir das problemlos. Danke an die Jungs für den Kampf!“

dermax: „Unheimlich stolz auf die Mannschaft! Selbst nach der Roten hat Sturm gegen zehn Spieler nicht meisterlich ausgesehen. Am Ende noch einen Punkt erkämpft. Moralischer Sieg, der hoffentlich die Stimmung wieder heben wird!“

Rene1987: „Extrem wichtig für die Moral dieser Punkt auswärts gegen den Tabellenführer.“

Ernesto: „Gekämpft, gebissen, eine sehr gute erste Halbzeit. Leider eine klare rote Karte, die uns sehr geschadet hat, und danach haben wir nichts mehr unternommen, obwohl heute durchaus auch in Unterzahl mehr drinnen war. Aber dann knapp vor Ende doch noch zugeschlagen und den wichtigen Punkt gesichert. Für uns ist das Ergebnis angesichts des Spielverlaufs sicher besser als für Sturm.“

Schwemmlandla3: „Das, ja genau, das ist Rapid. Unsere Rapid, meine Rapid, wie ich sie lieben gelernt habe und liebe. Und wenn man noch so am Boden ist, nie aufgeben. Danke, Burschen, danke, Trainerteam.“

Cosa_Nostra: „Nichts gesehen, aber nach der roten Karte scheinbar Kampfgeist bewiesen. Punkt natürlich sehr fein für uns. Sturm ist keine Übermannschaft. Auch wenn mit dem Stangenschuss drei Punkte möglich gewesen wären, sollte man demütig bleiben und kann aus dem Ergebnis viel Kraft und Motivationsschübe für die nächsten Partien mitnehmen.“

Boidi: „Richtig gut verteidigt. Zu elft gewinnen wir das fix. Extralob an Beljo, hinten immer ausgeholfen und verteidigt, vorne für keinen Ball zu schade und dann beim Elfer eiskalt. Richtig geiler Typ.“

derfalke35: „Gemischtes Gefühl, wenn der reingeht und nicht an die Stange, wär’s noch ein Traumtag geworden. Also ich lobe selten explizit einen Spieler so, aber Beljo war heute einfach nur unglaublich gut, kämpferisch top und eiskalt vom Punkt. Danke!“

schleicha: „So enttäuschend ich uns bis zur Roten fand, umso besser waren wir danach. Das war ein Team. Da haben alle voll fokussiert an einem Strang gezogen. War ich vor dem Spiel mit dem X zufrieden, ist dieser Verlauf genial.“

hyks: „Was für ein Fight und das mit einem Mann weniger! Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs! Wenn der Kullerball von Wurmbrand auch noch reingeht, dann wären alle Dämme gebrochen! Was für eine Schlussphase!“

Da Oide Bimbo: „Sehr geil, das ist Rapid 2024! Einer weniger, na und? Und was, wenn wir trotzdem punkten. Allerdings meinen demolierten Gummibaum bei der Wurmi-Stange muss ich abschreiben.“

