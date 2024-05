Rapid-Fans: „Versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Saison“

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 und fixierte mit diesen drei Punkten den vierten Platz. Das bedeutet, dass...

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 und fixierte mit diesen drei Punkten den vierten Platz. Das bedeutet, dass die Grün-Weißen in der kommenden Saison in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League einsteigen werden. Wie wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Keine wirklich gute Leistung, aber Hauptsache drei Punkte. Grüll wird uns so fehlen. Was für ein feiner Kicker. Immerhin fix Vierter.“

LaDainian: „Versöhnlicher Erfolg in einer durchwachsenen Saison. Europapokal, Europapokal, Europapokaaal, Europapokaaaaaaal!“

_UndertakeR_: „Saison-Mindestziel eingetütet, bravo.“

Rapid_Wien: „Bin ich froh, dass wir das heute drüber gebracht haben. Die Kadersituation mit verletzten und nicht 100%ig fitten Spielern ist schon wirklich arg. Mit dieser Situation sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen zu holen ist top!“

dingo: „Mit einem blauen Auge die Saison beendet.“

flonaldinho10: „Schön war es nicht, aber das kann man aktuell nicht von uns erwarten. Burgstaller, Grgic, Seidl waren sichtlich am Zahnfleisch unterwegs und haben sich jeden Sprint drei Mal überlegen müssen. Somit hat man Klagenfurt das Spiel überlassen (müssen) und ökonomisch Nadelstiche gesetzt. Und im Endeffekt hat es zwar optisch so ausgeschaut, als wäre Klagenfurt am Drücker gewesen aber bis auf Weitschüsse hat man eigentlich nix wirklich Gefährliches zugelassen.“

Hugo_Maradona: „Vierter Platz verdient geholt. Es wäre mehr drinnen gewesen, aber ich bin jetzt mal doch richtig froh.“

Da Oide Bimbo: „Wir kriechen am Zahnfleisch ins Ziel auf Platz 4, toll gekämpft, schwach gespielt, aber Hauptsache diese Saison ist erledigt. Unser Kader ist arg zerlegt, viele Verletzte, viele mit angeschlagener Gesundheit. Ein Kader für Bundesliga, Europa League und Cup muss größer und besser sein. Unsere Jungen haben sich gut geschlagen, aber sie kamen wie beispielsweise Vincze, Zivkovic oder Dursun nur als Kaderauffüllung ins Team. Die Jugendförderung schön und gut, aber für die Situation von Verletzungen müssen noch ein paar Kapazunder her. Freue mich jetzt auf ein entspanntes und erfreuliches Saisonabschlussspiel nächste Woche und dann auf eine tolle Transferzeit.“

Ernesto: „Mayulu ist ein unglaublich guter Fußballer. Sein Tor war heute die Entscheidung und ich freue mich schon auf die nächste Saison wenn er Einser-Stürmer wird.“

Gargamel_1899: „Wichtig, wichtig, wichtig! War kein Augenschmaus heute, danach fragt aber morgen schon keiner mehr. 4. Platz fixiert und jetzt Kader aufbessern, Bomben-Vorbereitung hinlegen und in Europa aufzeigen und wertvolle Millionen einspielen!“

Phil96: „Hundskick, aber gewonnen! Platz 4 fixiert, damit kann man die Saison zumindest halbwegs versöhnlich beenden!“

Wuifal: „Zwei Siege hintereinander im Meister-Play-Off. Zu Null. Fixer 4. Platz! Hätte ich nach der Sturm-Trilogie blind unterschrieben. Freue mich auf die neue Saison und bin auf den Kader sehr gespannt.“

Hugo_Maradona: „Die letzten Minuten waren wild, aber Platz 4 ist fix. Das ist nicht großartig, aber mit all den Wirren der letzten Wochen durchaus versöhnlich.“

Pivarnik: „Super wichtiger Sieg, super wichtiges Tor. Mit so einer Leistung fliegt man allerdings wieder gegen Vaduz raus. Aber ok. Es kann nur besser werden.“

Schleicha: „Geil, danke Burschen! Die Saison hatte viele Tiefs aber auch einige sehr schöne Momente. Der Weg ist durchaus noch weit aber es sind gewisse Dinge vorhanden auf denen man aufbauen kann. Jetzt freue ich mich auf das Hartberg-Match zum Saisonausklang. Alle schonen die angeschlagen sind und dann ab in die Sommerpause.“

b3n0$: „Diesen 1:0-Sieg in Klagenfurt hätte ich lieber am Staatsfeiertag als am Muttertag erlebt. Egal, wir sind – Sterndl sei Dank – Vierter und spielen EL-Quali.“

Zuckerhut: „Platz 4 mit solider Leistung. Gott sei Dank kein Endspiel gegen Hartberg.“

Pivarnik: „Wenn man ehrlich ist, ist Platz vier auch leistungsgerecht. Hartberg ist nicht schlecht. Salzburg, Sturm und LASK leider etwas besser. Ewig schade ums Cupfinale, mit der Führung wäre mehr drinnen gewesen.“

Smokey39: „Das Tor von Mayulu war Weltklasse. Die Umstellung zur Pause unbedingt notwendig und im Endeffekt der „game changer“. Das Mindestziel erreicht, nächste Woche befreit mit noch mehr Jungen wird schön.“

