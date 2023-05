Rapid-Fans: „Viele Punkte holen wir nicht mehr“

Der SK Rapid trifft nach dem verlorenen Cup-Finale heute auf RB Salzburg. Gegen den Serienmeister zeigten die Hütteldorfer einige Tage vor dem Showdown gegen...

Der SK Rapid trifft nach dem verlorenen Cup-Finale heute auf RB Salzburg. Gegen den Serienmeister zeigten die Hütteldorfer einige Tage vor dem Showdown gegen die Grazer eine starke Leistung und holten einen verdienten Punkt. Wird die Mannschaft von Trainer Barisic das verlorene Endspiel verkraften und kann man die Jaissle-Elf wieder fordern? Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hütteldorfer94: „The same procedure as every week bei Rapid: hoffen auf das Beste, aber nix erwarten. Dann wird man entweder positiv überrascht oder zumindest nicht enttäuscht.“

Greenspan: „Wer da etwas erwartet, dem ist nicht mehr zu helfen. Rapid stehend k.o., die Bullen spielen um den Titel.“

Djfun78: „Nicht untergehen, kann mir persönlich keinen Punktegewinn vorstellen.“

Woody: „Wahnsinn, wie wenig mich das Spiel interessiert. Hoffe im Verein kann man hier schneller das Cup-Spiel verdauen, als ich das kann. Tu mir echt schwer im Moment nicht alles negativ zu sehen. Daher erspare ich euch meine Meinung zum Spiel.“

gw1100: „Eigentlich ist mir die Partie und die Saison schon dermaßen egal, Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen wenn wir noch schlagen sollen außer Klagenfurt eventuell. Insofern lass ich mich überraschen wie sie nach der Finalniederlage agieren und jo, schau mer mal was kommt.“

Dooku: „Ich verstehe nicht warum hier alle so tun als wäre diese Niederlage im Cup so eine Überraschung gewesen. Jetzt kommt RB und da heißt es Punkte machen und aufhören mit dieser Suderei.“

schleicha: „Ich sehe uns da recht chancenlos – RB wird sich meiner Meinung nach nicht nochmal die Blöße geben (kommen ja auch einige verletzte Spieler zurück). Die haben das OPO ziemlich verkackt bis jetzt und werden das nun glaube ich mit Anstand fertig spielen bis sie Meister sind. Mein Tipp ist ein recht humorloses 3:0 bei dem wir „eh ok“ spielen aber am Ende auch verdient in dieser Höhe verlieren. Unsere Mannschaft muss die Saison gegen die beiden Austrias retten – das müssen zwei Siege sein, dann sollte sich der vierte Platz ausgehen. Mehr als Schadensbegrenzung ist eh nimmer möglich. Glücklich macht der vierte Platz eh auch niemanden – zumindest mich nicht. Persönlich würde ich schon Richtung nächste Saison planen und entsprechend schauen ob da noch einer der Jungen das Zeug hat (Wydra, Bajlicz z.B).“

mmarkhar: „Puh… das wird ein ganz schwieriges Spiel. Nach so einer extremen Enttäuschung wieder die nötige Spannung aufzubauen ist sicher nicht einfach. Profi hin oder her. 2019 haben wir das verlorene Cup-Finale einigermaßen gut weggesteckt und die nächsten beiden Spiele gewonnen. Aber was bedeutet das schon? Es waren andere Gegner und ein anderer Kader. Ich glaub diesmal sitzt der Stachel tiefer. Ich hoffe, dass diese Mannschaft dagegenhalten kann. Ein Punkt oder drei Punkte wären sehr wichtig.“

Wolti: „Die Chancen hier etwas mitzunehmen sehe ich sehr wohl intakt. Ich übe mich in „Zweckoptimismus“ – vorausgesagte Niederlagen treten selten ein und irgendwann kommen auch wir aus der „Scheißgasse“ raus. Es klingt vielleicht komisch aber ich bin überzeugt, dass es fürs Gehirn einfach besser ist nach so einer Niederlage nicht als Favorit zu starten. Es rechnet nahezu niemand mit einem Punktgewinn aber hoffentlich tut es die Mannschaft!“

Irgendeiner: „Auch wenn wir vermutlich verlieren werden, zumindest eine ordentliche Leistung und ein Aufbäumen will ich sehen. Wir holen unsere Punkte noch gegen Austria, Klagenfurt und (mindestens) einen Bonuspunkt gegen den LASK, für den gehts in Hütteldorf um nichts mehr.“

LiamG: „Scheiß auf Sturm. Es geht um unseren EC-Platz. Ein Punkt (gerne auch mehr) in Klessheim könnte viel wert sein am Ende. Dass auch gegen die was geht hat man letzte Woche gesehen.“

Phisch1981: „Ich befürchte unser Kartenhaus stürzt jetzt ein… die Mannschaft hat sich von Vaduz weg recht gut entwickelt, aber am Ende ist es eine schlechte Mannschaft mit vielen Baustellen, vor allem mentalen Defiziten. Ich glaube viele Punkte holen wir nicht mehr. Der Kader muss jetzt ausgemistet werden und richtige Verstärkungen geholt werden. Keine Alibi Transfers, dann lieber aus Rapid 2 hochziehen.“

