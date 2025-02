Rapid-Fans: „Vielleicht hat es diese Tiefschläge gebraucht“

Der SK Rapid will nach den Niederlagen gegen den Wolfsberger AC und die Wiener Austria nun endlich die ersten Punkte einfahren. Glauben die Fans...

Der SK Rapid will nach den Niederlagen gegen den Wolfsberger AC und die Wiener Austria nun endlich die ersten Punkte einfahren. Glauben die Fans an einen Auswärtssieg beim LASK? Wir fassen die interessantesten Kommentare für euch zusammen, die wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, stammen.

Hiasl99: „Zwei Mannschaften in Unform. Dazu bei uns noch zwei Schlüsselspieler gesperrt. Wird eine harte Nuss, es geht für beide um viel.“

Gargamel_1899: „Der LASK wird unser Kickstarter. Das wird gewonnen und danach werden wir wieder gefestigter. Ich habe starkes Vertrauen in die Burschen. Kann nicht sagen, ob’s einfach Zweckoptimismus ist, aber für mich liegt’s in der Luft – mit der linken Öffnung meines Riechkolbens kann ich die Punkte schon riechen. Mal schauen, ob bis Sonntag die andere auch die Witterung aufnimmt.“

Ernesto: „Sechs Punkte bisher in der Rückrunde, drei weniger als der LASK. Auswärts ist unsere Bilanz auch furchtbar. Ich habe da gar kein gutes Gefühl für das Spiel.“

schleicha: „Die Mannschaft muss jetzt das Rundherum ausblenden und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Zusammenwachsen und gemeinsam nach vorne gehen. Ich versuche es mal positiv zu sehen. Vielleicht hat es diese Tiefschläge gebraucht. Eventuell hat man intern geglaubt, ‚es geht von alleine‘ oder mit 95 %, weil wir ‚so einen starken Kader‘ haben, und hat sich unbewusst ein wenig zu viel ausgeruht. Man hat jetzt noch vier Spiele vor der Punkteteilung, wo man sich reinarbeiten kann bzw. muss. Die Spieler haben Klauß angeblich gern? Dann müssen sie jetzt auch für ihn zeigen, dass sie mehr können. Ein dreckiger Sieg bringt genauso viele Punkte wie eine Machtdemonstration. Von daher ist mir völlig egal, WIE wir in Linz gewinnen kommendes Wochenende. Man hat danach noch drei vermeintlich ‚leichtere‘ Gegner, wo man sich dann weiter hineinarbeiten kann. Genau so hat auch die Austria ihre Serie gestartet, nur traue ich uns zu, spielerisch deutlich stärker zu werden – und dann wird man im oberen Playoff sehen, was noch möglich ist. Wenn wir schon selber kein Wort mitreden, erwarte ich mir, dass wir zumindest einen violetten Meister verhindern.“

damich: „Wird spannend, wie Kara in der Startelf funktioniert. Dazu gibt es sonst einige Möglichkeiten: Wurmbrand oder Jannson neben Kara, im Mittelfeld Seidl & Schaub oder Seidl & Jannson oder wieder Schaub und Jannson. Ist Radulovic einsatzberechtigt? Er wäre eine zusätzliche Option. Wie spielt Oswald neben Grgic oder ändert man das System, vertraut Grgic als einzigen Sechser und Abräumer und spielt offensiv mit Jannson-Seidl-Schaub und dem Sturmduo Kara-Wurmbrand? Wenn man so spielt, könnte man auch Oswald statt Bolla spielen lassen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, auch Schöller statt Bolla wäre womöglich eine Möglichkeit. Die Sperren von Beljo und Sangaré sind jetzt nicht wirklich toll, dadurch sind wir aber schon um einiges unberechenbarer, was sicher kein Nachteil ist. Denn Rapid war vor allem zu Beginn der Saison gut, weil man das System, wie man spielt, neu gedacht hat. Mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, wo sich die Gegner darauf wirklich gut einstellen – und anscheinend sind wir eben doch nicht so gut, dass wir einfach unser Spiel durchziehen können und damit die Gegner schlagen.“

tomstig: „Spannend wird die Aufstellung. Die letzten paar Minuten im Derby waren ein Vielfaches anregender als die 170–180 Minuten davor. Kara statt Beljo ist klar, gerne Oswald statt Mama, Børkeeiet scheint mir unwahrscheinlicher. Auer ist extrem verunsichert, eigentlich sollte man ihm eine Pause geben. Das Bonmotscherl mit ‚Spieler braucht Spiele, um sich selbst herauszuholen‘ gehört ins Phrasenschwein. Der soll sehen, dass hinter ihm wer ist, der ihm einerseits Druck macht, andererseits das Gefühl gibt, dass nicht alles auf seinen Schultern lastet. Wirkt beides befreiend.“

Boidi: „Jetzt haben wir eine Schnittpartie. Bei einem Sieg ist das obere Playoff abgesichert, bei einer Niederlage beginnt das große Zittern. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Robert Klauß die Mannschaft gerade für solche Partien erreicht.“

baeckerbua: „Also meine Gefühlslage befindet sich irgendwo zwischen einem Unentschieden, welches die Situation eigentlich noch weiter verschlimmert, und einer haushohen Abfuhr. Dem Team traue ich mittlerweile keinen Meter mehr weit, sobald es einen Rückschlag hinnehmen muss … Eigentlich unfassbar erschreckend, wie man mit diesem, für unsere Verhältnisse fantastischen, Spielermaterial so gar nichts rausholt.“

miffy23: „Wir haben sechs Punkte Polster. Danach drei Spiele gegen Hartberg, Altach und GAK, davon zwei zu Hause. Wenn wir da keine drei Siege holen, haben wir auch berechtigt nichts zu suchen im oberen Playoff. Aber Ziel muss natürlich sein, hier endlich wieder einen Dreier einzufahren.“

