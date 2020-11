Rapid-Fans: „Völlig verdient einen Punkt mitgenommen“

Der SK Rapid ist nach der siebten Runde der österreichischen Bundesliga noch immer ohne Niederlage, denn die Hütteldorfer erkämpften sich gegen den Serienmeister ein...

Der SK Rapid ist nach der siebten Runde der österreichischen Bundesliga noch immer ohne Niederlage, denn die Hütteldorfer erkämpften sich gegen den Serienmeister ein 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Zwei Tage weniger Regeneration, bei weitem nicht so eine Kaderbreite wie Red Bull, vier verletzte Spieler, 0:1-Rückstand und trotzdem keine Niederlage gegen Red Bull. Sieben Spiele ohne Niederlage, Salzburg den ersten Punktverlust zugefügt und als Tabellenzweiter geht es jetzt in die Länderspielpause.“

pironi: „Ercan Kara – den Typen muss man einfach lieben. Ein Wahnsinn, wie er um jeden Ball kämpft und nie aufgibt. Der verkörpert Rapid wie kein anderer. Und die Technik von Demir. Die Bullen sind heuer schlagbar. Definitiv.“

flanders: „Unfassbar starke 20 Minuten von uns. Verdient den Ausgleich gemacht. Bin stolz auf diese Mannschaft heute.“

sulza: „Ordentliches Resultat dank starker zweiter Hälfte. Man hat aber – wie auch international – gesehen, dass wir einfach zu brav spielen. Salzburg agiert da ganz anders. Viele kleine Fouls, jeder Angriff wird sofort gestoppt, kein Fairplay. Bezeichnend dafür war die Phase nach der Ljubicic-Verletzung, als der Ball einfach nicht hinausgespielt wurde. Zumindest gegen Salzburg muss die Devise ab sofort lauten möglichst schmutzig zu spielen. Wenn man aber bedenkt, dass heute Stojkovic und Fountas gefehlt haben, Kara und Demir eingewechselt wurden und Ljubicic verletzt ausgewechselt wurde, war das ein verdienter Punkt.“

Fox Mulder: „Und das mit einer quasi B-Elf. Mit voller Besetzung wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Bravo Burschen. Super gemacht. Alles Gute für unseren Kapitän. Come back stronger!“

Lichtgestalt: „Hochverdienter Punkt. Nie aufgegeben, trotz der Attacke von Junuzovic und Ljubicics Ausfall. Gekämpft, gelaufen, gebissen und ab Minute 60 – dank Kühbauers goldrichtigen Wechseln, mit dem unpackbaren Kara und dem unglaublichen Demir das Kommando übernommen und das Remis erzwungen. Danke, Rapid. Darauf kann man wirklich stolz sein.“

#17: „Ich freu mich für Knasi. Der wurde ja nach nicht mal vier Runden schon wieder von vielen abgeschrieben, nur weil er nicht so oft gespielt hat.“

scrflo: „Ab der 65. eine Wahnsinnsleistung. Das ist Rapid!! Mein spezielles Lob geht an Grahovac, den ich in der Pause wohl zurecht kritisiert hab. Was der aber dann abgeliefert hat war ein Wahnsinn und wohl einer seine besten Partien in unserer Dress. Und Demir gehört endlich in die Startelf, Vallci schläft heute bestimmt schlecht.“

valery: „Starke Leistung, völlig verdient einen Punkt mitgenommen, durchwegs starke Leistungen von fast allen Spielern.“

Silva: „Gute Leistung, eigentlich nur in der ersten Halbzeit ab der 20. Minute war man klar unterlegen, davor und danach war man sehr gut im Spiel. Am Ende sogar die bessere Mannschaft. Und das obwohl mit Fountas, Ritzmaier, Stojkovic und Petrovic vier Stammspieler gefehlt haben. Mit Dibon und Schobesberger sowieso zwei Klassespieler schon länger fehlen. Obwohl man gleich nach Wiederanpfiff den Kapitän wohl langfristig verloren hat und das sicher einer Mannschaft einen psychischen Knacks geben kann. Und man dann „nur“ mehr einen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ohne viel Erfahrung einwechseln hat können, der selber lange verletzt war.“

Ernesto: „Sehr gutes Spiel in den ersten 25 Minuten und dann in der zweiten Halbzeit ebenfalls sehr gut. Das X ist irgendwie glücklich, weil Salzburg dazwischen sehr, sehr viele Chancen hatte, aber ganz unverdient war es aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit auch nicht. Sehr bitter ist der Ausfall von Ljubicic. der wird uns lange fehlen – da rechne ich leider mit einem Bänderriss. Gartler heute im Tor fehlerfrei, damit wird er wohl länger im Tor bleiben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und Red Bull Salzburg.

