Rapid-Fans vor Altach: „Sind derzeit eine Wundertüte“

Rapid trifft heute auswärts auf Altach und möchte eine bessere Leistung hinlegen, als beim 1:2 in Famagusta. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans im...

Rapid trifft heute auswärts auf Altach und möchte eine bessere Leistung hinlegen, als beim 1:2 in Famagusta. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Phisch1981: „Ich denke das Spiel in Altach wird richtungsweisend, ob wir uns mit Sturm & LASK als Bullenjäger definieren oder ob wir zumindest den Herbst im Mittelfeld der Tabelle herumstolpern.“

Rapid-Fan: „Ich befürchte dass Canadi sein Team gut gegen uns einstellen wird. Die werden defensiv gut stehen und auf Konter lauern, und da können’s uns richtig weh tun. Bin gespannt wie wir das spielerisch lösen und hoffe auf einen Sieg.“

fausti: „Altach mit 12 gelben Karten in den bisherigen 3 Spielen, und grade gegen uns werden die wieder mehr als robust in die Zweikämpfe gehen. Kara, Grahovac und hoffentlich Stojkovic sollten da schon in die Startelf, damit wir auf der Ebene zumindest an manchen Positionen dagegenhalten können. Spielerisch wird’s aktuell wohl sowieso kein Leckerbissen, tippe trotzdem auf einen knappen 2:1-Sieg.“

Da Oide Bimbo: „Schlechtes Spiel, gutes Spiel, schlechtes Spiel, nach dem Gesetz der Serie wäre in Altach ein Sieg dran.“

gloggi99: „Gegen Altach sollte Minimum ein Punkt rausschauen. Gehe aber von einem knappen Sieg aus. Man konnte sich doch im Ländle die letzten beiden Tage sehr entspannt auf die Partie vorbereiten.“

Jonny Weissmüller: „Rapid ist eine Wundertüte, alles kann heute passieren. Mann kann zur Zeit keine Prognose abgeben, von einem klaren Sieg bis zum Debakel ist einfach alles möglich. Schade das mir der Glaube an die Mannschaft zur Zeit fehlt.“

Burschi: „Leckerbissen wird’s keiner heute. irgendwie nicht verlieren und nächste Woche hat das Trainerteam dann wieder mehr Auswahl an Spielern.“

RapidDevelopment: „Nachdem wir ja das Problem mit der Kreativität in der Mitte haben, würde ich mal ein simples 4-4-2 in Raute probieren.“

schleicha: „Was mir gut gefällt ist, dass auch Canadi ein wenig damit spekuliert, dass uns die Luft ausgeht. Das glaube ich nämlich persönlich überhaupt nicht. Seit Kühbauer da ist, haben wir uns in diesem Bereich massiv gesteigert und mir fällt auf die schnelle keine Partie ein wo uns die Luft ausging. Wichtig wird meiner Meinung nach heute, dass wir unsere Chancen ordentlich herausspielen und dann konsequent abschließen. Wir hatten ja gegen Famagusta auch in den ersten 15 Minuten die Chance das Match gleich auf unsere Seite zu lenken. Da müssen wir voll da sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt. In Sachen Aufstellung haben wir eh kaum eine Wahl. Es wird spielen wer fit ist.“

Lichtgestalt: „Ich hoffe, dass wir heute in Altach besser auftreten, das dürfte sich aber insbesondere ohne Stojkovic, der auf so vielen Ebenen so wichtig für uns geworden ist und mit der bekannten Lücke im zentralen Mittelfeld schwierig gestalten (zumal Altach nicht müde ist). Irgendjemand hat geschrieben, dass alle denkbaren Verläufe und Ausgänge im Bereich des Möglichen sind und das sehe ich auch so. Man weiß es derzeit echt nicht, dazu Spielverlauf, die völlig unsinnigen VAR-Geschichten und so weiter. Schön muss der Kick heute nicht werden, aber drei Punkte wären echt wichtig – zum einen hinsichtlich der Tabelle und zum anderen hinsichtlich des Selbstvertrauens für die Playoff-Partie.“

sulza: „Es würde mich tatsächlich wundern, wenn das heute ein energiegeladener, guter Auftirtt wird.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.