Rapid-Fans vor dem Derby: „Wir sind stärker, aber Austria nicht unterschätzen!“

Das Wiener Derby steht an! Rapid ist in der laufenden Saison zu Hause noch ungeschlagen und will nun auch gegen den Erzrivalen aus Wien-Favoriten bestehen. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem großen Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, zusammengesucht.

TomTom90: „So, es ist mal wieder Derbytime in Wien-West-Hütteldorf. Der Fluch wurde im Februar beendet, wir sind aktuell wieder eine Heimmacht und wenn diese Saison ihr Muster beibehält, wird es ein Heimsieg.“

Hiasl99: „Leichte Anspannung ist da. Ein Derbysieg würde die alles in allem doch positive Stimmung noch beflügeln.“

Ernesto: „Zuhause gegen die Austria werden wir gewinnen. Dafür sprechen die neue Heimstärke und dass uns die mitspielenden Gegner besser liegen.“

Crüehead: „3 Wochen ohne Match wird zu viel sein für die Austria. Das Derby werden wir hoffentlich ähnlich souverän packen, wie das letzte.“

sulza: „Wurmbrand muss meiner Meinung nach wieder starten. Wenn er gegen den WAC halbwegs Platz hatte, entstand daraus eigentlich fast immer Gefahr. Der ist so unglaublich dynamisch und schnell im Antritt, dass wahrscheinlich kein Verteidiger in unserer Liga ansatzweise mithalten kann.“

Lucifer: „Ohne Jansson sind wir zur Zeit eine Klasse schwächer, vor allem weil keiner so schnell hinter die Linien kommt wie er, Wurmbrand hat die Ansätze aber ein Derby von Beginn an würde ich noch nicht bei ihm sehen.“

Hiasl99: „Wurmbrand war gegen den WAC mit der beste Mann am Platz. Und das in seinem ersten Bundesligamatch. Vielleicht ist gerade diese Umbekümmertheit etwas, das uns im Derby helfen kann. Der Spielertyp könnte der Veilchen-Defensive schon Kopfschmerzen bereiten.“

schleicha: „Wer wo beginnt ist mir völlig egal. Wichtig ist, dass am Ende des Spiels Rapid als Sieger vom Platz geht. Das muss ohne Jansson genauso möglich sein, wenngleich sein Ausfall schon extrem weh tut. Unsere Heimstärke wird auch wieder im Stadion zu spüren sein und unsere Mannschaft nach vorne treiben. Unterschätzen darf man die Austria keinesfalls – die haben teilweise guten Fußball gezeigt. Rufen wir jedoch unser Leistungsmaximum ab (und das konsequent über die 90 Minuten) dann werden wir auch siegreich sein.“

Grüner-Wiener: „Klar sind wir stärker, trotzdem wird das keine gmahte Wiesn. Vor allem wenn wir weiterhin so fahrlässig mit unseren Chancen umgehen.“

Sterz: „Es ist wieder Derbyzeit. Nummer 343 steht an! Unglaublich wie oft diese beiden Mannschaften bisher gegeneinander spielten. Die bisher gespielten Derbys entsprechen einer durchgehende Spielzeit von mehr als 3 Wochen. Wie jedes Derby ist auch das bevorstehende etwas besonderes. Etwas das ich nicht missen möchte, da man fast ausschließlich bei diesem Spiel in der Meisterschaft die Tafel ausverkauft vor dem Schalter zu lesen bekommt. Das kribbeln in mir wird täglich stärker wenn ich an den Sonntag denke. Ich hoffe, dass sich bis Sonntag die sehr, sehr lange Verletztenliste etwas lichtet und keine Verletzten bzw. Erkrankten dazukommen. Im Offensivbereich wird wohl die med. Abteilung entscheiden wer ran darf.“

Wuifal: „Mit einem Sieg würden wir uns schon sehr schön absetzen von denen, vor allem kommt’s dann mit Salzburg und Sturm kurz darauf nicht unbedingt angenehmer auf sie zu. Abgesehen davon, dass ein Derbysieg ein Derbysieg ist, ists diesmal wieder sehr richtungsweisend. Freue mich auf Sonntag, auch wenn ich nicht unbedingt das beste Gefühl habe…“

Okotie Mama: „Die Austria ist nicht so schlecht wie viele glauben. Vor allem Dragovic hat die Austria hinten schon gewissermaßen stabilisiert. Ich erwarte ein enges Spiel mit einem knappen Ausgang. Ein frühes Tor wäre extrem wichtig, hinten raus wird die Partie mit Sicherheit zäh. Ich gehe trotzdem so positiv wie seit langem nicht in das Derby hinein, rein vom Spielermaterial sind wir schon eine Klasse besser. Trotzdem nicht unterschätzen, beim Derby zählt vor allem Einsatz und Kampf.“

SandkastenRambo: „Hoffe Klauß schafft es erneut die Mannschaft so wie beim letzten Derby genau auf den Punkt zu bringen. Gelingt uns das werden wir sie fressen. Schnelle Rote oder schnelles Gegentor könnte uns an uns zweifeln lassen. Am Feld sind wir klar das bessere Team. Gewinnen werden wir das Derby aber mit dem Kopf müssen.“

Schwemmlandla3: „Wenn sich die Personalsituation offensiv nicht zumindest etwas bessert, sehe ich da auch eher schwarz. Damit meine ich absolut nicht die Startformation, wenn diese so aussieht wie gegen den WAC dann ist das schon absolut gut so. Aber ich rechne mit einer engen Partie bis zum Schluss, da wäre sehr wichtig wenn wir nochmal mit richtig Qualität nachlegen könnten.“

schleicha: „Leicht machen wird es uns die Austria natürlich nicht und man hat schon gesehen, dass man uns auch weh tun kann, wenn man unsere Schwächen bespielt. Es wird wohl auch entscheidend wer am Ende fit ist und dann eine entsprechende Leistung abrufen kann. Ein Wurmbrand könnte unser Ass im Ärmel sein, denn den kennt halt noch keiner. Sprich auf den kann man sich auch recht schwer vorbereiten. Burgi & Co. haben sie ja schon oft genug bespielt um zu wissen wie man denen am ehesten den Zahn zieht. Der Jansson Ausfall ist extrem bitter aber hilft nichts – muss man als Team eben abfangen. Ich hoffe auch, dass wir bei Standards Akzente setzen können. Einfach zu bespielen sind wir sicher nicht. Auch mit den vielen Ausfällen.“

Tobal12345: „Beljo, Wurmbrand und Burgstaller für die Rapid-Viertelstunde ist trotz allem ein sehr ordentlicher Sturm, alles andere als schwach.“

Da Oide Bimbo: „Angesichts der Verletzungen im Angriff sehe ich uns jetzt nicht mehr als solche Favoriten wie noch vor ein paar Runden. Die Austria könnte also noch einmal davon kommen. Trotzdem, mit einer ersten Halbzeit wie gegen WAC sollten wir gewinnen. Beljo – Wurmbrand, mal sehen, vielleicht ist das das neue Powerduo? Mit Burgi als drohende Kraft von der Ersatzbank.“

schleicha: „Was uns auf jeden Fall helfen sollte ist, dass trotz der wichtigen Ausfälle ein großer Teil der Mannschaft eigentlich Stammspieler sind und so auch schon paar mal gemeinsam gespielt haben. Klar, nachlegen kann man nur mehr überschaubar viel aber durch die Pause sind hoffentlich die Akkus aufgeladen und jene die in der Startelf spielen können alle hoffentlich über 90 Minuten Vollgas geben.“

Manuel20: „Lang hat seine Jokertore, die anderen treffen kein Scheunentor. Allein deswegen würde ich Lang hinter Jansson und Guido als Nummer drei Alternative sehen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.