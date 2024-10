Rapid-Fans: „Vor der Länderspielpause noch einmal alles reinhauen“

Der SK Rapid trifft nach dem Auswärtssieg in der Conference League gegen Istanbul Basaksehir heute auf den SCR Altach und wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid trifft nach dem Auswärtssieg in der Conference League gegen Istanbul Basaksehir heute auf den SCR Altach und wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem letzten Spiel vor der Länderspielpause von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

Hiasl99: „Ein erneuter Charaktertest. Wir haben gesehen, wie schwer wir uns in diesen Spielen tun. Bin dennoch guter Dinge, dass man die Altacher biegt.“

Indurus: „Möge sich Schaub vorstellen es wäre Donnerstag und einen Kilometer weiter westlich.“

Tobal12345: „In Altach wären drei big points zu holen, da im Parallelspiel Sturm oder Red Bull Federn lassen müssen – ein X wäre dort natürlich am besten für uns. Schauen wir einmal wie reif der SK Rapid geworden ist, einmal noch alles reinhauen und dann kann man sich eh schon wieder regenerieren in der Länderspielpause.“

mike380: „Wenn wir so spielfreudig sind wie gegen Basaksehir werden wir gewinnen.“

Stehplatzschwein: „Während dem Spiel gestern, vor allem in den Phasen wo Istanbul sehr passiv war, dachte ich mir, dass wir bestenfalls sogar überraschend wenig Belastung mit Nachhause nehmen. Die Schlussphase war dann leider doch etwas kräfteraubender. Vorteile allerdings, dass Mittwoch gespielt wurde (und zuvor samstags) und vor allem konnte man ja noch relativ früh heimfliegen, was ja auch sehr untypisch ist für den Europacup. Dazu ist auch noch nach der Altach-Partie Länderspielpause. Somit bin ich diesmal für nur minimale Rotation. Für mich ist die Auswechslung von Beljo und Fast-Durchspielen von Burgi ein (kleines) Indiz dafür, dass wir am Sonntag mit Beljo-Wurmbrand starten und Burgi von der Bank kommt.“

ImmerWiederRapidWien: „Nach dem ersten Liga-Unentschieden in einem Heimspiel wird’s jetzt Zeit für den ersten Liga-Auswärtssieg. Gemma Burschen!!“

The Wizzard: „Ich hoffe und denke, dass wir nicht so wild rotieren. Danach ist eh Länderspielpause, d.h. noch einmal alles geben und dann hat der Großteil eh Pause. Raux-Yao braucht keine Pausen, Bolla wurde im Cup geschont. Denke, dass eventuell Sangare und Burgstaller vorerst auf der Bnak sitzen.“

Boidi: „Bin schon gespannt wie und ob rotiert wird vor der Länderspielpause. Kandidaten wären wohl Burgi, Sangaré und wie immer Raux-Yao – aber der spielt immer. Der erste Liga-Auswärtssieg wäre wichtig auch um das positive Ergebnis von Mittwoch nicht zu „zerstören“.“

flonaldinho10: „Die englische Woche ist dank der günstigen Ansetzung im 4-Tage-Rhythmus nicht so wild und nachher ist Länderspielpause. Da braucht man keine große Rotation.“

Rene1987: „Sehe auch keinen Grund für große Rotation. Sollten alle fit sein, müssten alle Stammspieler auch für Sonntag bereit sein und danach gibt es wieder Zeit zum Durchschnaufen.“

MarvinTheRobot: „Also bei diesem VAR und dem Schiri wirds schwierig. Fast so schwierig wie in der Conference League gegen die Türken. Außerdem reißen sich die Altacher jetzt wieder zusammen und wollen dem Interimstrainer zeigen, dass sie auch kicken können. Wird aber nix helfen, ich glaub an einen 2:0 Sieg von uns.“

Wuifal: „Nach dieser reifen Leistung gestern bin ich extrem positiv gestimmt, was die Altach-Partie betrifft. Erster Auswärtssieg incoming, noch dazu recht souverän und deutlich.“

moerli: „Würde mit der bestmöglichen Elf beginnen, wenn 100% fit. Wegen dem tiefstehenden Gegner – da tun wir uns noch sehr schwer, wenn sich der Gegner rund um den Strafraum aufstellt, siehe LASK, Klagenfurt, BW Linz – daher sollte die beste Elf beginnen. Durch das X gegen den LASK sollten wir die drei Punkte halt gegen Altach machen, obwohl ich diese Altacher stärker sehe als ihren Tabellenplatz.“

